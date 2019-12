Går av i kjølvannet av trygdeskandalen: – Dette har vært mitt ansvar

– Jeg tar et ansvar for det vi har gjort feil, sier NAVs avtroppende ytelsesdirektør Kjersti Monland. Samtidig nekter hun å alene være syndebukk for trygdeskandalen.

De siste ukene har NAV fått kraftig kritikk for sin håndtering av EØS-regelverket knyttet til kontantytelser.

Tilliten til NAV er kraftig svekket og mange ansatte i NAV har en vanskelig arbeidshverdag, erkjenner NAV i en pressemelding onsdag der de opplyser om Monlands avgang.

Overfor VG understreker Monland at hun alene har tatt denne beslutningen. Hun avviser at NAV-direktøren eller noen andre har presset henne til å gå av.

– Jeg har gjort en vurdering av min situasjon og tenker at nå trenger ytelsesavdelingen og ytelseslinja mer kraft og en ny leder. Dette er mitt valg, på bakgrunn av vurderinger jeg har gjort og som jeg tar ansvar for, sier hun.

– Vårt ansvar

Siden 2012 har Nav tolket en EU-forordning som gir rett til å ta med seg sykepenger, arbeidsavklaringspenger og pleiepenger til andre EØS-land, feil.

Monland er den første NAV-toppen som går av i kjølvannet av skandalen. I NRK-programmet Dagsnytt 18 ville hun ikke gå med på at hun med det er syndebukk for alt som har gått galt.

– Jeg er ingen syndebukk. Jeg har et ansvar for det vi har gjort feil, men dette er et komplisert og sammensatt arbeid, og de juridiske vurderingene er et stort og bredt område som ikke bare handler om en feiltolkning i NAV, sier hun.

– Sier du at det er du og NAV som har ansvaret for denne feiltolkningen og ikke departementet?

– Ja. Det er direktoratet som tolker regelverket her og som ikke har sett denne forordningen og tolket den på riktig vis.

– Saksbehandlingen i sakene der det er gjort feil her er mitt ansvar. Det samme gjelder de juridiske vurderingene som ligger bak, ansvaret for det ytelseslinjen og ytelsesavdelingen har gjort feil hviler på meg.

– Forstår valget

NAV-direktør Sigrun Vågeng møtte VG etter å ha stilt i Dagsnytt 18 sammen med Monland.

Hun avviser å ha bedt Monland om å gå av, eller presset henne til det.

– Dette er Kjerstis personlige valg. Jeg tror alle som er toppledere skjønner at det å stå i så krevende situasjoner, innebærer at man trenger å kjenne at dette er noe man vil fullt ut. Kjersti kom til meg for ikke lenge siden, og sa hun kjente at den kraften hadde hun ikke nå. Det må jeg respektere, sier Vågeng.

– Hvilket ansvar har Monland hatt i forbindelse med denne saken?

– Kjersti har sagt at hun tar ansvar for det som har skjedd i hennes linje. Jeg respekterer valget hennes og er glad for at hun ønsker å fortsette med andre oppgaver i NAV, sier Vågeng.

I NRK: NAV-direktør Sigrun Vågeng ankommer i resepsjonen i NRK i kveld. Foto: Gisle Oddstad

– Du har selv valgt å ikke fratre, hvorfor?

– Jeg har fått veldig tydelig tillit fra statsråden, og så lenge jeg har den tilliten fortsetter jeg mitt arbeid med å rydde opp og rette opp i feilene som er gjort. Dette er en alvorlig sak, og vi har full trøkk på å betale tilbake penger til folk det er urettmessig krevd penger fra.

Hun opplyser at direktør for NAV Innlandet, Bjørn Lien, overtar midlertidig som ytelsesdirektør inntil en permanent ordning er på plass.

Monland fortsetter i en utviklingsrolle i NAV. Om hun beholder direktørlønnen er ikke avklart.

– Tyder på fordeling av skyld

Trygdeskandalen og Arbeids- og sosialminister Anniken Hauglies (H) rolle i den granskes av kontrollkomiteen på Stortinget.

Komiteleder Eva Kristin Hansen (Ap) sier til VG at hun tar til etterretning nyheten om Monlands avgang.

– Dette kan tyde på at det internt i NAV nå pågår en fordeling av skyld. For alle de som er rammet av denne skandalen, er det viktig at noen tar ansvar. Dette handler om tilliten til NAV, sier Hansen.

KOMITELEDER: Eva Kristin Hansen (Ap), leder av Stortingets kontrollkomité. Foto: Heiko Junge / NTB scanpix

Hun sier samtidig at det er «umulig» for henne å vurdere om Monland er riktig person til å gå på grunn av skandalen.

– Hva slags vurderinger som er gjort internt blir bare spekulasjoner. Stortinget forholder seg uansett kun til statsråd Hauglie, sier Ap-representanten.

Trygdeskandale

Siden 2012 har Nav tolket en EU-forordning som gir rett til å ta med seg sykepenger, arbeidsavklaringspenger og pleiepenger til andre EØS-land, feil.

Minst 36 personer har fått ubetinget fengsel i opptil åtte måneder som følge av dette.

Minst 2.400 trygdemottakere har urettmessig fått krav om tilbakebetaling. Nav har omgjort 57 feilaktige saker, og det er betalt ut rundt 1 million kroner til folk som har fått urettmessige krav, skriver NTB.

VG har vært i kontakt med departementet, som viser til uttalelsene fra NAV.

TRYGDESKANDALE: NAV-direktør Sigrun Vågeng og ansvarlig statsråd, Arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie (H). Foto: Tore Kristiansen

Riksadvokaten har bedt Nav om å avklare om feilen også gjelder andre trygdeytelser, samt om den gjelder lenger tilbake i tid.

Arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie (H) har nedsatt et utvalg som skal granske saken og levere sin rapport innen 1. juni neste år.

Samtidig undersøker Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité saken, med utgangspunkt i Hauglies redegjørelse til Stortinget 5. november.

9. januar holder kontrollkomiteen åpen høring i saken.

