Luftambulansekrisen: SV truer med mistillit mot Høie

I løpet av de neste dagene må helseminister Bent Høie (H) rydde opp i luftambulansesaken, mener SV.

– Alvoret er så stort nå at vi har kommet til et punkt der nok er nok, sier Torgeir Knag Fylkesnes, stortingsrepresentant for Sosialistisk Venstreparti (SV).

Lørdag ble det klart at fem av ti ambulansefly var satt på bakken på grunn av tekniske problemer. Søndag kveld var ett av disse tilbake i drift og på plass i Bodø, men situasjonen i Nord-Norge beskrives som kritisk.

– Det er satt inn krisestab i Helse Nord, hvis flygelederne har rett må resten av flyene settes på bakken og vi er allerede i en situasjon der befolkningen er bekymret, kommuneoverleger rapporterer om farlige situasjoner der barn og voksne ikke får den helsehjelpen de trenger, sier Knag Fylkesnes.

Babcock Scandinavian AirAmbulance (BSSA) tok over driften av alle landets ambulansefly 1. juli i år, på oppdrag fra Luftambulansetjenesten. I en pressekonferanse søndag beklaget Babcock, og sa at de tekniske utfordringene har vært større enn forutsett.

SV: Høie nekter for krise

Nå vurderer SV å fremme et mistillitsforslag mot helseminister Bent Høie (H). De har ennå ikke diskutert det eventuelle forslaget med de andre partiene på Stortinget.

– Helseministeren har til nå vist lite vilje til å se alvoret i situasjonen. Han nekter fortsatt for at det er en krise vi er i, selv om Helse Nord selv har satt inn en krisestab, sier Knag Fylkesnes.

Da helsebudsjettet ble diskutert i Stortinget mandag, var luftambulansekrisen et hyppig tema. SV-politikeren er likevel ikke fornøyd, og ønsker en redegjørelse fra helseminister Bent Høie.

– Det er en manglende vilje til å redegjøre for befolkningen og Stortinget. Han nekter det.

