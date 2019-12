Tre barn og en kvinne hentet opp av sjøen i Tromsø

Tre små barn og en kvinne var livløse da de mandag kveld ble hentet opp av vannet ved Kvaløyvegen i Tromsø. Politiet kjenner ikke identiteten til de fire.

– Det er en kvinne og tre barn, men om relasjonen er mor og barn kan vi ikke bekrefte ennå, sier politistasjonssjef Anita Hermansen på en pressekonferanse ved 20.30-tiden.

Ifølge Hermansen er det snakk om relativt små barn. Det ble funnet en barnevogn på stedet, samt støvler i vannkanten.

– Vi vet ikke hvordan de har kommet seg til vannet, men det var spor fra barnevognen og ned til strandkanten, sier hun.

Ulike hypoteser

Politiet fikk melding fra en forbipasserende klokken 17.28.

– Patruljen som kom til stedet tok de fire personene opp fra vannet. Vi er per nå ikke kjent med identiteten, hvilken relasjon eller nasjonalitet de har, sier Hermansen.

– Vi jobber nå med å få oversikt over situasjonen, og jobber med både teknisk og taktisk etterforskning for å finne ut hva som har skjedd.

Politiet vet ikke hvor lenge de fire har ligget i vannet.

– Vi jobber med ulike hypoteser, og kan per nå ikke si om det er en straffbar handling eller en ulykke, sier Hermansen.

Status for de fire kommer tidligst klokken 21.30, skriver Universitetssykehuset Nord-Norge på Twitter.

Livreddende førstehjelp

– Fire personer er hentet opp av vannet. Det har blitt gitt livreddende førstehjelp på stedet, men alle er nå fraktet sykehus. Tilstanden er ikke kjent, sa operasjonsleder Kåre Munkvold i Troms politidistrikt til VG tidligere i kveld.

Universitetssykehuset Nord-Norge tvitret klokken 19.12 at de ikke hadde noen detaljer om kjønn, alder eller skadeomfang.

Foto: Rune Stoltz Bertinussen, NTB Scanpix

Fotspor ned mot sjøen

Det var forbipasserende som fattet mistanke om at noe var galt og varslet politiet. Første politipatrulje på stedet fant de fire som ble hentet opp, skriver NTB.

Til Nordlys sier politiet at de ble møtt av fotspor som ledet ned til sjøen da de kom til stedet.

– Det fikk alarmklokkene til å gå, sier operasjonslederen til avisen.

Arnt Harald Nilsen bor bare noen meter unna området. Han la tidligere i kveld merke til at det var mye aktivitet og blålys nede ved sjøen.

– Det er fortsatt politi på stedet som dirigerer trafikken. I tillegg er det flere båter ute på sjøen som søker. Et helikopter har også vært her, men det forsvant i det et fly skulle lande i området, sier han til VG.

Nilsen sier at det tidligere i kveld var mye vind i området, men at denne har spaknet like etter klokken 20.00. Han beskriver stedet som et populært turområde.

Foto: Rune Stoltz Bertinussen, NTB Scanpix

Søker på land og i vann

Det er ikke funnet noen båt i nærheten som nødetatene kan knytte til personene som er hentet opp.

– Det søkes fortsatt i vannet for å utelukke at det ikke er flere personer der, sier Munkvold.

Innsatsleder Robin Aasheim Lindberg sier til iTromsø at det også søkes i fjæra. I tillegg til nødetatene bistår blant annet Redningsskøyta i søket.

REDNINGSAKSJON: Det søkes mandag kveld i vannet ved Kvaløyvegen for å utelukke at det ikke er flere personer. Foto: Ronald Johansen / iTromsø

