I STRID: Torsdag skal Stortinget behandle forsvarsbudsjettet for 2020. Anniken Huitfeldt (Ap) reagerer på at Frank Bakke-Jensen (H) vil oppheve to vedtak om Forsvaret fra Stortinget. Her er i debatt under Arendalsuka i august. Foto: Håkon Mosvold Larsen

Regjeringen vil oppheve forsvars-vedtak i Stortinget – Ap reagerer

I Stortinget torsdag vil regjeringspartiene bruke sitt flertall til å oppheve deler av forliket med Ap om Forsvarets landmakt fra 2017. Anniken Huitfeldt (Ap) reagerer sterkt og sier hun aldri har opplevd et lignende avtalebrudd.

Nå nettopp

I innstillingen til forsvarsbudsjettet for 2020, varsler de fire regjeringspartiene Høyre, Frp, KrF og Venstre at de vil oppheve to vedtak som Stortinget gjorde med stort flertall for to år siden.

Forslaget fra flertallet bryter enigheten mellom partiene Høyre, Frp, Ap, Venstre og KrF om en moderne stridsvogn-kapasitet for Hæren, og om en beregning av kostnadene for å opprettholde Brigadens 2. bataljon på Skjold.

– Regjeringspartiene vil bruke sitt flertall til å bryte ut av landmaktforliket de inngikk med Arbeiderpartiet. Det reagerer jeg sterkt på, sier Anniken Huitfeldt (Ap) til VG. Hun er leder i Stortingets utenriks- og forsvarskomité.

les også 2018: Nekter å oppfylle forsvarsforliket

Ønsket moderne stridsvogner

Det er to såkalte anmodningsvedtak om Forsvaret, som regjeringspartiene nå vil oppheve:

** I det ene vedtaket ber Stortinget om at regjeringen «legger til grunn at landmakten skal ha en moderne stridsvognskapasitet, og ber regjeringen legge frem en sak om lån eller leasing av stridsvogner tilgjengelige fra 2019 for å oppnå en raskest mulig oppgradering av brigadens stridsvognskapasitet.

** Det andre vedtaket som flertallet nå vil slette, handler om fremtiden til Brigadens 2. bataljon på Skjold i Indre Troms: Stortinget ba regjeringen om regningen for å beholde avdelingen med ett til to kompanier med støtteelementer.

«Før endelig beslutning om endret sammensetning i 2. bataljon skal kostnadsoversikten foreligge», vedtok Stortinget 5. desember 2017.

Forlater avtalen

– Jeg har aldri opplevd tidligere at regjeringspartiene bruker sitt flertall til å forlate en politisk forliksavtale gjennom et vedtak i Stortinget, sier Huitfeldt.

les også Nye tall: Norge hopper oppover på NATOs to-prosent liste

Truer neste forsvarsforlik

– Vi ønsket ikke en ringe-til-bataljon på Skjold, og vi var enige om at Brigaden skulle slippe å vente til 2025 med en mer moderne stridsvogn-kapasitet, sier Huitfeldt.

– Teksten ble lagt på bordet fra regjeringspartiene, og da la vi til grunn at dette ville de gjennomføre, legger hun til.

Hun viser til at forsvarsminister Frank Bakke-Jensen allerede har invitert Stortinget til å gjøre et bredt forlik også om neste langtidsplan for Forsvaret, som skal være klar i løpet av 2020.

– Jeg mener fortsatt det er best med brede flertall i forsvarspolitikken. Men viljen til å være med på forlik er avhengig at de blir fulgt opp, og ikke brutt slik regjeringspartiene nå har lagt opp til, sier Huitfeldt.

– Har fulgt opp

– Regjeringen har fulgt opp anmodningsvedtaket om 2. bataljon, skriver forsvarsminister Frank Bakke-Jensen (H) i en e-post til VG.

– Omleggingen av 2. bataljon er behandlet på ordinær måte i Stortinget. Mindretallsmerknader har ikke fått flertall ved behandling av saken. Jeg kan dermed ikke se at vi mangler fullmakt til å gjennomføre endringene, legger han til.

Publisert: 12.12.19 kl. 03:47

Mer om