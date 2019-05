KONKLUSJON: Frp-nestleder Sylvi Listhaug leder den viktige redaksjonskomiteen, som går gjennom alle forslag som har kommet inn til Frp-landsmøtet og deretter leverer en innstilling. Foto: Frode Hansen, VG

Vindmøllekampen raser på Frp-landsmøtet: Nederlag for omstridt forslag

GARDERMOEN (VG) Det blir søndag full kamp på Frp-landsmøte om bygge-stopp og vetorett mot vindmøller på land.

Norges vassdrags og energidirektorat ( NVE ) har pekt ut 13 områder i Norge de mener kan være aktuelle for vindkraft på land – områder som strekker seg over 98 norske kommuner.

Det har utløst full vindmøllekamp på Frps landsmøte. Oslo Frp har foreslått full stans i utbyggingen av vindkraft på land. Frps miljøfraksjon på Stortinget vil gi kommunene vetorett mot nye vindmøller. Mens tidligere olje- og energiminister Terje Søviknes er imot begge forslagene.

Nå har landsmøtets viktige redaksjonskomité kommet med sin konklusjon: De vil ikke støtte forslaget fra Oslo.

Men Oslo Frp er klare til kamp for å få stoppet vindmøllene – og vil tross nederlaget i redaksjonskomiteen ikke droppe forslaget.

– Vårt forslag kommer til votering i morgen, så får vi se hva delegatene mener. Det er en stor motstand mot vindmøller i landet generelt og mye større her på landsmøtet enn det jeg noensinne hadde trodd, sier Geir Hågen Karlsen i Oslo Frp til VG.

VIL HA STOPP: Geir Hågen Karlsen i Oslo Frp fronter forslaget om stopp for vindmøller på land. Foto: Frode Hansen

Redaksjonskomiteens motforslag er at de legger til grunn at «etablering av vindparker må

bygge på lokal tilslutning fra berørte kommuner». Frps miljøpolitiske talsperson Gisle Meininger Saudland gikk lørdag morgen ut på NTB og mente at kommunene skulle få vetorett og kunne stoppe vindmølleprosjekter.

– Jeg skulle ønsket at vi er enda tydeligere på at når det ikke er lokal tilslutning, vil ikke vindmøller bli bygd. Det passer som hånd i hanske med Frps politikk at vi lytter til lokale myndigheter og at det er lokaldemokratiet som er best egnet til å ta de avgjørelsene, sier Saudland til VG.

Han påpeker at vindmølleforhandlingene vil fortsette frem til voteringen i morgen. Karlsen i Oslo Frp mener det vil være politisk selvmord å gå inn for vindmøller, når det møter så stor motstand lokalt.

– Vi kan ikke rasere mer natur nå. Det blir brede anleggsveier for å bygge dem. Den naturen får vi aldri tilbake igjen, og vi kan produsere strøm til havs uten å ødelegge naturen

PSST! Redaksjonskomiteen blir ledet av Sylvi Listhaug og har på landsmøtet ansvar for å sortere alle forslag, anbefale dem som bør gå gjennom og forhandle frem løsninger.

AKTUELLE: Norges vassdrags- og energidirektorat har pekt ut disse områdene som aktuelle for vindkraft på land. Foto: Rambøll / NVE

Stor uenighet om vindmølle-veto

Terje Søviknes har vært klar på at forslaget om full stans i vindmølleutbygging på land, ikke bør gå gjennom. Og vil heller ikke gi kommunene vetorett.

VINDMØLLE-KAMP: Her er vindmøllene i Eigersund kommune i Rogaland. Foto: Pedersen, Terje / NTB scanpix

– Jeg mener at kommunene skal ha en vesentlig rolle i dette. Men for Frp i Olje- og energidepartementet, enten det var Tord Lien, meg eller Kjell-Børge Freiberg, har alltid hva kommunene har sagt betydd veldig mye i behandlingen av de enkelte konsesjonssøknadene, sier Søviknes.

– Det er forskjell på det og vetorett?

– Av og til må man sette nasjonale hensyn foran, men det skal mye til å slippe gjennom et prosjekt som ikke har støtte lokalt, sier Frp-toppen.

Heller ikke olje- og energiminister Freiberg har støttet forslaget om stopp.

– Jeg har allerede sagt stopp i forbindelse med behandlingen av NVEs forslag, som kommer fordi vi må balansere ting på en god måte. Ingen nye parker kommer til å bli behandlet før vi er ferdig med den. Den ligger ute på høring. Det skal være bred involvering. Alle skal få komme til ordet. Så må vi prøve å finne avveininger mot det at det er fornuftig å bygge ut ny, lønnsom fornybar kraftproduksjon, der vi selvfølgelig må ta hensyn til naturverdier og naturmangfold, sier Freiberg til VG.

Sylvi Listhaug ønsker ikke å kommentere deres innstilling på vindmøller før søndag.

