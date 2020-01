MYSTISK: Dette synet møtte nødetatene da de rykket til Skansentunnelen i Trondheim lørdag. Foto: Bertil Lernæs

Politiet forvirret over utforkjøring

– Det er ikke sikkert det kommer til å komme noen god forklaring. Det kan jo være at sjåføren selv lurer på hvordan han fikk det til, sier operasjonsleder.

Nå nettopp

Det var rundt klokken 14 lørdag formiddag at politiet fikk beskjed fra AMK-sentralen om at en bil var involvert i en utforkjøring ved Skansentunnelen i Trondheim.

Som bildet viser, står bilen med fronten inn mot et gjerde – flere meter over veien.

– Hva har egentlig skjedd her?

– Jeg har foreløpig ingen kunnskap om hvordan dette kan ha foregått, sier operasjonsleder i Trøndelag politidistrikt, Viola Elverum, til VG.

– Har sjåføren sagt noe?

– Det vet jeg ikke noe om. Det er ikke sikkert det kommer til å komme noen god forklaring. Det kan jo være at sjåføren selv lurer på hvordan han fikk det til.

Saken ble først omtalt i Adresseavisen.

Førerkort midlertidig beslaglagt

Sjåføren, en mann i 20-årene, ble fraktet til akuttmottaket på St. Olavs hospital. Da en politipatrulje dro dit for å ta avhør av vedkommende, viste det seg at det var behov for tolk.

OPPSIKTSVEKKENDE: Politiet bestilte raskt bilberging for å unngå at bilen skulle bli stående og vekke oppsikt. Foto: Bertil Lernæs

Mannen er nå utskrevet og ble kjørt hjem av politiet.

– Personen har fått førerkortet sitt midlertidig beslaglagt. Vi må videre avvente resultater av blodprøver og gjennomføre avhør, sier operasjonsleder Elverum.

Publisert: 18.01.20 kl. 18:59

Mer om

Flere artikler

Fra andre aviser