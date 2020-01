ÅSTEDET: Halil Kara (21) ble drept utenfor Prinsdal Grill. Foto: Tore Kristiansen

Siktet etter Prinsdal-drapet pågrepet i Ungarn

Politiet i Oslo opplyser at den drapssiktede mannen som har vært på frifot etter Prinsdal-drapet nå er pågrepet. Det skjedde på grensen mellom Ungarn og Serbia.

Det var Halil Kara (21) som ble skutt og drept sent fredag kveld forrige uke utenfor gatekjøkkenet Prinsdal Grill. Kara ble erklært død på stedet da ambulansepersonell kom til åstedet.

Siden har politiet drevet en klappjakt på mannen som er siktet for drap, eller medvirkning til drap. Han har vært etterlyst både nasjonalt og internasjonalt, men politiet har ikke villet gå ut med navn og bilde på ham.

Nå er han altså pågrepet i Ungarn, på grensen til Serbia.

– Det er for tidlig å si noe om når han kan være her. Vi håper å få han hit så raskt som mulig, sier politisinspektør Grete Lien Metlid, som legger til at prosessen med å få mannen til Norge allerede er i gang.

Hun håper at det kan la seg gjøre i løpet av en uke, eller to, og gir uttrykk for at en ny avtale for utlevering mellom EU-land og Norge kan hjelpe til å få den siktede hjem raskere enn hva som ville vært tilfeller før den nye avtalen, som er rundt halvannet år gammel.

Skal ikke tidligere være straffedømt

Politiet ønsket ikke gi noen detaljer om den pågrepne, men ifølge VGs opplysninger er det snakk om en 20 år gammel mann, som er født og bosatt i Oslo. Mannen skal ikke være tidligere straffedømt.

Metlid sier at det er den internasjonale etterlysningen som gjør at han nå er pågrepet.

– Vi ser at det systemet fungerer. Vi har ikke veldig mye opplysninger enda, men vi har fått dokumentasjon på at han er pågrepet, sier Metlid til VG.

Hun forteller videre at norsk politi trolig ikke kommer til å reise ned til Ungarn selv, dersom det ser ut til at utleveringen kan gå så raskt som de håper på.

Mannen har så langt ikke fått oppnevnt noen forsvarer.

DREPT: Halil Kara ble bare 21 år. Bildet publiseres i samråd med familien. Foto: PRIVAT

18-åring allerede pågrepet

Onsdag kveld meldte Oslo-politiet at ytterligere en mann var siktet for drapet, eller medvirkning til drap. Han er også pågrepet, og har i dag sittet i avhør.

Avhøret vil fortsette i morgen. Da vil han også bli fremstilt for varetektsfengsling.

– Vet dere hvem av de to som skjøt?

– Vi har en formening om rolle og to er siktet for drap, eller medvirkning. Og det er hva jeg vil si om det nå. Det er en taktisk vurdering, sier Metlid.

Politiinspektøren har tidligere sagt at den andre pågrepne er en ung mann fra Oslo. Han er ikke kjent for politiet fra tidligere.

Ifølge VGs opplysninger er mannen 18 år gammel og født og bosatt i Oslo.

Utelukker ikke flere siktelser

Advokat John Christian Elden som er oppnevnt som forsvarer for 18-åringen, sa i går kveld at han kun hadde snakket kort med sin klient på telefon.

– Han er ved godt mot, vet ikke hvorfor han er pågrepet og ser frem til avhør i morgen, sa Elden til VG.

Metlid sier også at politiet ikke utelukker at flere kan bli siktet i saken.

Politiet har så langt ikke ønsket å si noe om hva de mener kan være motiv for drapet, som de har omtalt som «målrettet», utover å si at de holder flere muligheter åpne.

Halil Kara ble begravd i Tyrkia idag. Båren ble fulgt til Antalya av 60 mennesker. De er Halils familiemedlemmer og venner.

– Halils familie er glad for at den etterlyste mannen er pågrepet, sier familiens talsperson Zhaid Bhatti.

Publisert: 16.01.20 kl. 17:29 Oppdatert: 16.01.20 kl. 18:11

