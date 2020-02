IKKE AKTUELL: Vibeke Stjern vil ikke bli fylkesleder i Trøndelag Ap. Hun vil heller bruke tiden i Åfjord, der hun er ordfører og kan samle kommunens næringsliv til frokost klokken syv en fredagsmorgen. Foto: Runa Fjellanger

Disse kvinnene blir foreslått som Giskes utfordrere – men sier nei

ÅFJORD (VG) Flere kvinnelige Ap-topper blir løftet frem som motkandidater til Trond Giske når Trøndelag Ap skal velge ny fylkesleder. Men fem av dem avviser å stille.

Et par timer utenfor Trondheim ligger Åfjord kommune, med vindmøller på fjelltoppene og blåskjelldyrking i fjorden.

Her har Vibeke Stjern vært ordfører siden 2007, og hun sikret seg jobben for fjerde gang da Arbeiderpartiet fikk skyhøye 37,1 prosent i fjorårets kommunevalg.

Stjern er en av kvinnene som blir foreslått som fylkesleder i Trøndelag Ap, som en utfordrer hvis tidligere Ap-nestleder Trond Giske stiller. Nå kjører Stjern elbil på svingete veier forbi skoger, jorder og industrifelt i kommunen hun er sjef for.

– For meg er det ikke aktuelt å bli leder i Trøndelag Ap. Det skyldes rett og slett at jeg har så mye ugjort i Åfjord og på Fosen. Jeg vet hva jeg har lyst til å holde på med, og jeg tror det er helt umulig å kombinere, sier Stjern til VG.

SIER NEI: Vibeke Stjern, ordfører i Åfjord kommune. Foto: Runa Fjellanger

– Har du vurdert det?

– Det har streifet meg. Kan det være bra? Skal jeg gjøre min plikt?

Svaret er at hun rett og slett ikke har lyst, forteller Stjern.

Hun ønsker seg en kvinnelig leder av fylkeslaget, og peker videre på sin drømmekandidat Randi Ness – tidligere rådgiver for finansminister Sigbjørn Johnsen og Jens Stoltenberg, både som Ap-leder og i NATO.

På vei mellom Åfjord og Trondheim tikker det inn en SMS fra Stjern:

– Fantastisk dyktig, voldsom erfaring, likt av alle, snill, tydelig, ambisiøs, kvinne, kjenner hele Trøndelag, perfekt lagleder for oss, skriver hun i store bokstaver, etterfulgt av tre røde roser.

ØNSKET AV TRONDHEIM: Tidligere Ap-nestleder Trond Giske har blitt foreslått som ny fylkesleder i Trøndelag Ap av lokallaget i Trondheim. Giske har ikke svart på spørsmål om han vil bli leder i Trøndelag Ap, men sier at han er aktuell for en plass i styret. Foto: Rune Stoltz Bertinussen

Risikerer tre menn på topp

– Det er alltid hyggelig med skryt fra Vibeke, svarer Ness, som nå jobber i PwC.

Hun ønsker seg tilbake til partiet, men først på et senere tidspunkt.

– Det er to grunner ikke aktuelt denne gangen. Jeg har en jobb som ikke er forenelig med den typen politiske lederverv og at jeg skal bli mamma for første gang til våren. Det er ikke et verv jeg kan ta på meg nå.

I dag er både fylkesordfører og gruppeleder på fylkestinget menn. Det betyr at det kun blir menn i Trøndelag Aps tre mektigste verv hvis Trond Giske eller en annen mann blir fylkesleder.

– Det jeg kan si er at det er viktig med en kvinne. Jeg mener prinsipielt at viktig at de tre viktigste posisjonen fordeles på kjønn og geografi, sier Ness.

SIER NEI: Heller ikke Randi Ness vil stille som fylkesleder i Trøndelag Ap. Hun var rådgiver for tidligere Ap-leder Jens Stoltenberg både da han var statsminister og som NATO-sjef. Nå jobber hun i PwC. Her på tur til Dallas i Texas. Foto: Klaudia Lech / VG

Flåmo: Ikke aktuelt

Stjern og Ness er ikke alene. Heller ikke Berit Flåmo, som var ordfører i Frøya kommune frem til valget i fjor, vil ta fylkesledervervet.

– Ikke aktuelt, skriver Flåmo i en SMS til VG, og sier at årsaken er at hun nettopp har startet i ny jobb.

Lierne-ordfører Bente Estil, tidligere stortingsrepresentant Karianne Tung og Namsos-ordfører Arnhild Holstad har også blitt foreslått overfor valgkomiteen.

– Jeg synes det er hyggelig at navnet mitt blir nevnt i den forbindelse, men jeg er ikke innstilt på å ta på meg et slikt verv nå, sier Karianne Tung til VG.

– Jeg gikk av som leder i Trøndelag Ap for to år siden fordi det ikke lot seg kombinere med jobb. Den vurderingen gjelder fremdeles.

Estil har ikke svart på VGs henvendelser.

SIER NEI: Berit Flåmø vil ikke bli ny fylkesleder i Trøndelag Ap. Her fra da hun var ordfører på Frøya. Foto: Øyvind Nordahl Næss

– Burde finne dame

Holstad sitter i fylkesstyret i dag, og har sagt ja til gjenvalg – men vil ikke sitte i fylkesstyret sammen med Giske. I likhet med Stjern, Ness og Flåmo vil hun ikke ha lederjobben.

– Jeg anser ikke meg som en aktuell kandidat til ledervervet nå. Vi har en ny kommune her, og jeg har lyst til å bruke tiden min på å sørge for at denne kommunesammenslåing blir en suksess. Det krever dedikasjon og tilstedeværelse, så det passer ikke for meg nå, sier Holstad til VG.

SIER NEI: Namsos-ordfører Arnhild Holstad, her sammen med kronprins Haakon, kronprinsesse Mette-Marit og fylkesmann Inge Ryan i 2017. Foto: Berit Roald / NTB scanpix

Hun er enig med de andre kvinnene i at en kvinne bør inn på topp. I tillegg til at Per Olav Hopsø går av som leder, gir May Britt Lagesen seg som nestleder.

– Ja, det synes jeg er godt tenkt. Vi har mannlig fylkesordfører og mannlig gruppeleder, så når Per Olav trakk seg, burde oss som et godt likestillingsparti finne en dame til den posisjonen.

Valgkomiteen, som ledes av stortingsrepresentant Arild Grande, leverer sin innstilling 16. mars. 20.–22. mars blir lederkampen avgjort på Trøndelag Aps fylkesårsmøte.

Publisert: 07.02.20 kl. 18:44

