Rettssaken mot Laila Anita Bertheussen starter i Oslo tingrett 8. september. Foto: PRIVAT

Bertheussen for retten i september

Rettssaken mot tidligere justisminister Tor Mikkel Waras samboer, Laila Anita Bertheussen, kommer opp for retten i september. Hun er blant annet tiltalt for trusler mot to tidligere statsråder.

NTB

Nå nettopp

Tiltalen ble offentliggjort i januar og omfatter sju forhold, først og fremst trusler rettet mot Bertheussens samboer, tidligere justisminister Tor Mikkel Wara (Frp), samt hans partifeller samfunnssikkerhetsminister Ingvil Smines Tybring-Gjedde og stortingsrepresentant Christian Tybring-Gjedde.

Tiltalen konkluderer med at truslene var egnet til å påvirke Waras arbeid som justisminister og begrense hans frie bevegelighet og tilgjengelighet. Det samme er konklusjonen for ekteparet Tybring-Gjedde.

Flere trusselbrev var adressert til de tre. I et av dem var det lagt ved et hvitt pulver, fra tabletter og natron, ifølge tiltalen. Truslene ble framsatt slik at de skulle gi inntrykk av de kom fra en eller flere utenforstående personer.

Tiltalen omfatter også brannstiftelse utenfor boligen til Wara og Bertheussen, samt tagging av ordet «rasisit» på veggen på boligen.

Bertheussen nekter straffskyld. Det er satt av ti uker til saken, opplyser Oslo tingrett.

Publisert: 07.02.20 kl. 15:50

