«HÅNDGEMENG»: Trygve Slagsvold Vedum og nylig avgått finansminister Siv Jensen «kriger» politisk med et smil i stortingsgarasjen. Foto: Trond Solberg, VG

Sp-lederens generaloppgjør med Sylvi Listhaug og Siv Jensen

Trygve Slagsvold Vedum mener Sylvi Listhaug viser forakt for velgerne etter regjerings-exiten, og mener uttalelsene hennes viser at hun er «utakknemlig» og «bortskjemt».

I dette intervjuet med VG avfyrer Sp-lederen startskuddet i den lange politiske krigen han skal utkjempe mot Frp fram mot neste års stortingsvalg.

Etter at det ble klart at Frp gikk ut av regjering i midten av januar, har partiet hatt betydelig fremgang på flere målinger. Sp er det partiet som har gått mest tilbake i samme periode.

– Frp burde lagt frem et regnskap for de seks og et halvt årene de har sittet i regjering. Eller i fengsel, som Listhaug kalte det. Hva har de fått til? Hvem er egentlig vinnerne etter Frps regjeringstid? spør Vedum.

Brennmerkes

Han har svarene selv. Og strategien er klar. Frp skal brennmerkes som partiet som gjør livet bedre for eliten i de store byene, rikfolk i sin alminnelighet – og EU.

– Det er en eksplosjon i PR-bransjen. Listhaug kom rett fra PR-bransjen og inn i regjeringen. Det er nå en svingdør mellom PR og politikk som vi aldri har sett i norsk politikk noen gang. Vi hadde ett eksempel da vi var i regjering. Det skal aldri gjenta seg. Det skal ikke gjenta seg at en eller annen som arbeider i First House eller lignende byråer skal bli oppnevnt til statsråd, statssekretær eller politisk rådgiver. I hvert fall ikke så lenge jeg er partileder, buldrer han.

STORTINGSGARASJEN: Et tilfeldig møte mellom Trygve Slagsvold Vedum og Siv Jensen – han foran det han kaller «Stortingets skitneste bil», en dieselpickup, hun på vei til å hente sin flunkende nye elbil. Foto: Trond Solberg, VG

Enorme gjennomslag

– Aps nestleder Hadia Tajik tok nylig inn en rådgiver direkte fra First House?

– Ja, og jeg skjønner det ikke. Ap får svare for seg selv. Jeg vil jo ha en Senterparti- og Ap-basert regjering, men jeg kommer til å være krystallklar overfor Jonas Gahr Støre på at vi ikke skal ha noen PR-folk inn i det regjeringsapparatet. For hver eneste nye PR-medarbeider han tar inn, skal vi ha enorme politiske gjennomslag, freser han.

IKKE BLID: Trygve Slagsvold Vedum garanterer at Sp ikke vil slippe inn en eneste PR-rådgiver i en ny regjering. Foto: Trond Solberg

Vedum beskriver nøyaktig hva som skal skje med dette hvis Sp blir valgvinner i 2021.

– Vi skal sende et brev til alle statlige og underliggende etater om at dere får lov til å bruke null kroner på PR-byråer. Null. Så alle som jobber i First House, Zynk og andre byråer bør begynne å se seg om etter andre jobber. 680 millioner kroner brukte den norske stat på PR-rådgivere det siste året. Det bør også kuttes i departementenes kommunikasjonsavdelinger, sier han.

Listhaug jobbet for Rema 1000

– Ta Listhaug. Hun ble landbruks- og matminister i 2013, men hadde jobbet for Rema 1000 i First House. Rett før hun ble statsråd. Hvem er det som har størst påvirkning på inntjeningen til Rema 1000 i Norge? Selvfølgelig har landbruks- og matministeren stor påvirkning, det samme har finansministeren som også kom fra Frp. Selvfølgelig er det problematisk, sier Vedum.

Sp har vært i enorm vekst nesten sammenhengende siden hedmarkingen ble valgt til partileder på et ekstraordinært landsmøte i 2014.

– Hvem er det som har vunnet på å ha Frp i regjering? Jo, brukerne av PR-byråer. Rema-Reitan. De som har store, store formuer har vunnet. Sånn som Ole Robert Reitan. Men de som jobber på Rema 1000, har tapt. Drosjesjåførene har tapt. Anleggsarbeiderne har tapt. Vanlige folk som trodde at Frp ville gjøre hverdagen litt lettere for folk, har fått det verre, raser han.

Og gir disse eksemplene:

Direktør-sjiktet eksploderte

– De som vasker gulvet på toget har fått kutt i pensjonen, mens antallet direktører har økt kraftig. Antallet direktører i norsk samferdsel har aldri vært større enn etter at Frp kom i regjering. Antallet personer med millionlønninger har aldri vært høyere. Det er en oppskrift på større forskjeller, sier han.

NY BIL: Siv Jensen drar i snoren for å komme ut av stortingsgarasjen i sin nye elektriske Golf. Foto: Trond Solberg

Ikke minst får 41-åringen vann på mølla når temaet kommer inn på den eventuelle byggingen av en strømkabel fra Norge til Storbritannia.

– Nå er Frp plutselig imot NorthConnect-kabelen. Frp endret loven da de kom i regjering for å tillate denne kabelen. Daværende olje- og energiminister Tord Lien fra Frp sa det rett ut: Det er for lav strømpris i Norge. Frp har hatt olje- og energiministrene i seks og et halvt år. En av dem var Sylvi Listhaug, men hun gjorde ikke en skit for å endre på det. Men den dagen hun går ut, skifter hun standpunkt.

NorthConnect, EU, ACER

Trygve Slagsvold Vedum er ikke redd for å slippe jubelen løs over brexit. Motstand mot EU er partiets hjertesak blant hjertesaker.

– En annen vinner med Frp i regjering, har vært EU. Siv Jensen som finansminister ga fra oss makt over EUs finanstilsyn. Det krevde tre fjerdedels flertall i Stortinget. Det ble presset gjennom. Terje Søviknes, den andre nestlederen i Frp, gjennomførte ACER, maktoverføring til EU energiområdet. Det som har tapt på Frp i regjering, er den nasjonale sjølråderetten.

Vedum mener det er flere eksempler på at Frp som nyslått opposisjonsparti forsøker å fristille seg fra sin politikk i regjering.

– Frps Jon Helgheim var ute i forrige uke og sa at man ikke skulle gjennomføre etableringen av Viken likevel. Et fornuftig standpunkt. Men nå er han blitt satt på plass av Siv Jensen, så nå får han ikke lov til å mene det lenger. Men det var Frp som tvang gjennom de store endringene, som Viken. De tvang gjennom sammenslåingen av Finnmark og Troms. Det har vært en enorm iver for sentralisering i Frp mens de har sittet i regjering, sier Vedum.

En vesentlig del av Frps vekst mener mange skyldes den svært høylytte motstanden mot «Nærpolitireformen».

– Støtteparti for regjeringen

– Hva er resultatet etter 6,5 år med Frp i regjering? Det er tidenes sentralisering av norsk politi, kalt «Nærpoliti»-reformen, et navn funnet på av tidligere statssekretær Sigbjørn Aanes, nå partner i First House. Det sier alt om det, egentlig. Det er 120 politi- og lensmannskontorer som er lagt ned. De har lagt inn jug i selve navnet på reformen. Tvangssammenslåingen av fylker ble kalt demokrati-reform, sier Vedum.

Sp-lederen er også tydelig irritert over at Frp fremstiller seg som et fritt opposisjonsparti etter exiten fra Erna Solbergs regjering.

– Når Frp nå går ut av regjering, sier de at de garanterer at de ikke skal sette inn Jonas Gahr Støre. Og så garanterer de at Erna Solberg skal være statsminister. Da er de støtteparti til Erna Solberg. Før sa Frp at de ikke skulle støtte noen regjering de selv ikke var en del av. Sannheten er at før var det Venstre og KrF som var Erna Solbergs støttepartier. Nå er det Siv Jensen og Sylvi Listhaug. Frp har overtatt av jobben. Frp er blitt et støtteparti til Venstre i regjering, sier han.

– Forakt

– Du har selv sittet rundt Kongens bord. Sylvi Listhaug har sagt at det å forlate regjeringen føltes som å slippe ut av fengsel. Hva tenker du om det?

– Det forteller egentlig om en forakt for alle de folkene som har gitt oss tillit og ansvar. Det å være i regjering er en enorm tillitserklæring. Det betyr at mange folk har stemt på Frp i 2017, som ga Listhaug tillit. Vi sitter jo ikke på Stortinget fordi det skal så veldig gøy og så veldig behagelig. Det er ikke mulig å mene at det å sitte i regjering er å sitte i fengsel. Du kan gå av i morgen. Da er det nok av andre som kan tenke seg å ta over jobben din, sier Vedum.

BLÅ CADILLAC: Mens Vedum poserer stolt foran sin møkkete dieselpickup, forlater Sylvi Listhaug Stortinget i sin elektriske Cadillac! Foto: Trond Solberg, VG

Privilegert

Nå har storbonden fra Ilseng virkelig fått opp dampen i angrepene på Sylvi Listhaug:

– Det er utakknemlig og bortskjemt. Da skjønner jeg ikke poenget med å stille til valg igjen heller. Det er mange som har det røft i samfunnet. Sylvi Listhaug burde vært med dem som rengjør togene på natten, og fått kuttet pensjonen på grunn av Frps jernbanereform. Eller hun kunne sovet på brakkerigg med alle de gutta som har fått mer i skatt fordi Frp mente det var et gode å få ekstra mat når de bodde på brakkerigg. Sylvi Listhaug kunne prøvd seg som drosjesjåfør i Oslo en periode, for å se hvordan frislippet av næringen og avgiftsøkningene er for de gutta som før jobbet ti timer i døgnet men nå jobber 14 timer. Eller pendlerne som har fått mer skatt. Hun har hatt gratis bil. Hun har ingen rett til å klage.

SVARER: Frp-nestleder Sylvi Listhaug. Foto: Helge Mikalsen, VG

– En dårlig sak

Listhaug skriver i en SMS til VG at hun er takknemlig over å ha fått mulighet til å sitte i regjering, og gjentar det hun også har uttalt tidligere: For Frp var det riktig å gå ut av regjering når de ikke fikk nok gjennomslag, kompromissene ble for mange og for grå – og IS-kvinnen ble hentet hjem.

Videre skriver hun at mange henger seg opp i retorikk, og viser til det etter hvert mye omtalte sitatet også Vedum trekker frem.

– Jeg brukte å slippe ut av fengsel som et bilde på at det var godt å få lov til å stå for Frps politikk igjen, ikke regjeringens. Tradisjonen tro henger mange seg opp i retorikk.

Frp-nestlederen tror hun vet hva som ligger bak Vedums oppgjør med det tidligere regjeringspartiet.

– For Vedum handler vel dette heller om at han har fått tilbake en brysom konkurrent på Stortinget som gjør han stresset. Det skjønner jeg godt at han blir, han som skal samarbeide med de fremste skatte- og avgiftsøkningspartiene i Norge. Han skjønner nok at han har en dårlig sak, skriver Listhaug.

