Ludvigsen ekskludert fra Frimurerlosjen

Tidligere statsråd, Høyre-nestleder og fylkesmann Svein Ludvigsen (73) er ekskludert fra brorskapet Frimurerlosjen etter at dommen mot ham ble rettskraftig.

Allerede i januar for to år siden ble Ludvigsen suspendert på midlertidig basis fra det mannsdominerte brorskapet. Da hadde han vært medlem i over 20 år, og oppnådd 10. grad.

Losjebrødrenes «Logedirektorie» tok affære etter at Ludvigsen ble siktet for straffbare forhold som kunne føre til mer enn seks måneders ubetinget fengsel.

FRIMURER-TREFF: Hele 134 frimurerbrødre var til stede på gradsmøtet i St. Andreaslogen i Bodø da dette bildet ble tatt for seks år siden. Frimurer av tiende grad, Svein Ludvigsen er iført lilla bånd som nummer to fra venstre. Ved hans venstre side (nummer tre fra venstre) sitter Per Trygve Kongsnes, provencialmester i Tromsø. Foto: Frimurerbladet

Slettet som kommandør

Med bakgrunn i dommen mot Ludvigsen fra 4. juli i fjor, der han ble dømt til fem års ubetinget fengsel for blant annet for å ha misbrukt sin stilling til å skaffe seg sex, ble den tidligere fiskeriministeren, stortingsrepresentanten og fylkesmannen ekskludert.

Av samme grunn ble han nylig slettet som kommandør av St. Olavs Orden av Kongehuset.

Frimurerlosjen Den Norske Frimurerorden er en sammenslutning av menn fra alle yrkesgrupper, som over hele landet møtes med sikte på å «utvikle sin personlighet og omgås i tradisjonsbundne og verdige former».

Den Norske Frimurerordens aktivitet foregår i et lukket forbund, med selvutvikling av brødrene i ordenen som mål.

Ordenens primære virksomhet er organisert i losjer, broderforeninger og frimurergrupper over hele landet, der losjearbeidet foregår.

Administrasjon av ordenen er delt inn i direktorier, hver ledet av en såkalt Ordensofficiant (en broder av 11. grad).

Direktorielederne utgjør, sammen med stormesteren og provincialmestrene i Bergen, Trondheim og Tromsø - Det Høye Råd. (Kilde: Frimurerlosjen)

I det 26. kapittel i Frimurerordenens lover heter det:

«Hvis et medlem av Ordenen ved rettskraftig dom blir dømt til ubetinget frihetsstraff, sikring eller forvaring, eller til subsidiær fengselsstraff i forbindelse med samfunnsstraff, i seks måneder eller mer, eller ved rettskraftig avgjørelse funnet skyldig i en straffbar handling som utvilsomt vil føre til slik straff, skal han utelukkes av Ordenen og slettes av Ordenens matrikkel.»

– Under henvisning til foranstående har ordenens stormester i dag 29. januar 2020 besluttet å utelukke Svein Harald Ludvigsen som medlem av Frimurerordenen, skriver frimurerdirektoriets ordfører og ordenens overarkitekt, Kristoffer Sandven i en epost til VG.

Neppe medlem igjen

På spørsmål om Ludvigsen senere kan få tilbake sitt medlemskap, svarer Sandven:

– Ut over den avgjørelsen ordenens stormester har truffet 29.01.20 vil Svein Ludvigsens forhold til Frimurerordenen ikke bli kommentert. Medlemmer som utelukkes på grunn av straffbart forhold vil normalt ikke kunne bli medlem igjen senere.

FORSVARER: Advokat Kai Vaag har vært Svein Ludvigsens advokat i rettssaken mot den tidligere fylkesmannen og topp-politikeren. Foto: Terje Mortensen, VG

Svein Ludvigsens advokat Kai Vaag, sier til VG at Ludvigsen selv har tatt initiativ til å forlate Frimurerlosjen.

– Svein Ludvigsen meldte seg selv ut av frimurerlosjen etter pågripelsen i 2017, sier Vaag til VG.

Utover det har han ingen kommentar til den formelle eksklusjonen.

Mangeårige partifeller i Høyre og losjebrødre av Ludvigsen i Frimurerlosjen, tidligere stortingspresident Olemic Thommessen og stortingsprepresentant Kent Gudmundsen, ønsker ikke å kommentere eksklusjonen av Ludvigsen.

– Jeg har ingen kommentar til dette, skriver Thommessen i en sms til VG.

Publisert: 04.02.20 kl. 17:48

