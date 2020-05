Corona-tilskudd: 340 bedrifter må betale tilbake penger

870 millioner kroner er de siste ukene utbetalt til coronarammede bedrifter i Norge. Nå må 340 foretak som har mottatt midler fra den offentlige tilskuddsordningen, tilbakebetale penger til staten.

Det opplyser seksjonssjef Stine Olsen i Skatteetaten til VG.

– Vi har truffet 340 vedtak om tilbakebetaling. Det kan skyldes for eksempel enten at foretaket trekker søknaden, eller at de korrigerer opplysningene, eller at Skatteetaten etter saksbehandling kommer fram til at foretaket ikke har krav på tilskudd, skriver Olsen i en e-post til VG.

KREVER PENGER TILBAKE: Flere hundre bedrifter har fått utbetalt penger de ikke har krav på fra den nye støtteordningen for coronarammede bedrifter. Seksjonssjef Stine Olsen (bilet) i Skatteetaten sier at de arbeider målrettet for å avdekke juks og svindel. Foto: Baard Brinchmann Loevvig/Skatteetaten

Olsen understreker at det ikke er bevisst feil i alle uberettigede utbetalinger, og at Skatteetaten har sett eksempler på saker der søkeren har misforstått reglene.

I noen tilfeller har foretaket hatt krav på et mindre beløp enn foretaket har fått utbetalt.

– Samtidig arbeider vi målrettet for å avdekke juks og svindel. Et utvalg av søknader er gjenstand for ekstra kontroller, basert på etterretning og analyser der vi tror risikoen for misbruk er størst.

3. april la regjeringen frem en forskrift om en midlertidig kompensasjonsordning for å hjelpe bedrifter som er økonomisk hardt rammet av virusutbruddet. To uker senere var søknadsportalen klar til bruk.

– Jeg er glad for at vi raskt har fått på plass en omfattende, men likevel veldig enkel ordning. Den kommer til å hjelpe mange av de bedriftene som nå sliter med å få endene til å møtes, sa finansminister Jan Tore Sanner (H) da ordningen ble presentert.

Oversikten over hvilke bedrifter som har fått støtte fra staten, ligger åpent tilgjengelig på Skatteetatens hjemmeside. Fredag var det ifølge databasen utbetalt over 870 millioner kroner for mars måned, til 18.749 foretak.

Nå viser det seg altså at ikke alle som har fått utbetalt penger, har krav på midler fra kontantstøtteordningen.

Seksjonssjef Stine Olsen sier at Skatteetaten både bruker automatiske og manuelle kontroller, i tillegg til å følge opp tips om mulig misbruk.

– Det utføres også kontroller i ettertid for å avdekke eventuell juks og svindel. Vi har noen saker under behandling hvor det er mistanke om uberettiget støtte men foreløpige indikasjoner i etterkontroll tyder ikke på at bevist misbruk av ordningen er utbredt. Mange som ikke har krav på støtte vil få automatisk avslag like etter innsending, påpeker Olsen.

Hun sier søkeren selv har ansvar for at opplysningene som oppgis om foretaket er korrekte – og må ta konsekvensene som følger av å gi uriktige opplysninger.

– Virksomheten vil da måtte tilbakebetale pengene som er uberettiget mottatt, i tillegg til at søker kan bli ilagt straff eller administrativ reaksjon med et straffebeløp på 30 eller 60 prosent.

Publisert: 08.05.20 kl. 13:47

