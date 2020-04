LEDER NORGES BANK: Øystein Olsen er sentralbanksjef og leder hovedstyret i Norges Bank, her på sitt kontor. Foto: Mattis Sandblad/VG Foto: Mattis Sandblad, VG

Tangen sto ikke på søkerlisten: - Åpenbart et lovbrudd

Norges Bank erkjenner at de skulle ført opp fondsforvalter og milliardær Nicolai Tangen på søkerlisten tidligere. – Lovbrudd, sier eksperter.

Sent i går kveld fikk Norges Banks representantskap oversendt svar på 26 spørsmål de stilte om ansettelsen av ny oljefond-sjef i Nicolai Tangen. Blant spørsmålene var hvorfor søkerlisten ikke ble oppdatert med Tangens navn, eller som anonym søker, før ansettelsen ble offentliggjort.

I svaret sitt erkjenner Norges Bank at Tangen skulle vært ført opp tidligere:

«På denne bakgrunn kan det argumenteres for at Tangen i hvert fall var å anse som en reell søker til stillingen ved hovedstyrets behandling den 5. mars slik at han skulle blitt påført søkerlisten rundt dette tidspunktet. På dette tidspunktet var han ikke bare vurdert som kvalifisert, men han hadde også kompetansemessig blitt vurdert opp mot, og rangert foran, andre kandidater. Vi erkjenner at vi i dette tilfellet har påført Tangens navn for sent på den offentlige søkerlisten.», skriver banken i svaret sitt.

Representantskapet er oppnevnt av Stortinget og fører tilsyn med Norges Bank, der hovedstyret ledes av sentralbanksjef Øystein Olsen. Han forsvarer ansettelsen av Tangen, som ble offentliggjort 26. mars i år. Ansettelsen ble omstridt etter at VG 18. april omtalte hans seminar for venner og bekjente i USA i november i fjor. Der spanderte han så mye at en rekke statlige organ og andre har måtte be om regningen i etterkant.

– Lovbrudd

– Å ikke føre Tangen på søkerlisten er åpenbart et lovbrudd, det er et brudd på Offentlighetsloven, sier jurist ekspert på Offentlighetsloven, Kristine Foss i Norsk Presseforbund til VG.

OFFENTLIGHETSEKSPERT: Kristine Foss i Norsk Presseforbund. Foto: Norsk Presseforbund

Allerede 5. mars ble Tangen presentert som én av to aktuelle kandidater for Norges Banks hovedstyre. Norges Bank skriver i redegjørelsen at «årsaken til at Tangen ikke da ble ført i søkerlisten, var hensynet til å opprettholde konfidensialitet i prosessene som da pågikk. Tangen ble ikke ført opp på søkerlisten før 23. mars og ble presentert offentlig tre dager senere.

– I et demokratisk perspektiv er det veldig uheldig, fordi man mister muligheten for en åpen debatt, sier Foss.

VG har bedt Norges Bank om en kommentar til uttalelsen, som henviser til redegjørelsen, der de hevder alle de aktuelle kandidatene ville bedt om å bli anonymisert på en offentlig søkerliste. «En søker har likevel ingen garanti for at vedkommendes identitet ikke fremkommer etter en innsynsbegjæring. Dette hensynet var medvirkende til at Tangen ikke tidligere ble ført opp på oppdatert søkerliste.»

Også jusprofessor Jon Petter Rui reagerer på Norges Banks fremgangsmåte og konkluderer med at loven ble brutt.

– Skal preges av åpenhet

– Loven har et formål, og når du bryter loven, bryter du med formålet. Formålet er at ansettelser i slike stillinger skal preges av åpenhet. Det handler om tilliten til embete og å få de riktige personene til de riktige stillingene og at allmennheten kan etterprøve vurderingene.

JUSPROFESSOR: Jon Petter Rui ved Universitetet i Tromsø Foto: Hallgeir Vågenes, VG

Finansminister Jan Tore Sanner (H) ble nylig utfordret på hemmeligholdelsen av Tangen i Stortinget. Stortingsrepresentantene Freddy André Øvstegård (SV) og Lars Haltbrekken (SV) spurte Sanner om «det er tilfredsstillende oppfølging av offentlighetsloven når Nicolai Tangens navn ikke var på søkerlisten for stillingen før ansettelsen i praksis var avgjort, og hvilke grep vil statsråden ta for å sikre at lovens intensjon blir fulgt opp i fremtiden».

Sanner svarte da at Norges Bank selv må vurdere hvordan den vil sikre størst mulig grad av åpenhet. Videre pekte han på at det er representantskapet som fører tilsyn med Norges Bank.

