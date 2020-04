Brodtkorb om Tangen-ansettelsen: – Vi vil vurdere omdømmerisiko for Norges Bank

*18. april avdekket VG hvordan over 30 norske samfunnstopper i november i fjor deltok på et tre dagers seminar i Philadelphia. Finansmann og milliardær Tangen har opplyst til VG at han hadde planlagt seminaret i to år. I mars ble det kjent at han blir ny sjef for Oljefondet.

*Tangen leide inn to privatfly og dekket hotell, mat, drikke og underholdning for mange av de rundt 150 deltagerne. Foredragsholderne under seminaret fikk ikke penger, men fikk mulighet til å donere til et veldedig formål.

Blant underholdningen var en to timers konsert med poplegenden Sting.

*Flere av gjestene reiste med et privatfly som går under navnet Crystal Skye, og beskrives som «verdens nyeste og romsligste luksus-jet».

Til sammen betalte Tangen over 13 millioner kroner for to chartrede fly.

*Blant deltagerne på seminaret var regjeringsadvokat Fredrik Sejersted, avtroppende oljefondssjef Yngve Slyngstad, tidligere oljefondssjef Knut Kjær, statsråd Torbjørn Røe Isaksen (H), NUPI-direktør Ulf Sverdrup, filosof Henrik Syse, styregrossist Knut Brundtland og flere Schibsted-ledere.

*Flere av samfunnstoppene som deltok på seminaret var også referanser for Nicolai Tangen under ansettelsesprosessen.

*Opplegget får krass kritikk fra flere hold. Leder av LOs største forbund i privat sektor, Jørn Eggum stiller spørsmål ved dømmekraften til viktige samfunnsaktører som deltok.