Anne-Elisabeth Hagens ektemann Tom Hagen er pågrepet

LØRENSKOG (VG) Politiet har tirsdag morgen pågrepet Tom Hagen (70). Hans kone har vært savnet i halvannet år.

Ved 08.30-tiden tirsdag morgen stoppet politiet Tom Hagen da han var på vei fra boligen i Sloraveien i retning arbeidsplassen Futurum.

Politiet sperret Nordahl Griegs gate i Lørenskog med flere biler. Med blålys stanset de trafikken i begge retninger, før de raskt kjørte avgårde. Etterpå sto Hagens bil igjen i veikanten – tom.







Politiet vil ikke si noe om pågripelsen så langt.

– Det kommer mer informasjon i en pressemelding snart, sier operasjonsleder Ronny Samuelsen i Øst politidstrikt til VG.

Politiet sperrer veien i Lørenskog tirsdag morgen. Foto: Natalie Remøe Hansen, VG

Politiet har innkalt til en pressekonferanse om siste utvikling i Lørenskog klokken 10.30.

Politiet var kort tid etter pågripelsen til stede både ved Hagens bolig og ved arbeidsplassen Futurum på Rasta.

– Jeg kan bekrefte at vi har sperret av tomten i Sloraveien 4 og at politiet er på stedet. Utover det har jeg ikke så mange kommentarer før pressekonferansen, sier innsatsleder Marit Furuseth til VG utenfor Tom og Anne-Elisabeth Hagens bolig.

Politiet satt tirsdag morgen opp sperrebånd utenfor næringslivsparken Futurum, hvor Tom Hagen har sin arbeidsplass. Foto: Jorgen Braastad

Tore Skansen, som bor like ved Tom Hagen, står i vinduet og ser polititjenestepersonene som nå står ved Hagens hus.

– Hva tenker du om at han er pågrepet?

– Det har jo vært i bevisstheten hele tiden, mer enn det vil jeg ikke si. Jeg synes det er synd hvis det skulle vise seg at dette er han. Da er jo plutselig begge to borte.

Han har fulgt med i lokalavisene, og sier at han har tolket de siste nyhetssakene i den retningen det gikk.

– Jeg synes det er synd hvis de ikke finner henne.

NABO: Tore Skansen bor like ved Tom Foto: Helge Mikalsen

Savnet i halvannet år

Anne-Elisabeth Hagen forsvant om formiddagen 31. oktober 2018.

Politiet har omtalt det siste sikre livstegnet fra henne som en telefonsamtale med et familiemedlem klokken 09.14 denne morgenen. På dette tidspunktet var ektemannen angivelig på jobb i Futurum næringspark i Lørenskog.

EKTEPAR: Anne-Elisabeth Hagen og Tom Hagen giftet seg i 1969. I fjor ville de ha hatt gullbryllupsdag. Foto: Privat

Endret hypotese

Politiet etterforsket først forsvinningen som en bortføring med økonomisk motiv, men i fjor sommer endret etterforskningen hovedhypotese: De mente nå at det var mest sannsynlig at Anne-Elisabeth Hagen var blitt drept og at en eller flere gjerningspersoner hadde fordekt drapet som en økonomisk motivert kidnapping.

Det var sannsynlig at trusselbrevet som ble funnet på åstedet var lagt igjen for å villede, mente politiet.

En sentral polititeori er ifølge VGs opplysninger at det er snakk om et drap som hadde vært planlagt i minst fem måneder.

Sendte e-poster

Tom Hagen har underveis i etterforskningen sendt flere e-poster til politiet. Her har han gitt uttrykk for at han er opptatt av å finne løsninger og hjelpe politiet.

Ifølge VGs opplysninger har ektemannen formidlet en teori om at løsningen på forsvinningsgåten har en lokal forankring. Han har videre antydet at de som står bak konas forsvinning, vil ramme ham personlig, ikke bare tjene penger.

Ektemannen har også pekt ut navngitte personer, og antydet at disse kunne ha noe med konas forsvinning å gjøre, får VG opplyst.

