På dette sykehjemmet har 15 beboere dødd av coronaviruset

Metodisthjemmet i Bergen er hardt rammet av coronaviruset. Nå er nesten en tredjedel av de 46 beboerne ved hjemmet døde av covid-19.

23. april hadde det vært 11 coronadødsfall ved Metodisthjemmet. Samme dag ble det kjent at fylkesmannen har åpnet tilsyn med Metodisthjemmet etter en bekymringsmelding.

– Det har vært et alvorlig utbrudd av coronavirus der. Vi ønsker å se at virksomheten drives slik at alle pasienter, både smittede og ikke smittede, blir ivaretatt, sa fylkeslege Helga Arianson til Bergensavisen 23. april.

Den siste uken har ytterligere fire beboere dødd av covid-19, og totalt 15 beboere på Metodisthjemmet har dødd av coronaviruset.

Etatsdirektør i Etat for sykehjem, Anita Wøbbekind Johansen mener det har blitt praktisert godt nok smittevern på sykehjemmet.

– Overlege og infeksjonsmedisiner Bård Kittang fra enhet for sykehjemsmedisin gjorde en medisinsk vurdering på Metodisthjemmet 15. april, og gikk da gjennom samtlige beboere med påvist covid-19 på sykehjemmet. Kittang beskrev etter besøket at enhetsleder og de ansatte gjorde en formidabel innsats, og at smittevernutstyr ble brukt korrekt den tiden han var tilstede, sier hun.

HØYE DØDSTALL: En person fraktes til sykehus i London. Nå har Storbritannia de nest høyeste dødstallene i Europa. Foto: NEIL HALL / EPA

Sykehjem hardt rammet

Torsdag kveld er det registrert totalt 210 døde av coronaviruset i Norge. Hele 126 coronadødsfall har kommet ved institusjoner som sykehjem viser VGs oversikt. Over halvparten av dødsfallene i Bergen kommune har vært ved Metodisthjemmet.

Utenfor Bergen er Vallerhjemmet i Bærum blant de hardest rammede sykehjemmene med tolv coronadødsfall, mens Nordseterhjemmet i Oslo har ni registrerte dødsfall.

Det er ikke bare i Norge at sykehjemmene er hardt rammet. Tidlig i april var det bekreftet eller mistenkt smitte i hver tredje aldersbolig i Stockholm.

– Vi har ikke lykkes å beskytte de eldre i Sverige. Det synes jeg er veldig alvorlig og sårt. En ganske stor andel av de smittede er gamle, og derfor i stor risiko for å bli alvorlig syke, sa statsepidemiolog Anders Tegnell til VG den gang.

Torsdag inkluderte Storbritannias helsemyndigheter for første gang dødsfall som har skjedd på sykehjem i statistikken. Over 4000 nye dødsfall ble registrert, og landet har nå nest høyest corona-dødstall i Europa.

VG har tidligere også omtalt «dødens sykehjem i USA» hvor 46 av 160 beboere døde på kort tid.

