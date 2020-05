UT I DET FRI: Her spaserer Tom Hagen ut av Oslo fengsel, bærende på en søppelsekk over skulderen. Foto: Gisle Oddstad

Opplysninger til VG: Slik er Tom Hagens video-alibi

Tom Hagen skal ha et alibi som trumfet spor på åstedet i Sloraveien 4. Dette var en medvirkende årsak til at den drapssiktede milliardæren ble løslatt.

Det får VG opplyst.

Et videoopptak av Tom Hagens bil som kommer kjørende inn på arbeidsplassen sin i Futurum den 31. oktober, er et avgjørende bevis i drapssaken mot ham nå.







Etter det VG får opplyst har opptaket gitt ham et alibi: Hvis man skal legge dette opptaket til grunn, og at det er Tom Hagen som kjører bilen, er han ikke til stede i Sloraveien når den kriminelle handlingen mot kona trolig finner sted.

To minutters samtale

Fredag ettermiddag kom kjennelsen fra Høyesterett som slo fast at Tom Hagens tid i varetekt var forbi. Det er svært sjeldent at personer som er siktet for drap blir løslatt allerede i første runde, men for Tom Hagen ble det kun 11 dager i varetekt.

Etter det VG får opplyst plasserer videoopptaket Tom Hagens bil utenfor Futurum mellom klokken 09.10 og 09.15 på forsvinningsdagen. Etterforskningsleder Tommy Brøske har tidligere bekreftet overfor VG at det var da Tom Hagen kom på jobb.

I dette tidsrommet, klokken 09.14, skal kona hans, Anne-Elisabeth Hagen, være i en to minutter lang telefonsamtale med et familiemedlem. Samtalen er betegnet som det siste sikre livstegnet etter henne.

Bevisene holdt ikke

For Eidsivating lagmannsrett, skal det dermed hatt mindre verdi at politiet la frem ulike biologiske spor fra åstedet i Sloraveien som ifølge politiet kan peke i retning av Tom Hagen er involvert i drapet på sin kone.

VG er kjent med at politiet særlig har lagt vekt på funn av hans DNA et sted i boligen de mener kan knytte ham til forsvinningen.

VG er også kjent med at de har funnet biologisk materiale fra Tom Hagen et sted i boligen som er av interesse for politiet.

Summen av disse bevisene var likevel ikke overbevisende nok for dommerne, som valgte å løslate Tom Hagen, en løslatelse som politiet valgte å ikke overprøve.

BESLAG: Her bærer politiet ut beslag fra Futurum, Tom Hagens arbeidsplass. Det var her han parkerte på forsvinningsdagen. Foto: Helge Mikalsen

Vurderte ny pågripelse

NRK skriver at politiet lenge vurderte å pågripe Tom Hagen på nytt etter løslatelsen fredag ettermiddag, men dette ble avslått av statsadvokaten.

– Det er et viktig prinsipp at påtalemyndigheten skal følge domstolens avgjørelser. Og da, etter omstendighetene, så mente jeg at det var korrekt å ikke pågripe han umiddelbart ved løslatelsen, sa statsadvokat Kirsti Guttormsen til NRK lørdag.

Forsvarer Svein Holden sier til VG at han fortsatt er avskåret fra å kommentere bevisene mot Tom Hagen.

FORSVARER: Svein Holden, her utenfor Oslo tingrett, forsvarer Tom Hagen. Foto: Frode Hansen

– Bevisene er klausulerte for Tom Hagen, jeg kan ikke kommentere dem annet enn å vise til at Eidsivating lagmannsrett ikke lot seg overbevise av politiets argumentasjon. Det er etter mitt skjønn en helt riktig avgjørelse, sier Svein Holden til VG.

VG har også bedt politiet om kommentar til denne saken:

– Av hensyn til fare for bevisforspillelse kan vi ikke kommentere mulige bevis i saken, sier påtaleansvarlig Haris Hrenovica til VG søndag kveld.

