Tøyen-rektor om utvidet skoleåpning: Har ikke romkapasitet til flere elever

Regjeringen varsler ny beslutning om skoleåpning neste uke. Men dagens smittevernkrav gjør at skoler allerede har tøyd romkapasitet, renhold og lærerresusserne så langt som mulig.

Statsminister Erna Solberg og kunnskaps- og integreringsminister Guri Melby var på skolebesøk på Ellingsrudåsen skole mandag.

Der ble som i resten av Norge igjen åpnet for at 1.–4. klasse igjen kunne møte på skolen.

Nå varsler regjeringen en ny beslutning neste uke om resten av skolens elever fra 5.–10. klasse også kan komme tilbake til skolen fremover.

– Vi kommer til å lage en plan nå for hvordan vi skal få plass til alle elevene. Vi har vært tydelige på at vi ønsker at alle elevene skal tilbake før sommeren. De beslutningene blir tatt i neste uke. Jeg skjønner at mange er utålmodige nå, men vi er nødt til å smøre oss med tålmodighet nå så vi har et best mulig grunnlag for å fatte en beslutning neste uke, sier Kunnskaps- og integreringsminister Guri Melby til pressen under et skolemøte på Ellingsrudåsen skole mandag.

Tøyen skole er en av skolene som har allerede tøyer ressursene så mye de klarer.

– Rommessig er det ikke mulig for 5.–7. klasse å komme tilbake nå. Da må man enten tilbake til normalen eller ha skole annenhver dag. Vi bruker alle klasserom nå så vi vil få en utfordring hvis alle elever skal være små grupper. Det har vi ikke rom til og da må vi ha uteskole for mange elever, sier rektor Hilmar Flatabø på Tøyen Skole til VG.

Samtidig er han klar på at han vil strekke seg svært langt for å få alle elevene tilbake til skolen, så lenge det anses som trygt.

Inga Marte Thorkildsen, byråd for oppvekst og kunnskap i Oslo kommune, tror det vil ta flere uker å åpne opp skolen ytterligere.

– Nå må vi i løpet av et par uker se hvordan det går med smittetallene og hvilke erfaringer skolene har gjort seg. Om de nå vil være i stand til å ta imot alle disse elevene også. Det er snakk om flere tusen elever, sier Thorkildsen til VG.

– Du tror det tar minst et par uker?

– Ja, minst, sier Thorkildsen.

– Så du tror ikke skolene åpner for 5.–10. klasse før 17. mai?

– Det vil jeg ikke spekulere i. Men jeg tror det tar minst et par uker, sier Thorkildsen.

Leder i Utdanningsforbundet Steffen Handal mener det må endringer til i smittevernveilederen for at man skal kunne åpne opp skolen for flere elever.

– Er det realistisk med skolestart for 5.–7. klasse før sommeren?

– Det kommer an på hvordan smittefaren i samfunnet totalt sett er og hvordan smittevernveilederen for skoleverket eventuelt vil endre seg. Med forventning og ambisjon i veilederen slik den er per i dag er det ikke realistisk å åpne opp alle skoler for alle elever, sier leder i Utdanningsforbundet, Steffen Handal, til VG.

– Men jeg vil tro at smittefaren vil endre seg og statsråden har sagt at veilederen er et dynamisk dokument som kan endres. Jeg ser ikke bort fra at på et tidspunkt med andre råd og anbefalinger vil man kan kunne åpne skoler for alle elever før sommeren.

Han sier tilbakemeldingene de får på ressurssituasjonen på skoler nå dreier seg om tre ting som er presset.

– Det er behovet for nok rom for å etterkomme de rådene som ligger i veilederen. Det er å ha nok lærere til å følge opp små faste grupper over tid. Og det er hvordan vi skal klare å gjennomføre det renholdet som myndighetene har bestemt at vi skal ha. Vi får ganske mange tilbakemeldinger om at ressurser er veldig presset. Både styrer og rektorer står i skvis mellom hensynet til økonomi og hensynet til smittevern, sier han.

– Er det allerede dyrere for skolene med gjenåpningen av 1.–4. klasse?

– Ja. Men det er ingen som har oversikt over hvor dyrt dette er. Jeg tror det er fullt mulig å få dette til med litt mer ressurser enn det vi har nå. Jeg er glad for at statsråden poengterte seneste i dag at smittevernet går først, sier Handal, som påpeker at man nå skal høste erfaringer fra gjenåpningen av småtrinnet i skolen og fortsatt ha tett dialog med myndighetene fremover.

Melby er klar over at det etterlyser større ressurser. Hun påpeker at smittevernveilederen er laget med utgangspunkt i de ressursene man har i skoleverket og peker også på at det har brukt flere hundre millioner kroner på å ansette nye lærere i skolen.

– Jeg mener vi nå må se litt hvordan det går før vi tar stilling til eventuelt ny tilføring av ressurser. Jeg vil minne om at kommunene i forrige uke fikk fem milliarder kroner for å kompensere for en del av denne krisesituasjonen.

Statsminister Erna Solberg prøvde å berolige alle de som er urolige for skoleåpningen under mandagens skolebesøk på Ellingsrudåsen.

– Det er veldig liten risiko med dette, sier Solberg.

– De som har foreldre og pårørende i risikosonen må kanskje tenke litt annerledes. Men det legger skolene til rette for, sier Solberg.

