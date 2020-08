PÅ RESTAURANT: Her omringer tre tjenestepersoner fra PST russeren. Foto: VG-tipser

PST på bevisjakt i veske – skal ha sagt «where did you hide it?»

Inne på pizzarestauranten var PST på jakt etter spionbevis i russerens veske. De kan ha tråkket over grensen, mener eksperter.

– PST var veldig opptatt av vesken hans, sier en person som var vitne til at PST omringet den angivelige russiske etterretningsoffiseren.

Det var lørdag at PST pågrep en norsk statsborger på pizzarestauranten Villa Paradiso på Lilleborg Torg i Oslo. Det første PST gjorde var å splitte dem nå spionsiktede nordmannen og den angivelige russiske etterretningsoffiseren, sier vitnet til VG. Deretter skal PST ha oppholdt seg i lokalet i rundt en halv time, ifølge vitnet.

– Personene fra PST hvisket høyt og ba dem «cooperate». Jeg mener at jeg hørte dem si: «Where did you hide it?».

Ifølge VGs opplysninger skal russeren ha satt seg til motverge, og det skal det ha blitt «håndgemeng» om vesken, som PST var interessert i.

SLO TIL: Den spionasjesiktede nordmannen satt til bords med en russiske etterretningsoffiser da PST slo til. Foto: Hallgeir Vågenes / VG

Vitnet oppfattet PSTs opptreden som en ransaking. Formålet med en ransaking er å se etter bevis eller ting som kan beslaglegges.

– Så du at PST tok tak i vesken og fysisk lette i den?

– Ja. Det var et håndgemeng om den, og mannen holdt godt om vesken. Det var to stykker der som prøvde å ta den fra ham. Han nektet å slippe vesken, men til slutt ga han slipp på den, sier vitnet.

En video VG har fått tilgang til viser tilsynelatende at russeren griper etter noe i en veske, mens tjenestepersoner fra PST omringer ham.

– Jeg så at de åpnet vesken og kikket i den. Jeg så at de tok ut en jakke og en hatt. Det så også ut til at de lette etter noe i lokalet, sier vitnet.

TVILSOMT: Geir Ulfstein, professor i folkerett ved Universitetet i Oslo, mener diplomat-ransakingen kan være i strid med folkeretten. Foto: UiO

– PST kan ha brutt folkeretten

Geir Ulfstein, professor i folkerett ved Universitet i Oslo, viser til Wienkonvensjonens artikkel 29 som sier at diplomater har immunitet når det gjelder fysisk integritet og ransaking.

– Dette kan være et folkerettsbrudd, sier jusprofessor Geir Ulfstein til VG.

Men han påpeker at grensene for hvor langt man kan strekke den diplomatiske immuniteten er tvilsom.

– Det har vært antatt at man for eksempel kan hindre diplomater som er åpenbart beruset fra å kjøre videre, av hensyn til å beskytte liv og helse, men det er tvilsomt om politiet kan hindre spionasje gjennom ransaking.

– Hva er konsekvensene dersom PST brøt folkeretten ved å ransake russeren?

– Russland kan protestere overfor Norge, men i praksis er det mest trolig at Russland reagerer ved å gjengjelde – for eksempel ved å utvise en norsk diplomat fra Russland.

SPIONSJEF: Ola Kalddager ledet den norske etterretningsgruppen E14, der blant andre spesialsoldaten Trond André Bolle var agent. Foto: Janne Møller-Hansen/VG

– PST må ha rett til å ta tilbake statshemmeligheter

Tidligere etterretningssjef Ola Kaldager sier til VG at PST må ha rett til å ta tilbake det nordmannen ga russeren, i hvert fall dersom dette var opplysninger av betydning for rikets sikkerhet.

– Dette er nok en gråsone, men hvis det er norske hemmeligheter som er putta ned i veska, så mener jeg norske myndigheter må få ta de tilbake. Det må være en grense for hva du kan tillate deg som diplomat.

Ola Kaldager er norsk offiser og tidligere leder for etterretningsgruppen «E 14».

Dersom det er anledning til å stoppe diplomater fra å kjøre i fylla, mener Kaldager det også må være anledning til å stoppe diplomater fra å få tak i opplysninger som kan true rikets sikkerhet.

– Rikets sikkerhet kan også gå utover en masse mennesker, på samme måte som en fyllekjører kan utgjøre trussel mot liv og helse.

– Hva kommer til å skje med den russiske diplomaten nå?

– Det blir sikkert en utvisningssak av dette her, antakelig allerede i morgen eller i overmorgen.

– Hvordan tror du Russland vil reagere på en utvisning?

– Da vil sikkert Russland svare med å utvise en norsk diplomat. Og hvis det er riktig at PST har vært nedi veska hans, så tror jeg russerne vil komme med en pekefinger og si at dette er i strid med diplomatisk kutyme.

BEVIS: Strafferettsprofessor Jo Stigen forklarer at det norske rettssystemet ikke uten videre avslår bevis som er fremskattet ulovlig. Foto: Terje Heiestad / UiO

Kan få betydning for eventuell rettssak

Dersom den spionasjesiktede nordmannen ender opp som tiltalt i saken, vil et folkerettsbrudd kunne bli tema i rettssaken.

Men strafferettsprofessor Jo Stigen ved Universitetet i Oslo avviser at det er noen automatikk i at bevis blir avskåret selv om det ligger et folkerettsbrudd bak.

– Dersom det i en senere straffesak mot nordmannen skulle vise seg at et bevis er ulovlig innhentet, er det ingen automatikk i at norske domstoler vil nekte påtalemyndigheten å bruke beviset i rettssaken.

– Om beviset kan brukes avhenger av en sammensatt vurdering som retten må foreta, sier Stigen.

– Ingen kommentar

Martin Bernsen, seniorrådgiver i PST, sier følgende på spørsmål om Wien-konvensjonen og den angivelige ransakingen av russeren:

– PST kan ikke kommentere detaljer rundt pågripelsen.

