BARNA ER SYMPTOMFRIE: Ifølge kommuneoverlege Dagfinn Haarr i Kristiansand skal ingen av de tre barna som er bekreftet smittet ha symptomer. Illustrasjonsfoto. Foto: Petter Emil Wikøren

Tre skoler rammet etter smitteutbrudd i Kristiansand

Mellom 150 og 160 elever ved tre skoler i Kristiansand er satt i karantene etter at barn som tilhører samme storfamilie ble bekreftet smittet etter en utenlandsreise.

Det var Fædrelandsvennen som først omtalte saken.

Overfor VG bekrefter kommuneoverlege Dagfinn Haarr at totalt syv personer fra storfamilien så langt er bekreftet smittet, etter at flere familiemedlemmer var i utlandet.







Tre av de smittede i familien er elever ved henholdsvis Tangen videregående skole, Songdalen ungdomsskole og Kristiansand katedralskole (KKG).

To ble bekreftet smittet forrige uke, mens én testet positivt i helgen.

Mellom 150 og 160 elever, i tillegg til lærere, er satt i karantene som følge av utbruddet.

– Det jobbes nå med å håndtere smitteoppsporing og testing i løpet av uken. Vi føler at vi har kontroll på grunn av godt samarbeid med familien, sier Haarr.

JOBBER FOR Å BEGRENSE SMITTESPREDNING: Kommuneoverlege Dagfinn Haarr har iverksatt smitteoppsporing etter at syv personer fra samme familie er bekreftet coronasmittet. Foto: Naina Helén Jåma / Naina Helén Jåma, VG

– Problemet er at dette er folk som ikke har symptomer. Av de syv smittede kan det hende at noen har det, men jeg har ikke hørt at de tre skoleelevene har symptomer. Da er det ikke så enkelt, sier han.

Kommunen vil i førsteomgang prioritere å teste lærerne i løpet av dagen.

– Vi har vært forskånet fra dette helt til nå, og det er en for så vidt varslet utvikling i saken. Coronasenteret har vært rustet til tennene for å håndtere testing og smitteoppsporing. Vi har kontroll, men det blir spennende nå som vi begynner testingen å se om vi finner noen andre positive, sier kommuneoverlegen.

