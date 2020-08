VIL SIKRE VAKSINE: Norge har nå forpliktet seg til et internasjonalt vaksinesamarbeid, i tillegg til EU-samarbeidet, opplyser utviklingsminister Dag Inge Ulstein. Foto: Tore Kristiansen

Norge med i internasjonalt samarbeid – sikrer tilgang til flere coronavaksiner

Norge har mandag sluttet seg til det internasjonale vaksinesamarbeidet COVAX. – Det er helt avgjørende, sier utviklingsminister Dag Inge Ulstein (KrF).

Etter flere uker med forhandlinger, ble det mandag klart at Norge vil delta i det globale vaksinesamarbeidet COVAX.

Samarbeidet skal sikre felles innkjøp og fordeling av vaksiner til alle land.

Utviklingsminister Dag Inge Ulstein (KrF) bekrefter at Norge vil delta i samarbeidet så fort EU ga anledning til det mandag.

– Det er helt avgjørende at EU åpner for muligheten til å bli med i samarbeidet, sier han til VG.

Sikrer tilgang til flere vaksiner

Regjeringen har allerede en innkjøpsavtale med EU gjennom Sverige, og kan dermed sikre forhåndsbestilling av flere lovende vaksinekandidater.

Enkelte klausuler i EUs vaksinesamarbeid har imidlertid ført til usikkerhet rundt hvorvidt Norge kan delta i COVAX-samarbeidet.

Mandag bekreftet EU-kommisjonen at de tar sikte på å forplikte seg til det internasjole samarbeidet – og åpnet dermed samtidig for at Norge kan forplikte seg.

Samarbeidet sikrer Norge tilgang til flere vaksiner enn EU-samarbeidet. I tillegg skal samarbeidet sikre lav- og mellominntekstland tilgang til coronavaksinen.

WHO kaller EUs beslutning «en tydelig forpliktelse».

Fristen for å forplikte seg til COVAX-samarbeidet gjennom en såkalt intensjonserklæring går ut mandag. Både Norge og Tyskland forpliktet seg samme dag. 18. september er neste frist for landene å faktisk forplikte seg økomomisk.

Disse vaksinene har EU investert i: opptil 400 millioner doser av vaksinen som utarbeides av University og Oxford og svenske AstraZeneca . Mot at EU investerer i utviklingen, blir dosene tilgjengelig i EU, samt Norge, hvis vaksinen blir godkjent.

160 millioner doser av vaksinen som utvikles av legemiddelselskapet Moderna og det statlige amerikanske instituttet NIAID , som er i tredje og siste testfase. opptilav vaksinen som utvikles av legemiddelselskapetog det statlige amerikanske instituttet, som er i tredje og siste testfase.

300 millioner doser av vaksinekandidaten til det franske legemiddelselskapet , som ennå ikke har startet testing på mennesker. av vaksinekandidaten til det franske legemiddelselskapet Sanofi og det britiske GSK , som ennå ikke har startet testing på mennesker.

400 millioner doser av vaksinekandidaten til det amerikanske legemiddelselskapet , som er i fase to av testingen. opptilav vaksinekandidaten til det amerikanske legemiddelselskapet Johnson & Johnson som er i fase to av testingen.

225 millioner doser av en vaksine som utvikles av det tyske legemiddelselskapet , som er i fase to av testingen. av en vaksine som utvikles av det tyske legemiddelselskapet CureVac som er i fase to av testingen. Vis mer

Vil ikke bidra til nasjonalisering

COVAX-samarbeidet ledes av Verdens helseorganisasjon (WHO), sammen med vaksinealliansene CEPI og GAVI. Ideen er at alle land skal få vaksinedoser samtidig, så de kan dele ut til de hardest rammede befolkningsgruppene.

Norge har allerede gitt milliarder til vaksineutvikling gjennom CEPI, for at også fattige land skal få tilgang på vaksiner.

Nå kan Norge altså selv sikre vaksine til befolkningen gjennom samarbeidet.

– Vi har på ingen måte ønsker om å bidra til en nasjonalisering av vaksinekappløpet. Det er ikke i vår interesse og ikke i verdens interesse, understreker Ulstein.

Han forklarer at forhandlingene mellom Norge, EU-kommisjonen og WHO har pågått i lengre tid.

– Siden CEPI tok initiativ til COVAX i mai, har vi ønsker å komme der vi er i dag. Frem til i dag har vi hatt en bekymring for at vi ikke kan forplikte oss til Covax, sier han.

Ulstein forteller at Norge, sammen med Tyskland, har jobbet med EU-kommisjonen og GAVI for å få et bedre samarbeid mellom EU og Covax. Nå håper Ulstein at andre EU-land slutter seg til samarbeidet.

– Selv om vi har god tilgang på vaksinekandidater gjennom EU, kan vi på ingen måter utelukke at den beste vaksinekandidaten er en del av COVAX-samarbeidet.

Viktig milepæl

– Vi har ikke kommet endelig i mål, men dette er en utrolig viktig milepæl, sier Ulstein.

Han mener det er det beste svaret verden kan gi pandemien.

– Hvis ikke EU hadde sagt «ja», hadde ikke COVAX blitt et reelt alternativ for lavinntekstlland. Det hadde blitt et bistandsprosjekt. Det er ikke uviktig, men nå ser man viktigheten av at Mali, Malawi og Nepal også er vaksinert. Felles vaksinering blir et viktig felles spor, understreker han.

Ulstein er tydelig på at covax - samarbeidedet hadde vært mindre effektivt for lav- og mellominntektsland dersom EU-kommisjonen ikke hadde valgt å engasjere seg i COVAX.

– Ingen er trygg før alle er trygge, understreker Ulstein.

