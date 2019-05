HJEMMEKJÆRE: Lemurene har holdt til i dyreparken i ni år, og er veldig glad i hjemmet sitt. Foto: Den lille dyrehage

Lemurer på rømmen i Aust-Agder: – Begynner å bli kritisk

Fem ringhalelemurer har forsvunnet fra Den lille dyrehage på Brokelandsheia. Noen må ha skremt dem, mener dyrehagen.

Ifølge dyreparken skal lemurene ha stukket av fra den 1200 kvadratmeter store innendørs regnskogen der de holder til på onsdag ettermiddag.

– De er veldig tamme og pleier ikke å stikke av, sier Nils Halard Reiersen, dyreansvarlig i parken, til VG.

– Begynner å bli kritisk

Han forklarer at lemurene, som er mellom 14 og tre år gamle, må ha blitt sluppet ut av døren der publikum kommer inn.

– De kommer seg ikke enkelt ut, men de er veldig tamme og stedbundne, så det er i utgangspunktet ikke et problem at de har kommet seg ut. Det som er rart er at de ikke har kommet tilbake, så vi tror de har blitt skremt av noe. det er jo en grunn til at de har gått langt, sier Reiersen.

KAN HA BLITT SKREMT: Den lille dyrehage, der lemurene bor, tror femkløveret har stukket til skogs etter å ha blitt skremt. Foto: Den lille dyrehage

Dyreparken begynner nå å bli veldig bekymret, ettersom lemurene ikke tåler kalde temperaturer over lang tid.

Reiersen sier dyrene mest sannsynlig har rømt ut i skogområdene rundt parken.

– Det begynner å bli kritisk å finne de. Vi er forferdelig glad i de dyrene her.

Ber om hjelp

– Vi tenker det er lite sannsynlig at noen har tatt dem. Å klare å ta én lemur er en ting, men fem ser jeg for meg som nesten umulig, men det er umulig å si.

Den lille dyrehage håper folk i området nå kan bidra til å finne de bortkomne.

– Vi oppfordrer folk i området til å gå tur. Det er umulig for oss å si om de er 500 meter fra parken eller 5 km fra parken. Derfor er det vanskelig å si noe om hvor de befinner seg. Finnerlønn vil bli gitt til de som lokaliserer lemurene, sier Reiersen.

Publisert: 03.05.19 kl. 15:17