NY RIKSADVOKAT: Jørn Sigurd Maurud, her på kontoret sitt hos Oslo statsadvokatembeter fredag morgen. Først mandag er han på plass hos Riksadvokatembetet. Foto: Tore Kristiansen, VG

Den nye riksadvokaten: Fikk vite om NAV-skandalen gjennom nyhetsvarsel på mobilen

En knapp uke før han skulle bli landets nye riksadvokat, var Jørn Sigurd Maurud uvitende om at minst 48 mennesker var uskyldig dømt for trygdesvindel. Så fikk han et varsel på mobilen.

– At folk blir dømt og fengslet uten at de skulle vært det, tror jeg er alle påtalejuristers skrekk. Det er et ufattelig overgrep.

Slik beskriver den nye riksadvokaten Jørn Maurud (59) NAV-skandalen som er rullet opp den siste uken.

Men mandag visste han ingenting da avtroppende riksadvokat Tor-Aksel Busch, Arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie og NAV-direktør Sigrun Vågeng holdt pressekonferanse for å informere det norske folk om saken.

– Det kom opp et slikt nyhetsvarsel på mandag. Da var jeg rimelig travel, så jeg registrerte at det sto noe om uriktige domfellelser og at NAV-direktøren beklaget, eller noe sånt, sier Maurud til VG.

Første arbeidsdag

Det var 11. oktober at Jørn Sigurd Maurud, som siden 2010 har vært embetsleder for Oslo statsadvokatembeter, ble utnevnt til ny riksadvokat. Tiltredelsesdato er i dag, fredag 1. november.

Når han møter VG første arbeidsdag, har han hatt noen dager på å forstå omfanget i saken. Først da han hørte på Dagsnytt 18 mandag ettermiddag, begynte han å se det større bildet og ble informert om at Tor-Aksel Busch hadde deltatt på pressekonferansen.

– Jeg møtte ham dagen etter og fikk orientering om hans vurdering av situasjonen. Men den har jo utviklet seg siden

– Du visste ikke om NAV-saken før nyhetsvarselet kom?

– Nei, det gjorde jeg ikke, sier Maurud.

– Syntes du det var rart?

– Nei, strengt tatt ikke. Jeg hadde ikke tiltrådt som riksadvokat ennå, så det var helt naturlig at Busch tok hånd om det. På det tidspunktet var jeg fremdeles embetsleder i Oslo statsadvokater og hadde ingen rolle i NAV-saken.

Foto: TORE KRISTIANSEN, VG

Inhabil

Allerede tidlig i intervjuet forteller den nye riksadvokaten uoppfordret at han mener han er inhabil i NAV-saken. Det er riksadvokaten som kan beslutte gjenopptagelse av disse sakene.

Maurud er nemlig samboer med Hanne Bjurstrøm. Hun er i dag likestillings- og diskrimineringsombud.

Justisminister Jøran Kallmyr (Frp) er enig med Maurud og opplyste senere fredag at han vurderer den nye riksadvokaten som inhabil.

På grunn av Mauruds inhabilitet blir det en såkalt «setteriksadvokat» som skal håndtere NAV-saken.

– Jeg kan ikke befatte meg med det, rett og slett, sier Maurud.

– Men på generell basis – hvor sjokkert ble du på en skala fra én til ti da du hørte om saken?

– Det tar litt tid før man egentlig tar innover seg hva dette dreier seg om hvor omfattende der er, og det vet vi jo fortsatt ikke. Men jeg tenker at dette er fryktelig. Og det er så rart, også! At ikke noen har sett det, det er jo alle mulige ledd involvert, sier Maurud.

«Fryktelig ille»

Maurud beskriver NAV-saken som «fryktelig ille».

– Folk har jo sittet i fengsel, sier han.

– Vet du om man nå har oversikt over alle som er uriktig dømt?

– Nei, det vet jeg ikke, og det er ikke et arbeid jeg skal gå inn i, det må setteriksadvokaten håndtere. Men jeg tror ikke man skal si at det er det – og tro at det ikke kommer mer.

Han påpeker at det skal være en ekstern gransking, og at en av de interessante aspektene ved dét, er å finne ut om lovforståelsen endret seg i 2012 – eller om dette var noe som var gjeldende mye tidligere.

– Da kan vi ha et atskillig større problem, og kanskje atskillig flere saker det er snakk om, sier han.

