POD: Regelverket for våpen gjelder også politimestere

VG avslørte onsdag kveld at tidligere politimester Hans Sverre Sjøvold i flere år oppbevarte våpen ulovlig. Politidirektoratet (POD) påpeker nå at regelverket for våpen også gjelder politimestere.

– Allmennheten skal ha tillit til at politiet ivaretar sine oppgaver på en riktig måte. Når det gjelder oppbevaring og kontroll av våpen er det utarbeidet veiledninger og sjekklister. Vi har også den senere tid vært tydelige på at oppfølging av våpen i dødsbo skal prioriteres, skriver Ellen Katrine Hætta, avdelingsdirektør i POD, i en e-post.

– Regelverket er klart og gjelder for alle, også for politimestre. Utover det har vi ingen kommentar.

Politidirektør Benedicte Bjørnland, som er tidligere PST-sjef, avslo VGs henvendelse om et intervju.

Hadde ikke tillatelse

Onsdag kveld kunne VG avsløre at PST-sjef Hans Sverre Sjøvold oppbevarte minst to håndvåpen i flere år uten å innhente tillatelse fra politiet.

Sjøvold er tidligere politimester i Oslo. Han bekreftet i et intervju med VG at han beholdt våpnene i flere år, før han forteller at han fikk levert dem inn gjennom et våpenamnesti på sin daværende arbeidsplass i Oslo politidistrikt.

– Dette ble håndtert som en ren vennetjeneste. Disse våpnene var lovlig låst ned og ble liggende helt til amnestiet kom. Det var egentlig det som skjedde, sa Sjøvold til VG onsdag.

Etter å ha fått presentert en juridisk vurdering av forholdene sa Sjøvold:

– Jeg har sett på detaljene her, så det kan godt hende det er gjort noen mindre formalfeil. Men det er vel sånn som glipper i den store sammenhengen.

SPESIALENHETEN: Jan Egil Presthus leder Spesialenheten for politisaker, som etterforsker mulige lovbrudd begått av politiansatte i tjenesten. Foto: Tore Kristiansen

Spesialenheten: Vil vurdere etterforskning

Kort tid etterpå sa Jan Egil Presthus, sjef for Spesialenheten for politisaker, at han ville be etterforskningsavdelingen om å vurdere saken.

– Jeg vil be etterforskningsavdelingen vurdere saken med bakgrunn i VGs artikkel, sa Presthus.

– Da vil det være opp til etterforskningsavdelingen å vurdere om det er behov for å innhente ytterligere opplysninger – der man tar stilling til om dette er noe som skal etterforskes eller ikke, uttalte han videre.

