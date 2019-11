ROS: Forfatter, journalist og redaktør i Dagen, Vebjørn Selbekk, mener Ropstad tar til orde for en etterlengtet debatt. Foto: Helge Mikalsen, VG

Redaktør med full støtte til Ropstad: – Imponert

Redaktør Vebjørn Selbekk i den kristne avisen Dagen slår hardt tilbake mot den massive kritikken mot KrF-leder Kjell Ingolf Ropstad det siste døgnet.

Nå nettopp







I Politisk Kvarter på NRK onsdag beskyldte Ropstad miljøbevegelsen for å true de kristne verdiene. Partilederen viste til deler av miljøbevegelsen i Europa, og til dels MDG, da han uttalte at miljøbevegelsen likestiller mennesker med dyr og avviser at mennesker har en egen verdi.

Flere i KrF og en rekke andre personer har reagert kraftig på utspillet, men Dagen-redaktør Vebjørn Selbekk gir Ropstad full støtte. I Politisk Kvarter torsdag sier han at han er «imponert over partilederen».

– Jeg tror at KrFs problem, både med den forrige partilederen og kanskje denne, er at man oppfattes som velmenende, forsiktige og godhjertede kristne mennesker, sier han til VG.

les også Den grønne bevegelsen er ingen hellig ku

Selbekk mener KrF-lederen tar til orde for en etterlengtet debatt.

– Jeg synes at jeg så en ny Ropstad som tør å være mer konfronterende i stilen, og som tør å stå oppreist selv om han vet at mange blir veldig sinte av det han sier, fortsetter han.

Ropstad mot miljøbevegelsen: – Det kristne menneskesynet under angrep

KRITISERES: KrF-leder Kjell Ingolf Ropstad. Foto: Tore Kristiansen, VG

«Splittende retorikk»

For det er mange som har blitt sinte av utspillene til partilederen.

– Når du plasserer høyreekstreme, homofile og miljø som en trussel mot kristne verdier, da skjønner jeg ikke helt hvilken planet Ropstad befinner seg på, sa stortingsrepresentant og leder i energi- og miljøkomiteen, Ketil Kjenseth (V), til VG onsdag.

Nasjonal talsperson i MDG, Une Bastholm, har betegnet utspillene som vrøvl:

– Det her er temmelig hårreisende, uredelig og en splittende retorikk som vi ikke har sett fra KrF på veldig lenge. Man kan jo ikke bare konstruere en fiende bare for å komme med et poeng.

les også Pinlig av Ropstad

Men Selbekk mener at denne typen retorikk er nødvendig, og at den «forsiktige kristeligheten» må bort hvis man skal klare å skape oppmerksomhet rundt partiet.

– Man kan kalle det en splittende retorikk eller en konfronterende retorikk, men jeg tror man er avhengig av den i det politiske klimaet, sier han til VG.

Kritiserer «eliten»

Redaktøren mener at utspillet treffer bredt, og langt utenfor KrFs kjernevelgere. Han mener det er på høy tid med en debatt om miljøbevegelsens verdier.

– Jeg støtter denne typen verdidebatt om miljøbevegelsen, fordi den er mektig og innflytelsesrik og kommer til å prege samfunnet vårt i generasjoner fremover, sier han.

Ropstads utspill har fått mye oppmerksomhet også på kommentarplass. VG har kalt det hele «pinlig» og Bergens Tidende omtaler det som en «forsøpling av debatten».

les også Raser mot Ropstad: – Jeg skjønner ikke hvilken planet han er på

Dette er utelukkende positivt for partilederen, ifølge Dagen-redaktøren.

– Vanlige folk mener at man bør diskutere om miljøbevegelsen har fått for stor mark. At eliten i Oslo er uenig er en fordel for Ropstad. Dette handler om en grunnleggende debatt. Hvis Ropstad er den som før å stå opp for den, så tror jeg det kan være positivt.

Torsdag møter partilederen også motstand fra eget parti. Gruppeleder for Trondheim KrF, Geirmund Lykke, sier til NRK at han er bekymret dersom Ropstads utspill er et eksempel på partiets vei videre.

Dette er mer problematisk, mener Selbekk.

– Den interne kritikken må man ta på alvor, men jeg tror likevel at den er håndterbar, sier han til VG.

Publisert: 14.11.19 kl. 10:23







Mer om