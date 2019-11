DATASPILL: Emily ble kjæreste med Benjamin Faulkner da de studerte programmering. Begge to spilte mye dataspill. Så en dag fikk hun vite sannheten om Faulkner. Idag er Faulkner dømt til livsstid i USA. Bildet til venstre er et privatbilde mens han er online. Bildet til høyre er bildet fra fengselet. Foto: Skjermdump/Daviess County Jail

VG-podkast topper listene

VG-podkasten «Hunting Warhead» topper listene i Canada og Norge. I den nyeste episoden snakker kjæresten til en av de mest ettersøkte nettovergriperne på det mørke nettet. Selv jobbet hun som etterforsker for politiet.

– Her jobber jeg hver dag med å etterforske overgipere, og tenker «disse folka er ekle». Og plutselig er jeg forelsket i en, sier Emily i episode 5 av VGs podkast «Hunting Warhead».

Podkasten, som er et samarbeid mellom VG og kanadiske CBC, topper nå listene over de mest populære podkastseriene i både Canada og Norge.

Emily var var kjæresten til Benjamin Faulkner, mannen som på det mørke nettet kalte seg «Warhead». Begge to er kanadiere, og utdannet seg som programmerere. Hun fikk jobb i politiet i Canada, og etterforsket overgrep mot barn.Han arbeidet som konsulent - trodde hun.

Aktiv nettovergriper - søkte politijobb

Da politiet trengte flere data-analytikere, foreslo hun kjæresten Faulkner. Hun visste ingenting om at han på det tidspunktet var aktiv på flere overgrepsforumer på det mørke nettet.

Hunting Warhead er for tiden den mest nedlastede podkasten i true crime-sjangeren i både Canada og Norge.

Podkasten har allerede flere hundre tusen lyttere. Flest lyttere har VGs podkast i USA, viser tall fra CBC. Landene hvor den lyttes til mest er USA, Canada, Norge, Australia og Storbritannia.

Personlige konsekvenser

Avisen Financial Times’ anmeldte nylig podkasten , og mener at podkasten er fortalt med «enorm subtilitet og omsorg».

– «Hunting Warhead» skinner et lys inn i de mørkeste hjørnene av internett mens den viser ferdighetene og pågåenheten som kreves for å avsløre alvorlig kriminalitet, skriver anmelderen.

Hun roser serien for å styre klar av detaljer, og at den i stedet fokuserer på den journalistiske gravingen, etterforskningen og de personlige konsekvensene arbeidet har hatt for de involverte.

De siste to episodene er nå ute på iTunes.

Emily, kjæresten til Faulkner klarer ikke tenke på hva som hadde skjedd, hadde kjæresten fått jobb hos politiet.

– Da hadde han fått tilgang til et enormt bibliotek av overgrepsmateriale. Hver dag.

Publisert: 21.11.19 kl. 09:23

