Det var mange tomme pulter i klasse 8a ved Grevlingen ungdomsskole i Vestby kommune fredag morgen.

Lærer: – Vanskelig ikke å støtte elevene

Flere lærere rundt om i landet støtter elevenes valg om å bli borte fra skolen for å streike for klimaet.

Trøndelag fylkeskommune viser til regelverket, og sier det blir ugyldig fravær for alle. Men Trondheim kommune har på sin side slått kontra, og bestemt seg for at elevene akkurat i dag vil få gyldig fravær.

– Det har vært en diskusjon om det burde regnes som fravær eller ikke. Vi støtter de unge som sier dette er politisk arbeid, sier Ola Lund Renolen varaordfører i Trondheim.

For å få gyldig fravær kreves det at elevenes foreldre samtykker til det.

– Jeg er glad for at vi har bestemt oss for å føre fraværet som politisk arbeid, og synes flere andre burde gjort det samme, sier Lund Renolen.

Opplæring på grunnskolenivå er et kommunalt ansvar, mens fylkeskommunen har ansvaret for opplæringen på videregående nivå. Dermed vil elever ved grunnskolen få gyldig fravær, mens elever på videregående ikke vil få det.

Kunnskapsminister Jan Tore Sanner (H) har vært tydelig på at han ikke vil la klimastreik kvalifisere ti gyldig fravær.

– Hovedregelen er at streik ikke gir unntak fra fraværsgrensen, selv om det er mange gode formål å streike for, sier han.

Lærer Tor Magnus Næsset ved Grevlingen ungdomsskole i Vestby kommune.

Tomme pulter

Klimastreiken merkes også i andre deler av landet. I klasse 8A ved Grevlingen ungdomsskole i Vestby kommune møtte kun ni av 31 elever opp til skoledagen.

– Jeg synes det er fint at ungdommen tar et standpunkt og gjør noe med det. Det er vanskelig ikke å støtte elevene, sier lærer Tor Magnus Næsset ved ungdomsskolen.

Han forteller at for de ni som møtte opp vil skoledagen foregå på vanligvis, men med litt tettere oppfølging enn når klassen er fulltallig.

Næsset forteller at de har snakket mye om streiken på lærerværelset, og at elevene støttes bredt.

Læreren sier også at han har snakket mye med elevene om streiken, og spurt dem hvorfor de ønsker å streike.

– En elev svarte at det ikke var vits å gå på skolen dersom jorden er ødelagt. Da får man ikke brukt kunnskapen sin uansett, sier Næsset.

– Det er vanskelig å si at det er feil, legger han til.

