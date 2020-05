FIKK ILDDÅP: Guri Melby (39) startet som kunnskaps- og integreringsminister samtidig med at skoler og barnehager ble stengt på grunn av coronakrisen. Foto: Helge Mikalsen, VG

Stigende støtte til Melby og Nybø i ny lederkamp i Venstre

Både Guri Melby (39) og Iselin Nybø (39) er plutselig høyaktuelle kandidater i kampen for å bli Venstres nye leder.

Det viser en ringerunde til samtlige Venstres fylkesledere som VG har utført torsdag og fredag.

Flere mener både kunnskapsminister Melby og næringsminister Nybø har gjort en så god og synlig jobb som statsråder at de begge er hete navn som lederkandidater.

Senest sist høst og vinter var det stort sett Sveinung Rotevatn (33 i dag) og Abid Raja (45) som ble nevnt som Trine Skei Grandes utfordrere.

Rogaland Venstre har allerede spilt inn Nybø som sin lederkandidat.

BRÅTT LEDEREMNE: Iselin Nybø (39) er næringsminister og fikk coronakrisen i næringslivet opp i fanget. På bildet er hun gjest i TV2-programmet Senkveld. Foto: Mattis Sandblad, VG

VG kjenner dessuten til at Oslo Venstre foreslår Guri Melby i tillegg til klimaminister Sveinung Rotevatn som potensielle ledere i sitt innspill til valgkomitéen.

Men fylkesleder Grunde Almeland i Oslo holder kortene tett til brystet:

– Ja, vi har hatt styremøte. Vi skal sende vårt innspill til valgkomiteen. Det er mellom oss og valgkomiteen, sier Almeland om innholdet i innspillet.

Nestleder Haakon Riekeles uttaler seg for Oslo Venstre – all den tid fylkesleder Almeland er statssekretær på deling mellom nettopp Guri Melby i Kunnskapsdepartementet og Iselin Nybø i Næringsdepartementet.

På spørsmål om Melby og Nybø har styrket seg de siste månedene, velger han å konsentrere seg om førstnevnte:

– Det er ikke noen tvil om at vi er enige i at Guri (Melby) har styrket seg kraftig, gjort en god jobb som kunnskapsminister og håndtert en krevende situasjon på en eksemplarisk måte. Vi har hele tiden ment at hun var aktuell inn i ledelsen, men nå ser vi at flere mener det. Det inkluderer henne potensielt som leder, men ikke bare som det, sier Riekeles, som mener hun kan bekle flere roller i partiledelsen.

De to mannlige kandidatene det snakkes om, etter at Trine Skei Grande sensasjonelt annonserte sin avgang i VG 11. mars, er fortsatt klimaminister Sveinung Rotevatn og kulturminister Abid Raja. De to var begge innstilt som nye nestledere i partiet før Grandes sjokk-avgang.

– Har de svekket posisjonen sin?

– Sveinung tror jeg har jevnt høy tillit. Han jobber godt med sakene han har og er på en veldig viktig post for Venstre, som han håndterer godt. Det er ikke den posten som er mest i vinden nå, men jeg tror han har høy standing og får anerkjennelse for jobben han gjør. Abid har fått brynet seg på noen vanskelige utfordringer han også, med oppturer og nedturer. Så det har vært en læringskurve der, formulerer Riekeles.

BLE IKKE LEDERTRIO: Abid Raja, Trine Skei Grande og Sveinung Rotevatn poserte tilsynelatende avslappet som Venstres ny-innstilte ledertrio 6. mars i år. Men det var før Grandes avgang og en coronakrise som førte til utsatt ledervalg og landsmøte. Foto: Tore Kristiansen, VG

Rogaland Venstre, som er Iselin Nybøs eget fylkeslag, har allerede fremmet henne som lederkandidat.

– Vi har foreslått Iselin Nybø som ny leder etter en prosess som inkluderer lokallagene. Dette er spilt inn til valgkomitéen. Bakgrunnen for det er blant annet de lederegenskapene hun har vist frem i regjeringens håndtering av pandemien, sier fylkesleder Kjartan Alexander Lunde i Rogaland til VG.

Han nevner også at Nybø har ledet utvalget som lager partiets prinsipprogram og at hun «har blomstret» som næringsminister.

– Hun er moden for de oppgavene det innebærer å være partileder i Venstre, sier Lunde om juristen fra Stavanger, som i VG har omtalt seg selv som verdens kjedeligste person.

Selv er Nybø ikke fremmed for å fyke inn i partiledelsen.

– Jeg stiller meg til disposisjon til det partiet ønsker å bruke meg til, skriver Nybø i en SMS til VG fredag.

Hun liker at partifeller er fornøyd med jobben hun gjør.

– Det er veldig hyggelig å høre at venstrefolk synes vi gjør en god jobb og har tillit til at vi kan være med å løfte Venstre fremover, kommenterer Nybø til at flere peker på henne og Guri Melby som styrkede lederkandidater.

Venstre-landsmøtet og dermed valget av ny ledertrio er utsatt til høsten på grunn av coronaen.

Leder Sjur Skjævesland i Innlandet Venstre (tidligere Hedmark og Oppland) sier om regjeringens Venstre-damer:

– De har begge håndtert krevende jobber i en krevende situasjon på en utmerket måte. Vi må jo også se på hvordan lederkandidater opptrer i media, der klarer de seg bra begge to.

– Har Iselin Nybø overrasket deg som statsråd?

– Jeg har alltid hatt sans for Iselin Nybø. Hun er solid og har ledet prinsipprogram-utvalget på en god måte, sier fylkeslederen.

BALLER I LUFTEN: Abid Raja har markert seg som kulturminister, ikke minst for idretten og fotballens kår i coronakrisen. Her skårer han på åpent mål i eget nabolag på Ekebergsletta i Oslo. Foto: Bjørn S. Delebekk, VG

Flere av fylkeslederne fremholder at samtlige av de fire V-statsrådene er kandidater til å bli partileder eller nestledere.

For seks-syv måneder siden var var Troms og Finnmark Venstre tydelige tilhengere av Abid Raja som lederkandidat i partiet. Nå peker fylkeslederen på at hele statsrådkvartetten gjør en god jobb.

– Fylket ditt har tidligere løftet frem Abid Raja?

– Det gjenstår å se på de innspillene som kommer fra lokallagene. Som sagt synes jeg at alle fire statsrådene våre gjør en særdeles god jobb i det som har vært en krevende tid, sier Irene Vanja Dahl.

I andre enden av landet sitter Petter Toldnæs som leder Agder Venstre. Han antyder at sørlendingene spiller inn samme duo som sist:

– Da var det stor enighet i Agder Venstre om at både Guri Melby og Sveinung Rotevatn burde være en del av en ny partiledelse. Vi pekte ikke på noen av dem spesifikt som ny partilederkandidat. Men ingen av dem har svekket seg selv i regjering, sier han til VG.

– Flere av dine partifeller mener at Iselin Nybø har gjort en god figur som næringsminister?

– Hun gjør en solid jobb i regjeringen og som leder for Venstres prinsipprogram-utvalg, svarer Toldnæs.

UTEKONTOR: Alfred Bjørlo er populær ordfører i Stad kommune i Nordfjord. Han kan være en kandidat til den nye Venstre-ledelsen - blant annet fordi han lever og bor utenfor regjerings- og stortingsmiljøet i hovedstaden. Foto: Wibeke Nord Haugland, VG

Han mener i likhet med flere at den nye partiledelsen på tre personer ikke utelukkende bør bestå av folk fra regjeringen.

Agder-lederen nevner ikke navn, men det gjør Sjur Skjævesland fra Innlandet Venstre:

– Jeg tenker at en mann som Stad-ordfører Alfred Bjørlo (47) kan være aktuell for en Venstre-ledelse utenfra regjeringsapparatet.

Leder Tove Eivindsen i Trøndelag Venstre, ønsker ennå ikke å fremheve Oslo-trønderen Guri Melby som en klar erstatter for Oslo-trønderen Trine Skei Grande som partileder:

– Vi er heldig som har fire statsråder som alle gjør en god jobb i regjering. Jeg vil si vi har et luksusproblem - ettersom alle disse kan gjøre en god jobb i partiledelsen, sier Eivindsen som likevel legger til:

– Begge de to damene våre i regjering har på kort varsel håndtert to svært utsatte departementer til toppkarakter. Sveinung Rotevatn gjør også en flott jobb som klimaminister, som dessverre har vært en mindre synlig statsrådpost de siste månedene.

VG har ikke lykkes i å få kontakt med Guri Melby, Abid Raja og Sveinung Rotevatn i arbeidet med denne saken.

