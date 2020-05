MANGE UNGDOMMER SAMLET: Politiet snakket med ungdommer som hadde samlet seg på Bekkelaget i Oslo, natt til 17. mai. Foto: Odin Jaeger

Mener nye retningslinjer er uklare for ungdommene

De nye retningslinjene får noe av skylden for 17. mai-helgens ungdomsbråk.

Kvelden og nettene 17. mai-helgen var det flere politidistrikter som meldte om store samlinger av ungdommer utendørs, foruten flere voldshendelser.

– Jeg skjønner at det blir vanskeligere for foreldre å holde barna tilbake når alle opplever at det løsnes på restriksjonene. Da kan det være vanskelig å følge de strenge smittevernsrådene, sier Ole Magnus Jensen, avsnittsleder for forebyggende avsnitt ved politi i Bærum.

Han mener at myndighetene bør være tydeligere om hvilke retningslinjer som er viktig å følge for ungdommene.

– Det er viktig med tydelige signaler. Vi er ennå ikke i mål. De nye retningslinjene sier at maks 20 personer kan være samlet, med én meters avstand mellom hver. Hvordan det skal kunne gjennomføres på en russebuss, skjønner jeg ikke, sier Jensen.

KNIV: På Furuset i Oslo rykket politiet ut kvelden 16. mai, etter at en person ble knivstukket. Foto: Odin Jaeger

– Oppleves heftig

Flere politidistrikter meldte om mer vold, fyll og bråk 17. mai. I Oslo gikk politiet ut og ba foreldrene ringe barna sine hjem. Også utenfor hovedstaden registrerte Jensen det samme

– Jeg registrerer at det var mer aktivitet i helgen enn vanligvis. Det har vært en del ansamling av ungdom, som er på tvers av hva helsemyndighetene anbefaler, sier avsnittslederen.

– Min opplevelse av ungdommen de siste ukene, er at de har vært veldig flinke til å bli med på dugnaden og å følge retningslinjene. Men med finværet og alle merkedagene kan det se ut som bidraget til dugnaden ikke er like intenst, sier Jensen.

Det har likevel ikke vært mer bråk 17. mai enn forventet, synes han.

– Det oppleves kanskje litt heftig fordi det har vært så rolig så lenge. Når det først skjer noe, blir det mer synlig. Men det er ikke noe nytt at ungdom er ute og drikker alkohol på merkedager i mai, noe som selvfølgelig er uheldig, og kanskje enda mer i år når det foreligger relativt strenge smittevernanbefalinger fra myndighetene.

– Utydelige grenser for hva som går

Også ungdomspsykolog Lars Halse Kneppe har skrevet boken «I hodet på en tenåring». Også han tror at de nye rådene fra FHI gjør det vanskeligere for ungdommen.

– Nå er grensene mer utydelige for hva som går og ikke. Det er lett å se om man er flere enn fem personer i en gruppe, men når maksgrensen er gått opp til 20, er det vanskeligere å holde oversikten.

For de fleste ungdommene vil det imidlertid fortsette å bli en rolig vår, tror han.

– Mange går inn i en tid på skolen med mange vurderinger. Og de har kortere tid på det enn hva de har hatt tidligere, sier psykologen.

Han er ikke overrasket over hvis det tok litt av for en del ungdommer i helgen.

– Det er mange som har sittet lenge inne og ventet på å få komme ut. Mange ungdommer har hatt det vanskeligere enn voksne med å være så mye hjemme. En stor del av livet deres forsvant når de ikke fikk møte venner ute. At det da blir økt kontakt på 17. mai, er naturlig. Men jeg tror ikke gårsdagen er representativ for hvordan det vil bli i vår, sier han.

DET ER VÅR: – Med bedre vær ser vi mer utfordringer, sier Brynhild Lyssand Eide, leder ved Kriminalitetsforebyggende avsnitt hos politiet i Bergen. Foto: Marit Hommedal

Finvær gir utfordringer

Halse Kneppe ønsker ikke komme med noen råd til ungdommene om hvordan de skal oppføre seg i corona-tiden.

– Jeg tror de har fått de fleste rådene allerede, sier psykologen.

Assisterende helsedirektør Espen Nakstad svarer til VG at han tenker ungdommen har fått med seg de nye reglene.

– Vi forstår at ungdom har lyst til å samles når det er vår og 17. mai-tider. Men å få med seg at man nå kan være 20 stykker sammen og ikke fem stykker sammen, det tror jeg ungdommer har fått med seg. Og det at man skal holde minst en meter avstand, tror jeg de også har fått med seg. Så jeg tror ikke det er den endringen som er problemet, det er nok mer ønsket om å være sosial, og det kan man godt skjønne. Men det er viktig også for den aldersgruppen å forholde seg til de samme rådene, sier Espen Nakstad.

Hos politiet i Bergen forbereder seg de på mer møter med ungdommene når finvær og himmelfart nærmer seg.

– Vi ser at mange ungdommer debuterer med alkohol på røde dager som 17. mai og Kristi himmelfart. Da er det viktig at foreldrene har en god samtale med barna sine om det, og at de er i stand til å hente barna sine om det skulle trengs, sier Brynhild Lyssand Eide, leder ved Kriminalitetsforebyggende avsnitt, Bergen Sentrum.

I Bergen forløp nasjonaldagen rolig, forteller hun.

– Det var noen fester med ungdommer, men det har ikke vært voldsomt mye hendelser. Russen har også oppført seg fint denne helgen. Det var mer krevende under finværet i april. Med bedre vær ser vi mer utfordringer, og det er noe å være på vakt på til torsdag. Det er lett å tenke at ting er normalisert, men ungdommene trenger å bli minnet på hvor viktig det er å holde seg til rådene fra FHI, sier Eide.

