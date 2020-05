HØRING PÅ SKJERM: Ola Elvestuen (V) og Trygve Slagsvold Vedum (Sp) hadde sentralbanksjef Øystein Olsen på storskjerm fra Norges Bank under høringen i Finanskomiteen tirsdag formiddag. Foto: HELGE MIKALSEN

Norges Bank-sjefen svarte om skatteparadis: Nicolai Tangen er «litt spesiell i så måte»

Ifølge sentralbanksjef Øystein Olsen har Norges Bank vært veldig nøye med å sjekke ut og stille spørsmål om alle forhold rundt Nicolai Tangen og hans økonomi knyttet til skatteparadiser.

– Han er jo litt spesiell i så måte, sa Olsen på en videohøring med finanskomiteen i Stortinget tirsdag formiddag.

– Nicolai Tangen har vært veldig åpen rundt sine økonomiske forhold hele veien og fra starten av helt åpen om at flere AKO-fond blant annet er registrert på Cayman Island, sa sentralbanksjefen.

Det var Venstre-nestleder og finanstalsmann Ola Elvestuen (V) som ville ha svar på om Oljefondet har til hensyn å forsterke kampen mot skatteparadisene.

Elvestuen tok dette opp i lys av ansettelsen av Tangen som ny sjef i NBIM, som administrerer Oljefondet.

Åpenhet viktig

– Det viktige for hovedstyret er nettopp vært den åpenheten, og en åpenhet i disse fondene som sikret at fondets investorer faktisk betaler skatt der de hører hjemme. Informasjon om AKO-fondenes investorer blir gitt til myndighetene i investorenes hjemland, la Olsen til.

Sentralbanksjefen har tidligere sagt at den endelige ansettelsen av Tangen, og avtalen med ham om hvordan Tangens store formue skal håndteres slik at det ikke oppstår interessekonflikter med Oljefondet, skal være klar på hovedstyremøtet 27.mai.

Myndighetsansvar

Olsen sa seg enig med Elvestuen i at skatteparadisene er en «betydelig utfordring» for den globale økonomien:

– Det er betydelige utfordringer knyttet til skatteparadiser. Det jobbes det med. Det er tydelig i de forventninger vi uttrykker til selskapene vi investerer i, sa Olsen. Han understreket også at det «definitivt» er behov for mer åpenhet.

Men han la likevel til at politiske myndigheter og ikke sentralbankene eller OIjefondet, må ha hovedansvaret for dette:

– Dette saksfeltet er primært et myndighetsansvar, sa Olsen.

SV: Burde ta selvkritikk

Elisabeth Kaski, SVs finanspolitiske talskvinne, sier til VG etter høringen at Norges Bank burde ta selvkritikk for ansettelsen og prosessen:

– Skatteparadiser er sorte hull som undergraver aktivt finnasiell stabilitet. Det er vanskelig å ha en sjef for Oljefondet med interesser i skatteparadis fordi det i seg selv undergraver den åpenheten vi trenger.

– Tror du at Norges Bank vil levere på det i ansettelsen?

– Det er det sentralbanksjefen legger opp til nå. Men i lys av det de tidligere sa om at han skulle kutte alle bånd, det ser vi at han ikke gjør når man leser detaljene rundt det. Men jeg legger til grunn at Olsen og hovedstyret lytter til kravene fra representantskapet den 27.mai, sier Kaski.

Hun tar imidlertid forbehold om en politisk oppfølging i Stortinget av ansettelsen senere:

- Representantskapet er Stortingets organ. De kan rapportere til Stortinget, eller Stortinget kan be om det. Men det får vi konkludere om etter 27.mai, sier Kaski.

Tydelige krav

Ola Elvestuen sier etter høringen at han fikk bekreftet at det stilles tydelige krav til selskapene som Oljefondet investerer i.

– Jeg ser på Olsens svar som en støtte for forsterket innsats mot skatteparadiser, med krav til selskapene. jeg venter at dette blir en sentral del av diskusjonen rundt ansettelsesprosessen, sier Elvestuen.

Mudassar Kapur (H) er leder i Stortingets finanskomité og ledet høringen tirsdag formiddag.

Han vil ikke kommentere ansettelsen nå, men viser til det Høyres parlamentariske leder Trond Helleland sa til VG i forrige uke.

– Vi får avvente hva som skjer i ansettelsesprosessen, og hvordan de følger opp brevet fra representantskapet, sier Kapur.

Publisert: 19.05.20 kl. 12:38

