GIR SEG: Jon Georg Dale fortalte fredag at han ikke ønsker gjenvalg ved stortingsvalget 2021. Foto: Hallgeir Vågenes, VG

Tar ikke gjenvalg til Stortinget: – Vil prøve noe nytt

Jon Georg Dale har vært minister for både veier og dyr. Nå vil han bli leder i næringslivet.

Det var Dagens Næringsliv som først kunne melde at FrP-toppen ikke ønsker gjenvalg til Stortinget i 2021. Etter å ha vært aktiv i toppolitikken de siste ti årene mener 35-åringen at det er på tide med noe nytt.

– Det er fordi jeg vil prøve meg på noe nytt som leder i norsk næringsliv. Der tror jeg at jeg har mye å lære som jeg kan ha nytte for om jeg en dag skulle vende tilbake til politikken, sier Dale til VG

Han mener også næringslivet har behov for økt politisk kompetanse.

– Vi har merket under coronakrisen at behovet for tett kontakt mellom politikk og næringsliv er stort. Jeg har ledet store omstillinger i store offentlige organisasjoner og det tror jeg er nyttig å ta med ut i næringslivet.

– Har du fått noen jobbtilbud?

– Nei, men jeg har ikke stresset med det heller. Jeg har alltid vært opptatt av å gjøre en god jobb der jeg er først. Valget jeg nå tar er resultatet av en analyse av hvor jeg kan bidra best mulig de neste årene.

Avfeier lederdiskusjon

Dale er født og oppvokst på slektsgården Dale som ligger langs Dalsfjorden i Volda kommune på Sunnmøre. Han har sammen med samfylking, Sylvi Listhaug sittet på Stortinget for Møre og Romsdal.

Dale har i tillegg hatt flere roller internt i partiet og i regjeringsapparatet før han i 2015 ble utnevnt til mat og landbruksminister. I 2018 tok han over etter Ketil Solvik-Olsen som leder av Samferdselsdepartementet. Før han ble heltidspolitiker jobbet han som kjøttskjærer i Nortura.

Både dale og Listhaug har vært hyppig nevnt som tronearvinger den dagen Siv Jensen forlater partiledervervet.

– Er din beskjed i dag et signal med tanke på lederdiskusjonen?

– Jeg har egentlig aldri forholdt meg til den diskusjonen. Jeg erkjenner at det har vært en diskusjon og egentlig synes det har vært litt moro når det har kommet opp. Men jeg har ikke planlagt for det eller tillagt det noe særlig vekt i denne vurderingen, sier Dale.

BYGGET VEI: Jon Georg Dale har vært både samferdselsminister og mat- og landbruksminister i Erna Solbergs regjering. Foto: Terje Bendiksby

Vil beholde Jensens topplisteplass i Oslo

Den siste tiden har det stormet rundt Fremskrittspartiets fylkeslag i Oslo, etter at fylkeslagsleder Geir Ugland Jacobsen gikk ut og åpnet for å vrake Siv Jensen som førstekandidat på fylkets stortingsliste i 2021. Dale synes ikke noe om den diskusjonen.

– Den diskusjonen er helt grunnløs. Vi har en partileder som har gitt våre hundretusener av velgere mer gjennomslag i årene i regjering enn vi gjorde i de 30 foregående til sammen, sier Dale og fortsetter.

– Når vi stiller til valg er det for å få gjennom politikk. Der har Siv levert og jeg mener derfor det å løfte den diskusjonen nå er fullstendig meningsløst.

– Hvis dere igjen skulle få muligheten til å sitte i regjering, da har du vel ikke telefonen på lydløs?

– Det har jeg ikke tenkt over, men er utrolig glad for de mulighetene jeg har fått. Og skulle det dukke opp andre roller som partiet trenger meg i, er jeg åpen for å vurdere det. Enten i en statsråds-rolle eller i andre roller partiet skulle ha behov for.

– Så om partiet ønsker deg som leder så er du også åpen for det?

– Når jeg i dag sier at jeg ønsker å prøve noe annet, så mener jeg også det. Det er sikkert fordi jeg er sunnmøring, men jeg har hatt som forretningsidé å aldri avvise noe som er en rent hypotetisk problemstilling, avslutter Dale.

Publisert: 03.07.20 kl. 15:29

