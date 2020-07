GAMMELT: Universitetet i St Andrews i Skottland er et av verdens eldste universitet. Foto: Jane Barlow / PA Wire

Mulig voldtektsskandale på britisk prestisjeuniversitet

St Andrews University i Skottland håndterer en mulig voldtektsskandale, etter at medlemmer av en amerikansk studentforening er anklaget for flere voldtekter.

Det skotske universitetet regner seg selv for å være det tredje eldste universitetet i den engelsktalende verden. Det havner ofte høyt på lister over verdens beste universiteter.

Det er kanskje mest kjent for nordmenn som universitetet der Prins William og Hertuginne Kate Middleton studerte og møttes i 2001.

Nå står universitetet midt i en mulig voldtektsskandale, skriver CNN.

Amerikansk brorskap

En anonym instagram-konto, som kaller seg «St Andrews Survivors», har på en uke lagt ut mer enn 20 innlegg med påstander om voldtekter som skal være utført av studenter ved prestisjeuniversitetet.

I tillegg har kontoen lagt ut flere innlegg med påstander om andre seksuelle overgrep, fysisk vold og tvang.

Minst ni av voldtektsanklagene skal involvere medlemmer av St Andrews-avdelingen til den amerikanske studentforeningen Alpha Epsilon Pi, skriver The Telegraph. En såkalt fraternity, eller studentbrorskap.

Brorskapet er ikke en offisiell studentforening på universitetet.

Det amerikanske brorskapet har suspendert flere av sine medlemmer etter at anklagene ble kjent.

KONGELIG: Her studerte Prins William på starten av 2000-tallet. Foto: ADAM BUTLER / AP

Suspenderte medlemmer

Politiet sier at de er gjort kjent med anklagene, ifølge The Independent.

En talsperson for St Andrews University sier at universitetsledelsen har møtt grunnleggeren av Instagram-kontoen.

De sier at de vil bistå studenter som sier at de har blitt utsatt for overgrep, både med støtte og hjelp til å anmelde sakene til politiet.

– Vi støtter St Andrews Survivors-kontoens anstrengelser for å gi folk av alle kjønn et sted hvor de kan fortelle om sine erfaringer om seksuelle overgrep, sier en talsperson til avisen.

MØTTES: Hertuginne Kate og Prins William møttes på St Andrews. Foto: Pedersen, Terje / NTB scanpix

