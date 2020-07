Her er FHI sine svar på VG-lesernes spørsmål

Her er Folkehelseinstituttets svar på et utvalg av VG-lesernes spørsmål.

Fredag kom regjeringen med nye reiseråd for sommeren. Der ble det klart at det fra onsdag 15. juli åpnes for reiser til en rekke populære reisemål i kjente ferieland som Spania, Frankrike, Italia og Hellas.

Alicante i Spania er en kjent innfallsport til Spania for mange fra Norge.

Jens spør:

– Bør man reise til Alicante når man har høyt blodtrykk, problemer med en nyre og er 73 år?

Fagdirektør Frode Forland i FHI svarer på dagens spørsmål fra VG-leserne:

– Folk som er eldre og har underliggende risikofaktorer for alvorlig sykdom ved covid-19 bør være ekstra forsiktige med å reise mens pandemien pågår.

ALICANTE: Spanske Alicante er en svært populær innfallsport til både egne og leide feriehus for mange nordmenn. Foto: Klaudia Lech, VG

Regjeringen åpner altså for reiser uten karantene til og fra alle land i EØS- og Schengen-området, med unntak av Portugal, Ungarn, Kroatia, Romania, Bulgaria og Luxembourg.

Det åpnes også opp for reiser til de tre sørligste regionene i Sverige – Kronoberg, Skåne og Blekinge.

Nordmenn kan nå med andre ord reise på tur til disse landene uten å havne i karantene ved hjemkomst. Personer fra disse landene kan også reise til Norge uten karanteneplikt.

Harald spør:

– Er det mulig og få min kjæreste ifra Brasil til Norge nå med dette kjæresteskjemaet?

Forland i FHI svarer:

– Det er åpnet opp for at kjærester fra såkalte tredjeland kan komme til Norge. Om de kommer fra land som er røde på kartet må de uansett i karantene i 10 dager etter ankomst til Norge.

SVARER VG-LESERE: Avdelingsdirektør Frode Forland i Folkehelseinstituttet. Foto: FHI

Hasim lurer på følgende:

– Når blir det åpnet for land utenfor Schengen? Tenker da på Bosnia og Hercegovina? Og ev. når blir det gjort en vurdering av dette?

FHI: – Det blir gjort en vurdering på land utenfor Schengen innen slutten av juli.

Sara spør:

– Hvordan sjekker de at det er Blekinge, Skåne eller Kronoberg folk besøker når de nå reiser til Sverige?

Svar fra Folkehelseinstituttet:

– Vi har et tillitsbasert system, men det er også kontroll på grensen.

SMØGEN: Populære Smögen i Västra Götaland er fortsatt rød sone for norske Sverige-venner. Foto: VG

Victoria vil gjerne reise til sitt fritidshus i nabolandet:

– Hadde virkelig håpet på at dere ville åpne for oss med fritidshus i Sverige i dag. Jeg kan ikke se en eneste grunn til at dette ikke gjøres. Rart det er tryggere å dra via Sverige til andre land, med stopp til og med! Mye tryggere på våre fritidshus.

– Forland i FHI: Vi gjør våre vurderinger etter de smittetallene som vi har fra Sverige hver 14. dag. Om du har fritidshus i Skåne, Bleking eller Kronoberg, kan du dra dit nå. Vi følger med på de andre regionene.

En spørsmålsstiller ser for seg utfordringer på de mest besøkte norske attraksjonene:

– Nå som mange nordmenn har bestemt seg for norgesferie, hvordan vil åpningen av grensene påvirke allerede overfylte attraksjoner i Norge? F.eks. Tusenfryd, Prekestolen, Bjørneparken osv.?

FHI: – De generelle smittevernrådene gjelder, og vi må være forberedt på noe mer smitte når vi åpner grensene.

Line spør:

– Hei! Er det bare vi som kan reise til de grønne landene, eller kan de reise til Norge og?

Frode Forland i Folkehelseinstituttet: – Ja, dersom du kommer til Norge fra et «grønt område», slipper du karantene. Dersom du kommer til Norge fra et «rødt område», må du i karantene.

Anne Merete spør:

– Må man bruke munnbind på flyet hvis man drar på chartertur?

FHI: – De fleste flyselskaper krever det nå. Sjekk med ditt selskap.

LISBOA: Hovedstaden i Portugal er fortsatt rød sone på Folkehelseinstituttets corona-kart. Foto: Brian Cliff Olguin, VG

Svenske Thomas spør:

– Kan det bli att ni öppnar för fler regioner i Sverige innan 14-dagar?

– Vi gjør en ny vurdering om 14 dager, ikke før det på regioner i Sverige, svarer FHI.

Nina spør:

– Kan jeg få besøk av kjæresten fra Portugal? Et rødt land i Europa? De nevnte bare tredjeland : (

FHI-Forland: – Det kan du, men hun må i karantene i 10 dager som alle andre fra røde land.

Erik spør:

– Det har de siste dagene fremkommet opplysninger i media og jeg har opplevd svært lav respekt for smittevernreglene, – avstand, i friluftsparker o.l. Vurderer man å innføre strengere kontroll med smitteverntiltakene og ev. stenge parkene?

FHI: – Det er viktig at den enkelte tar ansvar, og følger smittevernreglene. Du kan lese mer om våre råd for å begrense smitte her.

Nina spør:

– Hvordan er det med oss som jobber innen helsevesenet? Kan vi også reise uten karantene?

FHI: – Ja.

Rune Kyrre spør:

– Hei, hva er bakgrunnen for at Ungarn med sine lave smittetall er satt på rød liste? Jeg klarer ikke å se noe smittemessig eller epidemiologisk rasjonale for denne avgjørelsen.

FHI: – Det er fordi hverken vi eller det europeiske smittevernbyrået (ECDC) har fått tak i nødvendige tall på testaktivitet i Ungarn.

Publisert: 10.07.20 kl. 19:44

