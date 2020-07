Politimann tok halsgrep på Qadar (24) i avhør: – Han mener han ikke gikk for langt

Qadar Osman Abdi nektet å oppgi et Snapchat-brukernavn i avhør. Da ble han tatt halsgrep på av en politimann. Han har ikke blitt suspendert.

I videoen fra avhøret i desember i fjor blir den 24 år gamle svensk-somalieren bedt om å oppgi brukernavnene sine på Snapchat. Etter å ha skrevet et av dem ned, angrer han seg og krøller lappen sammen.

Han sier videre at informasjonen ikke har relevans for saken.







Abdi, som var siktet i en straffesak, hadde ikke plikt til å forklare seg for politiet, men politimannen spør «hvorfor oppfører du deg sånn?». Kort tid senere kommanderer han: «Gi meg det arket», før han reiser seg opp og går fysisk til angrep på Abdi.

Videre ser man at politimannen tar halsgrep på 24-åringen, og legger ham i bakken sammen med to kvinnelige politibetjenter.

Abdi roper flere ganger at han ikke gjør motstand. Han spør: «Hvorfor gjøre dere dette?», mens politifolkene ligger oppå ham.

– Jeg fikk ikke puste. Jeg var livredd, sier han til TV 2, som omtalte saken først.

Mistenkt for kroppskrenkelse

Spesialenheten for politisaker, som etterforsker saken, opplyser til VG at politimannen er mistenkt for en kroppskrenkelse. Politimannen nekter straffskyld. Det er uklart når Spesialenheten vil ferdigstille etterforskningen.

I et rundskriv fra Politidirektoratet går det frem at politiet bare kan ta halsgrep i klare nødvergesituasjoner. Det skal ikke benyttes i forbindelse med for eksempel pågripelser.

HALSGREP: Her holder politimannen armen sin rundt halsen til 24-åringen. Foto: Skjermdump

Statsansatte kan suspenderes dersom det er grunn til å anta at de har gjort seg skyldig i grov uforstand i tjenesten.

– Etter en konkret vurdering er denne tjenestepersonen ikke suspendert eller midlertidig overført til annen mindre betrodd tjeneste, skriver Lindeberg i en e-post til VG.

– Hva mener Agder politidistrikt om bruken av halsgrep i denne situasjonen?

– Jeg kan ikke kommentere detaljer i saken, mens etterforskningen pågår. Men da politimesteren ble kjent med forholdet ble den vurdert såpass alvorlig at den omgående ble oversendt spesialenheten, skriver Lindeberg.

Stian Mæland, Abdis advokat, reagerer på politiets interne håndtering av saken.

– Når det har skjedd en slik alvorlig og uprovosert voldshandling i et avhør, så burde politiet ha benyttet muligheten til å ta grep for å opprettholde tilliten. Det mest naturlige hadde vært å ta tjenestemannen ut av aktiv tjeneste til saken er avgjort, sier Mæland til VG.

Politimannens forsvarer Carl Henning Leknesund sier han er overrasket over at dette har blitt en så stor sak og håper den får en snarlig avgjørelse.

– Min klient ville få tilgang på et bevis som var på vei til å bli destruert. Han trodde at siktede hadde skrevet ned navnet på en bakmann i Nederland, sier Leknesund.

Advokaten sier at videoen viser hendelsen mer korrekt enn han kan gjengi.

– Så viser det seg at man hadde installert ny kameraovervåkning i taket som fanget opp informasjonen på lappen. Det visste ikke min klient, som hadde vært på ferie og kun var bisitter i avhøret. På den måten var jo hans handling unødvendig objektivt sett. Det visste ikke han der og da.

Politimannen stiller seg undrende til saken.

– Han nekter for å ha gjort noe galt og bestrider straffskyld. Han mener han ikke gikk for langt eller opptrådte uforsvarlig. Da siktede slapp lappen, så opphørte hendelsen.

– Hva tenker han om halsgrepet?

– Det er et definisjonsspørsmålet om dette er et halsgrep. Han mener han ikke har holdt et halsgrep som gjorde at han presset luftveiene. Mannen hevder han ikke fikk puste, men han snakker på vanlig måte gjennom hele seansen.

– Men det er et halsgrep?

– Ja, det viser jo videoen, men ikke et halsgrep som stengte luftveiene.

FLERE KOMMER TIL: To kvinnelige politibetjenter kommer til etter at den mannlige politibetjenten går fysisk til verks. Foto: Skjermdump

Dømt i narkosak

Advokat Mæland forteller at to kvinnelige politibetjenter, som kom til og holdt Abdi nede på bakken, ga en beklagelse til 24-åringen i fengselet. Det har derimot ikke kommet noen formell beklagelse fra politidistriktet, sier Mæland.

– Min klient er en skurk og han bryter loven, men politiet skal aldri bryte loven. Og når de bryter loven, så må de ta grep, sier Mæland.

Før angrepet, hadde Abdi erkjent oppbevaring av et større parti narkotika. Han ble nylig dømt til ti og et halvt års fengsel. Dommen vil bli anket, ettersom Abdi mener straffen er altfor høy.

