HAR GJORT INNKJØP: Roy Larsen krever at hjemmesykepleierne har på seg munnbind. Foto: Mattis Sandblad / VG

Roy (84) forlanger munnbind på hjemmesykepleierne: – Jeg vil leve litt lenger

HALDEN (VG) Kols- og kreftsyke Roy Larsen reagerer på at det ikke stilles krav til bruk av munnbind. Derfor har han tatt saken i egne hender.

84-åringen har på grunn av kols-diagnosen under 30 prosent av forventet lungekapasitet, noe som plasserer ham i risikogruppen for covid-19.

På grunn av store smerter i ryggen får Roy Larsen hver tredje dag besøk av hjemmesykepleiere. De hjelper ham med å sette på smerteplaster.

Folkehelseinstituttet (FHI) stiller ikke krav til bruk av munnbind dersom det ikke er påvist eller mistanke om smitte blant pasienter og brukere. Derfor kjøpte Larsen inn 50 munnbind som han har liggende hjemme.

– De må bruke munnbind når de kommer hit, det forlanger jeg. Jeg er fortsatt nysgjerrig på livet og vil leve litt lenger, skratte litt mer, sier Larsen.

Han understreker at han ikke klandrer hjemmesykepleierne for at retningslinjene er som de er.

KOSTET TUSEN KRONER: Roy Larsen er oppgitt over at han selv må kjøpe inn munnbind for å føle seg trygg når hjemmesykepleierne besøker ham. Foto: Mattis Sandblad / VG

– Helt horribelt

Larsen forteller at han har vært i kontakt med Halden kommune for å be om en endring i rutinene.

– De sier at de som blir sendt ut er friske. Det er greit at de tror det, men de kan jo være smittet – det er ingen garanti, sier han.

Pensjonisten peker på at utbrudd ved institusjoner som sykehjem har vist at smitte kan overføres fra ansatte til beboere. Han mener derfor at man heller ikke kan være trygg ved besøk fra hjemmesykepleiere. Nå ber han FHI revurdere å anbefale munnbind.

– Jeg synes det er helt horribelt at de ikke bruker det når de er hos gamle folk. Det er jo vi som er utsatt, men for meg virker det som at de (myndighetene, journ.anm.) driter i oss. Hvis de skal verne om oss, bør de gjøre det på en ordentlig måte, sier Larsen.

KOMMER TETT PÅ: Hjemmesykepleierne hjelper Roy Larsen med å sette smerteplaster på ryggen. Foto: Mattis Sandblad / VG

FHI: Lav smitterisiko

Overlege Didrik Vestrheim i FHI viser til at smittespredningen i Norge i dag er svært begrenset.

– Når smittevernrutiner følges er sannsynligheten for at friske personer utgjør en smitterisiko ansett å være lav. Vi vurderer også dette fortløpende, på grunnlag av smittesituasjon og kunnskap, sier Vestrheim.

– Beholdningen på munnbind er nå på nærmere 50 millioner. Hvorfor kan ikke deler av beholdningen brukes i for eksempel hjemmesykepleien, for å trygge våre eldre og helsepersonellet som jobber med dem?

– Det er bra at tilgangen på munnbind er bedre nå enn i begynnelsen av epidemien. Dersom det er aktuelt å bruke munnbind eller ansiktsmasker i hjemmesykepleien i tillegg til de situasjonene der det allerede er anbefalt, er det medisinske munnbind som bør brukes.

Oxford-studie: Munnbind begrenser smitte

Så langt i pandemien har FHI valgt ikke å allmenngjøre en anbefaling om munnbind. De har tidligere argumentert med at det ikke finnes godt nok kunnskapsgrunnlag for at det beskytter mot covid-19 utenfor helsetjenesten.

En Oxford-studie publisert denne uken tegner imidlertid et annet bilde. Studien, ledet av professor Melinda Mills, slår fast at bruk av munnbind i offentlig rom bidrar til å begrense smittespredning. Til og med dem som er hjemmelaget.

Overlege Didrik Vestrheim bekrefter at de kjenner til publikasjonen. Han mener det faglige grunnlaget i studien ikke er så ulikt fra det FHI har basert sine anbefalinger på.

– I våre anbefalinger har vi lagt vekt på kunnskapen vi har om dokumentert og antatt effekt av munnbind, mulig uønskede effekter og den aktuelle smittesituasjonen i Norge. Per i dag må rundt 200.000 personer i Norge bruke munnbind i en hel uke for å hindre ett nytt smittetilfelle, sier overlegen.

Vestrheim tilføyer at FHI følger med på ny kunnskap og smittesituasjonen. De vil gjøre en ny helhetsvurdering over sommeren, eller tidligere dersom det blir aktuelt.

Publisert: 11.07.20 kl. 14:02

