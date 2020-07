DRUKNINGSULYKKE: 22 år gamle Kine Brattli Gundersen døde søndag etter å ha badet i Salangselva. Foto: Privat

Nye detaljer om drukningsulykken i Salangen - ble ført fem kilometer ned elven

Det var søsteren til Kine Brattli Gundersen (22) som kom seg ut av Salangselva og fikk tilkalt hjelp.

Søndag døde 22 år gamle Kine Brattli Gundersen etter å ha druknet i Salangselva i Salangen kommune i Troms.

Drukningen skal ha funnet sted etter at Kine og en annen person veltet et flytedyr i elven.

Ifølge lokalvisa Nordlys var søsteren til Kine den andre personen som havnet i Salangselva søndag.

Fem kilometer ned elven

Nordlys skriver at Kine, søsteren og en tredje person kjørte oppover veien langs Salangselva.

Ved et rolig område i elven skal de ha bestemt seg for å ta et kveldsbad med et flytedyr.

De skal ha mistet kontrollen og blitt dratt nedover et farlig strykområde i elven. Søstrene klarer ikke å holde sammen i vannmassene. Etter å ha blitt ført fem kilometer ned elven roer vannet seg igjen, ifølge avisa.

Da kommer søsteren seg til land og får ringt politiet fra en gård i nærheten.

Politioverbetjent Katrine Grimnes i Midt-Troms bekrefter hovedtrekkene i fremstillingen overfor Nordlys, men legger til at de ikke har avhørt søsteren enda.

Hvor lenge de to var i vannet er heller ikke kjent.

– Vi fikk melding klokken 20.50 om at en person var savnet i elva. Det var to personer på et flytedyr i elva. Flytedyret veltet, og da kom den ene seg til land. Den andre er savnet, sa Eirik Kileng, operasjonsleder ved Troms politidistrikt til VG søndag kveld.

Det ble iverksatt søk etter 22-åringen. Luftambulanse ble sendt til stedet fra både Tromsø og Evenes, og dykkere søkte etter henne i elven.

Kine ble funnet ved Kistefossen, som har et fall på 11 meter. Hun døde noen timer senere på Universitetssykehuset i Tromsø.

Publisert: 01.07.20 kl. 08:57 Oppdatert: 01.07.20 kl. 09:08

