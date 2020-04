TOMME STOLER: Tomme skolelokaler har preget landet i snart tre uker. Bildet er fra Greåker videregående skole i Viken. Foto: Gisle Oddstad, VG

Coronaviruset: Vet ikke hvor mange elever som går på skolen

Det er ikke kun barn med foreldre i samfunnskritiske funksjoner som kan ha rett på skoleplass. Tre uker etter at skolene stengte, har ingen den fullstendige oversikten over hvor mange barn som har fått tilbud.

Torsdag var det tre uker siden regjeringen besluttet at norske skoler og barnehager for tilsammen 1,1 millioner barn og unge stenges som følge av corona-epidemien.

Nå bekrefter både direktør Hege Nilssen i Utdanningsdirektoratet og barneminister Kjell Ingolf Ropstad overfor VG at det ikke finnes en nasjonal oversikt over hvor mange elever som har fått lov til å gå på de stengte skolene.

Ropstad er ansvarlig statsråd for barn og unge som mottar hjelp fra barnevernet. Nilssen er administrativ sjef for både grunnskolen og videregående opplæring, også i tiden med coronastengte skoler.

SKOLETOPP: Hege Nilssen er sjef i Utdanningsdirektoratet.

På spørsmål om hvordan Utdanningsdirektoratet følger opp at elever med vedtak om spesialundervisning og elever med spesielle utfordringer får dekket sitt opplæringsbehov på en hensiktsmessig måte, svarer Nilssen:

– Vi følger det opp gjennom fylkesmennene. Vi fikk ganske tidlig en rapport om tilbudet fra fylkesmennene. Men vi har ennå ikke et systematisk kunnskapsgrunnlag. Husk, dette er en krevende periode på alle nivåer.

– Har dere oversikt over hvor mange elever med ulike spesielle utfordringer og spesialundervisning som får skoletilbud på skolene i tillegg til barn av foreldre med samfunnskritiske jobber?

– Nei, vi har ikke tall på det, svarer hun.

– Krevende for sårbare barn

Hun gir en todelt rapport om situasjonen for elevene.

– Vi vet at i denne situasjonen med stengte skoler, er det mange som klarer seg bra. Men vi vet også at situasjonen nå kan være mer krevende for flere av dem som ikke klarer seg greit i hverdagen. Vi har vært veldig opptatt av sårbare barn og unges situasjon. De første dagene etter stengning ble det iverksatt en heller streng praksis om hvem som skulle få del i tilbudet om å få et tilbud på skolen, sier Nilssen.

BEKYMRET: Barneminister Kjell Ingolf Ropstad (KrF) er opptatt av at flere sårbare barn skal møte på skolen igjen - uavhengig av om skolene åpner igjen over påske.

Ingen nasjonal oversikt

– Har du den fullstendige oversikten over hvem som er i skole og barnehage nå?

– Nei, sier barneminister Kjell Ingolf Ropstad (KrF) til VG.

16. mars fikk fylkesmennene krav om å rapportere om antall barn som får skole- og barnehagetilbud under stengingen. I rapporten, som VG har sett, skriver Utdanningsdirektoratet at oversikten er mangelfull fordi flere kommuner ikke rakk å svare innen fristen.

Oversikten, utarbeidet at Utdanningsdirektoratet, viser at det er en klar overvekt av barn som har fått tilbud fordi foreldrene har samfunnskritiske funksjoner.

Utdanningsdirektoratet har også bedt fylkesmennene om å hente inn informasjon fra kommunene om hvordan sårbare barn og unge blir fulgt opp under stengingen.

Fredag skrev Kommunal Rapport, som har fått innsyn i fylkesmennenes tilbakemeldinger, at det er store forskjeller i krisetiltak for barn.

Blant annet svarer én kommune at de ikke har registrert oppgaven, mens fylkesmannen i Rogaland melder at private barnehager i en kommune nekter å ta inn sårbare barn, og kommunen etterlyser sanksjonsmuligheter, ifølge avisen.

Flere sårbare barn

Ropstad er tydelig på at flere sårbare og utsatte barn skal sikres skole- og barnehageplass i de coronastengte institusjonene.

– Veldig ofte er det ikke ungene som har et problem. Det er foreldre som sliter med å mestre å være foreldre. Vi må bidra til å gi foreldre den avlastningen og hjelpen de trenger. Den andre utfordringen min, i en sånn situasjon der barnehager og skoler er stengt, er at skoler og barnehager samtidig er åpne for de mest sårbare. Så hvis du har hjelpetiltak i barnevernet skal du sikres plass, slår Ropstad fast.

– Bør vi åpne skoler og barnehager?

– Hvis vi kun ser på de sårbare barna isolert, er det et argument for å åpne. Men dette må fattes på bakgrunn av en helhetlig vurdering, sier Ropstad.

BEKYMRET: Kunnskaps- og integreringsminister Guri Melby har ansvar for både skoleelever og barnehagebarn.

Også kunnskaps- og integreringsminister Guri Melby uttrykker bekymring for disse barna.

– Det bekymrer meg at det er store forskjeller i kommunenes oppfølging av barn som har det tøft fra før, sa Melby (V) tidligere denne uken.

Hun viser til en kartlegging fra fylkesmennene der flere kommuner erkjenner at de sliter med å sikre god nok oppfølging.

BEKYMRET: Mona Fagerås (SV) er medlem i Stortingets utdanningskomité.

I Lier kommune i Viken, som har cirka 27.000 innbyggere, var det pr. 30. mars 35 barn som har fått plass i barnehage og skoler - utenom kategorien «barn av foreldre med samfunnskritiske jobber». Kommunalsjef for oppvekst, Kari-Ann Dahle sier til VG at de samarbeider på tvers for å identifisere barna som har behov for plass.

–Ansatte i barnehage og skole har ukentlig ringerunder for å opprettholde kontakten med hjemmene, og vi vurderer fortløpende det enkelte barns behov, sier kommunalsjef for oppvekst, Kari-Ann Dahle til VG.

Utvidet tilbud

Hilde Dramdal rektor på Helberg barne- og ungdomsskole i nabokommunen Drammen sier at de har begynt å gi elever som har spesielt behov for personlig kontakt med lærere om å komme på skolen.

– Vi har hele tiden hatt et tilbud til elever som har foresatte i samfunnskritiske yrker, sier Dramdal til VG.

I slutten av forrige uke sendte Utdanningsdirektoratet ut informasjon til barnehager og skoler der de ble oppfordret til å utvide tilbudet om å kunne gå på skolen til barn og unge med særskilte omsorgsbehov.

Fredag leverer ekspertuvalget som er satt ned for å vurdere tiltak i skoler og barnehager sin rapport til regjeringen.

