Skolene åpner: – Mange har ikke hatt det bra hjemme

Skoledirektøren i Trondheim sier at mange sårbare barn ikke har hatt det bra mens skolene har vært stengt. Når småskolen åpner, blir utfordringen å stille nok voksne.

Oslo kommune åpner barnehager og småskolen gradvis og kontrollert i tråd med nasjonale retningslinjer fra slutten av april.

Men byrådsleder Raymond Johansen listet opp avgjørende forutsetninger for å gjenåpne:

At smittevernutviklingen fortsetter å være under kontroll

At smitteverntiltakene er forsvarlige

At foreldre lærere og ansatte føler seg trygge

At byens befolkning fortsetter å følge smittevernreglene

Stengte skoler for 90.000 elever i Oslo har ført til at mange foreldre ikke har kommet seg på jobb, at barn har mistet viktig læring og kontakt med klassekamerater.

– Mange strever med å kombinere hjemmekontor, barnehage og skole. Det kan bli gnisninger og konflikter, når familien går oppå hverandre i dager og uker, uttalte Johansen på en pressekonferanse i Oslo rådhus onsdag.

Han understreket at helse er mer enn fravær av sykdom.

– Det handler også om bevegelse, om å møte andre, om å være i aktivitet, sa byrådslederen.

Skoleledere i storbyene mener det var klokt av regjeringen å åpne for at barn på første til fjerde klassetrinn får vende tilbake til skolen fra 27. april.

– Det begynner å bli lenge siden elevene har vært på skolen. Og for de minste er digital samhandling mer utfordrende, sier skoledirektør i Bergen Marius Arnason Bøe.

Skolesystemet legger opp til at elevene skal lære sammen med andre og av hverandre.

– Vi tror vi lærer mer i samspill og direktekontakt, sier Bøe.

Utsteder ingen garantier

Han sier skolene står midt oppe i de praktiske utfordringene og venter i spenning på nasjonale standarder knyttet til smittevern og avstand, som er varslet 20. april.

– Som kommune og skoleetat stoler vi på de nasjonale vurderingene. Men vi har en jobb å gjøre med å forsikre foreldre, elever og ansatte om at det er trygt å være på skolen igjen.

Han sier at han aldri kan garantere at noen ikke blir coronasmittet.

– Men vi skal gjøre alt vi kan for at de ikke blir smittet på skolen, sier Bøe.

SKOLELEDERE: Skolesjef i Stavanger Jørn Pedersen (t.v.), utdanningsdirektør i Trondheim Camilla Trud Nereid og skoledirektør i Bergen Marius Arnason Bøe. Foto: VG Scanpix

Ledig plass for større avstand

At elevene skal holde større avstand og jobbe i mindre grupper, mener han lar seg løse.

– Fordi det bare åpnes for de fire første trinnene, vil vi ha ledig areal på skolene.

– Men det kan bli krevende når mellomtrinnet vender tilbake?

– Ikke nødvendigvis. Standarder for avstand og smitteverntiltakene må gjenspeile at skolene åpner for enda flere, slik at det er praktisk å gjennomføre, sier Bøe.

Komplisert kabal

Skolesjefen i Stavanger er glad for at kommunene får tid over påske til å organisere gjenåpning av skolene på en helsefaglig og pedagogisk god måte.

– Jeg er også veldig godt fornøyd med at vi får en felles standard for smittevern og tydelige og klare forventninger til arbeidet vi har foran oss, sier skolesjef Jørn Pedersen.

Bemanningsmessig er han forberedt på å tenke annerledes. Han forventer at de må ha flere voksne til stede i småskolen enn hva som er vanlig.

– Jo flere vi skal ha på skolen parallelt med at vi skal drive hjemmeundervisning, jo større og mer komplisert blir personalkabalen, sier Pedersen.

Han men det er viktig å få frem overfor foreldrene at skolene ikke åpner før det er trygt.

– Det er en frykt i samfunnet som folk håndterer i varierende grad. Vi vil gjøre det vi kan for å få ut god informasjon om at skoletilbudet er godt og trygt, sier Jørn Pedersen.

Utdanningsdirektøren i Trondheim sier hun hele tiden har tenkt at beslutningen om å stenge skolene, kom veldig raskt uten at følgene var godt gjennomtenkt.

– Etter vedtaket har vi sett at de negative konsekvensene av at barn ikke går på skole, blir større jo lenger stengningen varer, sier Camilla Trud Nereid.

– Mange har ikke hatt det bra

Over tusen barn i Trondheim har vedtak knyttet til seg knyttet til helse eller barnevern. De har større omsorgsbehov, trenger avlastning eller ulike barnevernstiltak.

– Skoler og barnehager har stått åpne for sårbare og utsatte barn. Både de som er inne i systemet og de vi er bekymret for. Men de har i liten grad kommet.

Nereid sier at barnevernet rapporterer om langt færre henvendelser de siste ukene. Flest bekymringsmeldinger om omsorgen hjemme kommer fra barnehager og skoler.

– Nå er det mange barn som ikke har hatt det bra over lang tid. De må få en trygg god mottagelse når de kommer tilbake, sier utdanningsdirektøren i Trondheim.

Hun tror smittevernet er mulig å håndtere i barnehager og småskoler.

– Normalt har vi godtatt at noen barn er til stede, selv om de er litt forkjølet. Nå vil vi være strengere, hvis de får symptomer på luftveisinfeksjoner, sier Nereid.

