PORTØR: Hyttekommunen Kragerø er allerede i ferd med å få besøk fra hyttefolk, selv om overnattingsforbudet ennå gjelder. Foto: Roger Neumann

Hytteforbudet: – Får være opp til hver enkelt hvordan de vil tolke statsministeren

For tre uker siden ble hyttefolket truet med Sivilforsvaret dersom de ikke reiste raskt nok hjem. Nå trekker hytteordførerne på skuldrene på brudd på forskriften. Om statsminister Erna har sagt feil dato for hyttefristen «får være opp til hver enkelt å tolke».

– Om folk kommer i dag eller imorgen er uten betydning. Det er litt som å kjøre ti km/t over fartsgrensen på motorveien. Det er en kalkulert risiko. Jeg vil tro at folk tenker slik. Det viktigste er at folk ennå er med på dugnaden og holder avstand til hverandre.

Det sier ordfører Grunde Wegar Knudsen (Sp) i Kragerø, en av kommunene i landet med flest hytter. Knudsen har allerede sett at folk er i ferd med å innta sommerhyttene sine.







– Det har nok kommet noen. Jeg merker at det er kommet endel båter på vannet. Jeg var selv og satte ut båten i dag, sier han.

Ønsket folk hjem

Da hytteforbudet trådte i kraft, var holdningen derimot en annen hos både regjering og mange kommuner. Lørdag 14. mars varslet Erna Solberg om at hytteeiere som ennå var på hyttene sine kunne få besøk av Sivilforsvaret. Da var det halvannet døgn siden regjeringen coronatiltak var innført.

Samme dag fortalte ordfører i Sigdal, Tine Norman (Sp) at de allerede hadde sluttet å kjøre skiløyper, og stengt turistnæringen.

– Alle lokale tar dugnaden, og da bekymrer deg meg at ikke folk tar inn over seg alvoret. Vi er redd for unødvendig spredning og vil hindre at folk er i bevegelse og drar med seg smitte, sa hun da til VG.

I dag er hun ikke lenger bekymret om hyttebeboere skulle overnatte en dag for tidlig på hytta.

ULLENT: Forbudet varer til og med imorgen, mener Sigdals-ordfører Tine Norman. - Men dette er litt ullent, sier hun til VG. Foto: Egil Svendsby

les også Ordfører sjokkert over hyttefolks oppførsel: Krever tilbakebetalt vannavgift hvis de ikke får bli på hytta

Ullen formulering

– Jeg tenker at det er et fåtall som vil overnatte fra i dag til i morgen. Jeg tror det er mulig å overnatte her først fra i morgen kveld, men dette er litt ullent, sier Norman.

Ullenheten kommer fra høyeste hold. 7. april sa nemlig statsminister Erna Solberg følgende om overnatting på hyttene:

– Fra 20. april vil vi åpne for at folk igjen kan få overnatte på hytten sin.

Forskriften sier imidlertid at forbudet varer «til og med 20. april».

De to små ordene «fra» og «til» i de to utsagnene utgjør et døgns forskjell. Disse 24 timene i forskjell har potensielt store konsekvenser. Brudd på hytteforbudet kan nemlig straffes med bøter eller fengsel inntil seks måneder.

Med andre ord: Tolker du Ernas ord som at du kan overnatte fra midnatt søndag, bryter du hytteforbudet. Overnatter du fra midnatt mandag, følger du loven.

VENTER MED SPREDNING: - Hos oss er det lite smitte. Vi forventer at det vil gå opp når vi får mer besøkende, sier ordfører i Kragerø, Grunde Wegar Knudsen. Foto: Kragerø kommune

– Opp til hver enkelt

Ordføreren i Sigdal tror likevel ikke at besøkende som overnatter fra søndag, vil havne i trøbbel.

– Jeg tror ikke du kommer langt med å bøtelegge noen i natt. Jeg synes heller at folk fortjener honnør for å ha en forsiktig tilnærming, sier Tine Norman.

Heller ikke ordfører i Kragerø er ikke bekymret over at endel hytteeiere kommer allerede i dag.

– Det får være opp til hver enkelt hvordan de tolker statsministeren, men hos oss legger vi ikke mye ressurser inn om folk kommer et døgn for tidlig. Jeg kan forstå at folk ønsker å komme seg ut av tettbygde strøk, hvor folk føler det er mer smittefare, sier Grunde Wegar Knudsen.

JA TAKK, BEGGE DELER: – Fra 20. april vil vi åpne for at folk igjen kan få overnatte på hytten sin, sa Erna Solberg 7. april. Forskriften sier imidlertid at forbudet varer til og med 20. april. Statssekretær Alstadsæter mener at både Solberg og forskrift har rett. Foto: Håkon Mosvold Larsen

Lavere smittespredning

Grunnen til at de ikke lenger er opptatt av at hytteforbudet må følges til punkt og prikke, tror han kommer hvilken effekt regjeringens tiltak har hatt for smittespredningen. Mens hver smittede i tiden før 14. mars smittet 2,5 person i snitt, smitter nå hver smittede person 0,7 andre i snitt. Det betyr at antall smittede går ned, ikke opp.

– Hadde vi hatt en smittespredning som vi hadde tidligere, hadde jeg kanskje vært mer bekymret. Men vi er rimelig godt forberedt, og hos oss er det lite smitte. Vi forventer at det vil gå opp når vi får mer besøkende. Men vi er klar over at dette er noe som vil vare over tid, sier Kragerø-ordføreren.

På spørsmål om det er Erna eller forskriften som er korrekt, hevder statssekretær Rune Alstadsæter at det faktisk er begge:

– Solbergs formulering er i tråd med formuleringene Helse- og omsorgsdepartementet bruker. De skriver på nettsidene at forbudet varer til 20. april. Fra denne datoen vil det ikke lenger være straffbart å overnatte på hytta. Men det er fortsatt en nasjonal anbefaling å unngå fritidsreiser, svarer Alstadsæter.

Publisert: 19.04.20 kl. 20:52

