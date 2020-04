HEISTUR: Torhild og Hanna Aase tar heisen fra fjerde etasje for en daglig tur i nærområdet. VGs fotograf holdt god avstand. Foto: Tomm Christiansen

Hanna (36) tok over som hjemmehjelp for bestemor Torhild (94): – Eldreomsorgen er fullstendig glemt i coronakrisen

Da hjemmesykepleierne kom uten munnbind, tok Hanna Aase over de fleste vaktene hos sin 94 år gamle bestemor.

Runa Victoria Engen

Tomm W. Christiansen (foto)

94 år gamle Torhild Aase i Kristiansand er i risikogruppen, men er ikke nevneverdig redd for å sykdommen covid-19.

– Absolutt ikke! sier hun i rullestolen, men hun tar sine forholdsregler.

Tidligere har hun hatt besøk av hjemmesykepleien fire ganger daglig, men ikke nå lenger.

– Nå har jeg tatt over 21 av de 28 vaktene i uken selv. Det er dag, kveld og helg, sier barnebarn Hanna Aase.

– De hadde ingenting

Teknologigründeren har selv jobbet i sykepleie i løpet av yrkeslivet. Hun reagerte da hun så at de ansatte ikke var utstyrt med munnbind og annet smittevernutstyr da viruset hadde begynt å spre seg.

– De hadde ingenting. Ikke masker engang, og de har ikke opplæring i smittevern. Det er jo ikke de ansatte sin feil, men dette gjelder mange i eldreomsorgen. De er tett på mange sårbare eldre og er en åpenbar smittefare, de om noen burde gå med masker, sier Aase.

Minst 12 ansatte i kommunens hjemmesykepleie gikk ut i karantene for rundt tre uker siden, da en bruker viste seg å ha fått corona. En av de ansatte testet positivt, ifølge kommuneoverlegen.

– Eldreomsorgen er fullstendig glemt i coronakrisen, sier Aase.

Nå ønsker hun svar fra politikere på hvorfor kommunenes eldreomsorg, med sykehjem og hjemmesykepleien, ikke er høyere prioritert til smittevernutstyr.

MASKE: Hanna Aase tar gjerne på seg en maske når hun går med bestemoren ute. Ikke for smittevern, men for å minne andre de møter om å holde nok avstand. Foto: Tomm Christiansen

Smitte på sykehjem og hjemmeboende

Hovedregelen har vært at ansatte skal bruke smittevernutstyr bare når de behandler pasienter med bekreftet eller mistenkt smitte.

I Kristiansand ønsker de nå å endre dette, og et team med hygienesykepleiere skal lære opp de ansatte i bruken av munnbind.

– Feil bruk er verre enn ingen bruk, sier kommuneoverlege Dagfinn Haarr til VG.

Tilgangen på munnbind har så langt vært for dårlig.

– Dersom vi nå får tak i nok smittevernutstyr, vil vi ønske omfattende bruk av munnbind i hjemmesykepleien. Der er det særdeles gunstig, fordi de fleste som bruker hjemmesykepleie får flere ansatte innom hver dag, sier Haarr.

I Kristiansand døde seks eldre ved to sykehjem, etter at smitten spredte seg. Ansatte hadde ikke blitt satt i karantene umiddelbart, noe Haarr i ettertid har kalt «en katastrofe».

I Oslo var 19 beboere døde mandag, etter at viruset spredte seg på over halvparten av kommunens sykehjem.

– Institusjonene har vært hermetisk lukket for besøk utenfra, så vi må anta at beboere har fått smitten fra ansatte som ikke visste at de var smittebærere, sier Haarr.

SÆRDELES GUNSTIG: Kommuneoverlege Dagfinn Harr ønsker forebyggende bruk av munnbind i Kristiansands eldreomsorg. Foto: GØRAN BOHLIN

Ansatte bekymret for smitterisiko

Fagforeningene sier at de får mange bekymringsmeldinger. Norsk Sykepleierforbund (NSF) ba sine medlemmer dele sine erfaringer fra arbeidet med corona og har fått 2000 svar.

– Det er mange lignende historier blant disse. Man har blitt bedt om å ikke bruke verneutstyr i situasjoner der man vanligvis ville gjort det. Det er selvfølgelig helt uakseptabelt, sier Kai Øivind Brenden, andre nestleder i NSF.

Mange skriver at lageret har vært svært lite i utgangspunktet, og de frykter situasjonen noe fram i tid.

– Det har endret seg noe den siste tiden, fordi man har sett at det har kommet mer utstyr, men samtidig blir de fortsatt bedt om å rasjonere det, sier Brenden.

Erfaringene utgjør nå 100 sider med fritekst, som NSF videreformidler til sykehusene og kommunene.

NSF opplever at presset er større press på utstyr i kommunene enn på sykehusene. Forbundet har kun sykepleiere blant sine medlemmer. Fagforbundet representerer også pleieassistenter og omsorgsansatte.

Ifølge Iren Mari Luther i Fagforbundet Helse har flere medlemmer sagt at de er fortvilet.

– Det siste jeg hørte for et par dager siden, er at det er begrenset med utstyr og man måtte spare på det. Ansatte måtte gjenbruke masker og hansker, og det kan man bare ikke gjøre, sier Luther til VG.

Hun reagerer på at ansatte opplever press om å gå på jobb, når de selv har symptomer eller mistenker coronasmitte.

– At man ikke bruker smittevernutstyr hos pasienter som testes for corona er også helt uhørt. Hvis man har mistanke om at en beboer er smittet, så skal man behandle dem som smittsomme til testen viser noe annet, sier Luther, og legger til:

– Jeg synes det er ansvarsløst å sende ansatte inn uten smittevern.

Skal ha nok til flere uker

Assisterende helsedirektør Espen Nakstad sier at arbeidsgivere ikke har lov til å be ansatte behandle pasienter med påvist eller mistenkt covid-19, uten smittevernutstyr.

– Hvis ansatte blir bedt om å gjøre dette, bør de la være. De bør varsle verneombud, tillitsvalgt, kommuneoverlege eller fylkeslege om at de blir bedt av arbeidsgiver om å bryte retningslinjene for smittevern, sier Nakstad.

Helsedirektoratet har fått meldinger om at noen kommuner fortsatt mangler utstyr, og de jobber med KS og sykehusene for å løse det, sier Nakstad.

– For kommunenes del skjer den interne fordelingen i hvert fylke basert på de behovene kommunene har meldt inn. Hvis noen kommuner ikke får det utstyret de har bedt om, må de si fra til oss via sin fylkesmann, sier Nakstad.

«HOLD AVSTAND»: En reporter forsøker å intervjue assisterende helsedirektør Espen Nakstad i Helsedirektoratet uten å bryte smittevernrådene, under en pressekonferanse i mars. Foto: Fredrik Varfjell

Fordelingen fungerer slik at kommunene får 20 prosent av smittevernutstyret, mens sykehusene får 70 prosent. Resten går til fylkeskommunene.

Dette vil de endre dersom det ikke er nok, sier Nakstad.

– Helse Sør-Øst har gjort en formidabel innsats. Så lenge vi ikke får en kraftig vekst i antall smittede, vil vi ha nok til alt helsepersonell i kontakt med smittede i flere uker fremover, sier Nakstad.

Hanna Aase har ikke foreldre eller søsken i familien, og sier at hennes største frykt er å miste bestemoren.

– Den dagen det ble klart hvor alvorlig dette er, ble mitt liv snudd på hodet. Det var å kaste seg rundt og gå i overlevelsesmodus. Hun er alt for meg, sier gründeren.

ISOLERT: De to er hverandres nærkontakter. Før kom hjemmesykepleien fire ganger om dagen, nå er det redusert til én, ifølge Aase. Foto: Tomm Christiansen

