Frp-politiker trekker seg

Etter 15 år på Stortinget trekker Fremskrittspartiets Kari Kjønaas Kjos (Frp) seg fra politikken.

Hun har sittet på Stortinget siden 2005, og nå trekker 58-åringen seg fra politikken, skriver Dagbladet. Hun sitter i dag innvalgt fra Akershus og er medlem av justiskomiteen på Stortinget.

Hun oppgir ingen grunn til at hun trekker seg, men sier til avisen at hun misliker debattutviklingen i sosiale medier og sier det skal det bli godt å bli kvitt hetsen i de betente sakene.

– Vi vet nå hvor ekstremt ødeleggende det er å bli mobbet som barn. Jeg har truffet så mange mennesker som forteller at hele livet ble lagt i grus fordi de ble trakassert i barndommen. Likevel sitter voksne folk på nettet og driver med sjikane, trusler og mobbing av verste sort. Så synes vi likevel at det er uforståelig at vi ikke får bukt med mobbingen av barn, sier Kari Kjønaas Kjos.

Siv Jensen kommenterer saken med at Kjønaas Kjos hele tiden har stått på for enkeltmennesker og gjort seg respektert på Stortinget som den lille mannens forsvarer.

