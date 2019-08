GULL UNDER REGNBUEN? Jonas Gahr Støre (Ap) I driver valgkamp i Tromsø i skiftende vær, hvor Nord-Norgebanen er blitt en hovedsak. Foto: Helge Mikalsen, VG

Støre i nord: Håper tog-støtte kan snu valgvinden

TROMSØ (VG) Arbeiderpartiets toppfolk i nord håper at Ap-leder Jonas Gahr Støres økende støtte til Nord-Norgebanen kan bli et momentum for partiets valgkamp i Nord-Norge. Foreløpig ligger Sp foran.

– Jeg ønsker å få til jernbane i nord, sa Støre til lokale medier i Tromsø onsdag.

– Når partilederen er så tydelig, så kan det være vår «gamechanger», sier Gunnar Wilhelmsen, Aps ordførerkandidat i Tromsø, til VG.

Støre er blitt merkbart større jernbane-entusiast, desto lenger nord han har reist på sin korte turne i Nordland og Troms denne uken.

Utrede først

I Mosjøen tirsdag sa han dette til VG:

«Vi er mer positive og mer åpne for denne banen nå. Men det er ikke bare å knipse. Den må utredes skikkelig», sa han.

Men Støre vil utrede først. Ikke bare toglinjer fra Narvik mot Tromsø, men også en fremtidig jernbane fra Kirkenes og over til Finland:

– Kina har Kirkenes på kartet på den nye «silkeveien» fra Asia til Europa, sier Støre til VG.

Stor rikdom

Han var med og laget Stoltenberg-regjeringens nordområdemelding i 2005. I dag går næringslivet i Nord-Norge langt bedre. Støre sier at de da ikke kunne forestille seg fiske-eventyret som bringer stor rikdom til Nord-Norge, og at en mulig femdobling av fiskeeksporten umulig kan gå bare på trailer.

– Vi må ta inn over oss endringene. El-fly kan gjøre kortbanenettet til kystens T-bane, og vi kan se for oss droner som kan løfte containere med fisk til nærmeste knutepunkt til en flyplass eller jernbanen, sier Støre.

ETTERLYSTE NORD-NORGEBANEN: Inger Marie Olsen med Thea Celine i vognen ønsker seg tog til Tromsø. Jonas Gahr Støre svarer så positivt han kan. Foto: Helge Mikalsen, VG

Når kommer toget?

På gaten i Tromsø stopper Inger Marie Olsen med Thea Celine Karlsen på 14 måneder i barnevogn, og får en rose av Ap-lederen. Hun ivrer for Nord-Norgebanen.

– Det blir neppe tog hit i min levetid, men kanskje hun kan kjøre tog til Tromsø en dag, sier hun og ser ned i barnevognen.

Tungt med Finnmark

Men mørke skyer henger over valget lengst nord i Norge, hvor Troms og Finnmark skal velge et felles fylkesting etter at Solberg-regjeringen, med støtte av et flertall i Stortinget, har slått sammen de to fylkene med tvang.

Det har spesielt Sp skodd seg på. Lokale meningsmålinger viser at Sp er større enn Ap i Troms og Finnmark. Et spørsmål svært mange velgere i Finnmark stiller, er om det nye fylkestinget vil vedta at de skal skille lag igjen om det blir regjeringsskifte i 2021.

Da, ifølge Støre, er Ap villig til å bevilge skilsmisse dersom fylkene fortsatt ønsker det – og om Ap får regjeringsmakt.

KAN BLI TROMS OG FINNMARK-SJEF: Bjørn Inge Mo (til venstre) er Aps fylkesordførerkandidat i det nye sammenslåtte fylket Troms og Finnmark. Støre vil støtte en skilsmisse dersom han blir statsminister i 2021 og fylkene fortsatt vil skilles. Foto: Helge Mikalsen, VG

Ikke på agendaen

– En slik avstemning står ikke på min agenda nå, sier Bjørn Inge Mo, som topper Aps liste i det nordligste fylkestingsvalget.

– Jeg vil ikke brenne politisk kapital på å rive opp avtalen nå. Det er så mange andre viktige oppgaver vi må ta fatt på, så får vi se hva som skjer fremover, om man velger å prøve å skille fylkene på nytt i 2021, legger han til.

Han erkjenner at Sp er blitt hovedkonkurrenten i valgkampen, men avviser at de er hovedmotstanderen:

– Det er så mange likheter mellom oss at jeg håper vi kan samarbeide med Sp etter valget, selv om Sp holder det helt åpent hvem de vil samarbeide med.

Mo sier at han opplever at lokale Sp-folk sprer løgner om han i Finnmark. En av påstandene skal være at han har vært en ivrig forkjemper for storfylket:

– Bløff og bare tull, sier Mo.

– Ap har stemt imot dette storfylket konsekvent i Stortinget, legger han til.

BA OM SELFIE: Hanne Wiik dumpet borti Ap-lederen på flyplassen i Tromsø og ba om en selfie.

Danselærer

På flyplassen i Tromsø ble Støre stoppet av Hanne Wiik i Lofoten, som vil ha en selfie med Ap- lederen. Hennes kampsak som danselærer er mer dans inn i skolen.

– Dans forebygger så mye, det må inn i skolen, sier hun og venter et svar fra Ap-lederen.

– Dans i skolen er bra. Det skal være en time fysisk aktivitet i skolen hver dag, og det skal ikke bare være gym, svarer Støre.

– Ble du overbevist, spurte vi etter den korte samtalen.

– Ikke helt, svarer Hanne Wiik.

