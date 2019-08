FRYKTER KONSEKVENSER: Jordmor i Målselv, Camilla Olsen, skal ikke lenger følge fødende i ambulanse til sykehus. Det har kommunen bestemt. Foto: Gisle Oddstad

I denne kommunen mister de gravide følgetjeneste: – Risikerer sikkerheten til kommunens innbyggere

MÅLSELV (VG) 77 kommuner i Norge mangler følgetjeneste, viser VGs kartlegging. Målselv kommune la ned ordningen i august - til tross for sterke protester lokalt.

– En gang satt skuldrene på babyen fast, og det var utrolig vanskelig å få ut ungen. Da jeg kom inn på sykehuset fikk jeg beskjed om at jeg hadde reddet liv på den turen. Hadde det ikke vært jordmor med så er det sannsynlig at utfallet hadde vært et ganske annet, forteller jordmor i Målselv kommune, Camilla Olsen, til VG.

– De gambler med liv. Det er bare å krysse fingrene å håpe at det går bra. Dette er ansvarsfraskrivelse.

Hun uttaler seg ikke på vegne av Målselv kommune, men som jordmor.

Lenger fødevei

VG har i denne valgkampen satt fokus på at reiseveien for fødende i Norge øker. 18 prosent av alle norske kommuner har mer enn to timers reisevei til nærmeste fødeavdeling. Dette er en økning på fem prosentpoeng siden 2012.

Tallene er basert på VGs landsdekkende spørreundersøkelse blant Norges 422 kommuner - hvor alle kommunene har svart. En tilsvarende undersøkelse ble gjennomført av VG i 2012.

En av ordningene som skal sikre gravide i distrikter med lang reisevei, trygg oppfølging, er følgetjenesten. Alle med mer enn 90 minutters reisevei har krav på følge av jordmor.

VG har avslørt at 18 prosent av kommunene i Norge mangler følgetjeneste. En av kommunene er Målselv kommune i Troms, som la ned følgetjenesten 1. august 2019. Kommunen har i flere år forsøkt å få på plass en samarbeidsavtale med Universitetssykehuset Nord-Norge HF, uten å lykkes.

– Vi kan ikke ta på oss ansvaret til staten lenger. Kommunen har strukket seg langt i ni år for å få til dette, men nå kan vi ikke stå for tjenesten lenger. Det går utover andre kommunale tjenester, som vi er nødt til å prioritere, sier rådmann i Målselv kommune, Frode Skuggedal, til VG.

LANGSTRAKT KOMMUNE: Mange i kommunene Bardu og Målselv har lenger reisevei til nærmeste sykehus enn 90 minutter, selv om kommunesenteret ligger nærmere sykehus. Foto: Gisle Oddstad

Ber de ansatte la være å snakke med media

Saken har fått mye oppmerksomhet i lokale medier. Nå har kommunen advart de ansatte mot å uttale seg i media, viser en e-post VG har fått innsyn i:

«Målselv kommune har fått kjennskap til at VG er på tur til kommunen i forbindelse med følgetjenesten. I denne saken er det ordfører som uttaler seg på vegne av kommunen».

Nærmeste fødested for gravide i Bardu og Målselv ligger på Finnsnes - en time unna. Fødestue tar ikke imot gravide med risikosvangerskap. Ifølge jordmødrene i Målselv og Bardu, samt leder for ambulansetjenesten i kommunene, reiser to av tre fødende til Universitetssykehuset Nord-Norge i Tromsø (UNN) - to timer unna.

Risikofødende er en økende gruppe. Disse kvinnene må til UNN for å føde - og har rett på følge, sier jordmor Camilla Olsen.

Slik fungerte følgetjenesten: *Jordmor i Målselv har vakt hver andre uke: 24 timer i døgnet, 7 dager i uken. * Bardu kommune har døgnvakt den andre uka. * Når en gravid er i fødsel, tar hun kontakt med jordmor. Jordmor reiser hjem til den gravide, undersøker og avgjør om de kan kjøre selv eller om det er behov for ambulanse og jordmorfølge. * Fra 1. august blir ordningen kuttet til at jordmor har kontortid noen dager i uken.

– Følgetjenesten redder liv

– Det er vanskelig ikke å bli sint. Følgetjenesten kan redde liv, sier jordmor Camilla Olsen.

– Det er uforståelig at kommunen ikke ønsker å fortsette samarbeidet med Bardu, helseforetaket og staten, som via HELFO har betalt ut takster. Kommunen lytter ikke til oss når vi sier at jordmor kan gjøre en forskjell, sier Olsen.

VG møter Olsen sammen med jordmødrene i nabokommunen Bardu, Heidi Martinsen og Signe Nordahl Hansen. Målselv og Bardu har samarbeidet om følgetjenesten. Når Målselv nå velger å kutte følgetjenesten, rammer det også Bardu.

Bardu vil ha følgetjeneste annenhver uke, men vil ikke utfylle Helsedirektoratets krav om en døgnkontinuerlig beredskap.

– Nå blir det bingo for våre fødende, om de får følgetjeneste eller ikke, sier Martinsen.

Lokal kamp

Arbeiderpartiet, Venstre og Høyre, med ordfører Nils-Ole Foshaug (Ap) i spissen, vedtok å kutte følgetjenesten i mars i år. Vedtaket er ett av flere sparetiltak i kommunen.

SV er blant partiene i kommunen som er sterkt imot nedleggelse:

– På papiret kvalifiserer ikke følgetjenesten til å være en lovpålagt tjeneste, men i praksis stemmer ikke det. Målselv har befolkning som bor mange mil fra kommunesenteret og over 90 min fra nærmeste fødestue, sier Liv-Iris Sørgård i Målselv Senterparti.

– Vi er med på at det er helseforetaket sitt ansvar, men vi er ikke med på at kommunen skal fraskrive seg ansvaret før en ny løsning er på plass.

Rådmann Frode Skuggedal viser til at kommunen ikke har fått til et samarbeid med helseforetaket om følgetjenesten:

– Målselv kommune er kommet dit at vi må fokusere vår innsats på de kommunale oppgavene og forventer at staten ved helseforetakene løser sine oppgaver, sier han.

BEKYMRET: Jordmødrene Camilla Olsen og Heidi Martinsen vil ikke at følgetjenesten skal legges ned. Foto: Gisle Oddstad

Rådmann Frode Skuggedal sier til VG at kommunen har forsøkt å få til en avtale med Universitetssykehuset Nord-Norge HF, men Magne Nicolaisen, leder for UNNs samhandlingsavdeling, sier sykehuset ikke har fått en formell henvendelse fra kommunen.

– Tjenesteavtalen er under revidering, og UNN vil gå i dialog med Målselv hvis en formell henvendelse kommer, sier han.

Ingard Nilsen, avdelingsleder for Kvinneklinikken ved UNN, er klar på at sykehuset ikke vil kunne tilby følgetjeneste organisert av UNN. Jordmorbemanningen på sykehuset tilsier ikke at det er mulig, sier han.

– Vi har forståelse for at befolkningen føler en ekstra trygghet ved å kunne ha følgetjeneste, og tilsvarende usikkerhet ved at den blir borte. Når det er sagt, så er det ekstremt sjeldent at vi har transportfødsler, sier han, og viser til medisinsk fødselsregister.

Frykter fraflytting

Bardu og Målselv kommune er vertskommuner for forsvaret. Nå frykter jordmødrene at færre vil bosette seg i kommunene:

– Jeg vet at flere gravide har flyttet hit med sine menn, fordi vi har en velfungerende følgetjeneste og jordmorberedskap. Jeg er redd terskelen for å flytte hit vil bli høyere, sier Martinsen.

Nedleggelse av følgetjenesten vil føre til at færre kvinner tør å kjøre til sykehus selv, fordi de ikke får en forundersøkelse av jordmor, mener Martinsen. Det vil legge økt press på ambulansetjenesten.

