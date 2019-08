BEKYMRET: Elise Bjørnbekk-Waagen (til venstre) og Ingvild Kjerkol frykter for fødselsomsorgen i distriktene. Foto: Tore Kristiansen

Arbeiderpartiet raser mot Høie: Må svare Stortinget om fødselsomsorg

I mai 2019 ba helseminister Bent Høie (H) helsepolitiker Elise Bjørnebekk-Waagen (Ap) å «jekke seg ned» da hun tok opp følgetjenesten i Stortinget. – Nå har pipa fått en annen lyd, sier hun til VG.

– Vi har sett gjentatte varsellamper på at tjenesten ikke fungerer. Arbeiderpartiet har tatt det opp gang på gang, men når vi da får beskjed om å «jekke oss ned», så synes jeg det er trist. Dette handler om kvinner og barn, som er i en ekstremt sårbar situasjon, sier Bjørnbekk-Waagen, som sitter i helse- og omsorgskomiteen på Stortinget.

Hun snakker om følgetjenesten, som skal sikre fødende med mer enn 90 minutters reisevei følge av jordmor til nærmeste sykehus. Tjenesten er lovfestet og er helseforetakenes ansvar.

Våren 2018 ba Stortinget om en kartlegging av fødselsomsorgen i Norge. I et av punktene står det:

«Stortinget ber regjeringen gjennomføre en kartlegging som gir en nasjonal oversikt over hvorvidt følgetjenesten for gravide er tilstrekkelig utviklet og fungerende.»

VG har gjennomført en slik kartlegging og kan avsløre at 77 norske kommuner - nesten 20 prosent - av landets 422 kommuner mangler en fungerende følgetjeneste.

– Det er forskjell på å «jekke seg ned» og «slik kan det ikke være»

Følgetjenesten har vært tema i Stortinget flere ganger i år. Fra 9. mai til 1. august 2019 var det syv interpellasjoner og skriftlige spørsmål som omhandlet følgetjenesten.

Flere av dem etterlyser den nasjonale kartleggingen som helseminister Bent Høie (H) har lovet.

Ifølge helseministeren skal denne være ferdig i 2020.

– Det er lang avstand fra å si «jekke seg ned» til «slik kan det ikke være», sier Ingvild Kjerkol (Ap), som referer til VGs intervju med helseministeren etter vår avsløring.

– Det haster at helseministeren svarer landets fødende kvinner på hvordan han vil ivareta deres trygghet.

OVERRASKET: Helseminister Bent Høie har bedt helseregionene om en rapport på hvordan de organiserer følgetjenesten. Han ble overrasket over tallene VG har presentert. Foto: Jørgen Braastad

Fødsels-krangel på Stortinget

Bjørnbekk-Waage stilte spørsmål om når Høie ville få kontroll over situasjonen med følgetjenesten i Stortingets spørretime i mai. Hun pekte på at flere kommuner har truet med å avvikle tjenesten etter at helseforetakene overtok ansvaret i 2010.

På dette svarte Høie:

– Det er med all respekt synes jeg Ap tar litt høy og mørk holdning i en sak hvor de overlot en situasjon med kraftig jordmor-mangel i kommunene. Og Arbeiderpartiets eget svar på dette var å fjerne lovkravet om at kommunene skulle ha jordmor. Vi har gjeninnført kravet om at kommunene skal ha jordmor, Arbeiderpartiet stemte i mot. Jeg sier ikke alt er godt. Det bør bli stadig bedre, men jeg synes Arbeiderpariet bør jekke seg ned et par hakk i denne saken.

KREVER HANDLING: Ingvild Kjerkol og Elise Bjørnbekk-Waage vil at helseministeren skal redegjøre for saken på Stortinget. Foto: Tore Kristiansen

I dag sier Bjørnbekk-Waage at hun er skuffet over helseministeren:

– Det er påfallende, at nå som det er valgkamp, er han plutselig blitt veldig bekymret. Det innbyr ikke til tillit.

Hun og Ingvild Kjerkol krever at helseministeren skal komme og redegjøre for Stortinget, så snart representantene samles igjen etter ferien:

– Stortinget har bedt om en gjennomgang av følgetjenesten. Den er tryggheten til kvinner i distriktene. Stortinget har vært opptatt av å få en oversikt, men nå slår VG helseministeren. Bent Høie har ikke gjort det Stortinget ba om, sier Kjerkol.

– Høie har til en hver tid ansvar for å ha en oversikt over tjenesten. Men når Stortinget ber om noe eksplisitt, og VG slår ham på det, og han i tillegg blir overrasket, så er ikke det godt nok. Overraskelsen kunne han omsatt til handlekraft, legger Bjørnbekk-Waage til.

Høie: Kaller Ap arrogante

Helseminister Bent Høie sier han gjerne kan redegjøre for saken på Stortinget:

– Jeg ga sykehusene i januar 2019 oppdrag å kartlegge følgetjenesten for gravide, så det er feil når opposisjonen sier at jeg ikke gjorde noe før VG skrev om saken. I neste års oppdragsdokument kommer jeg til å be helseforetakene om å få på plass følgetjeneste i samarbeid med kommunene som ønsker det, sier Høie.

Han viser til at regjeringen har gjennomført en «historisk kraftig satsning» i kommunene, og at det i dag er nesten dobbelt så mange jordmødre som da de rødgrønne satt i regjering:

– Arbeiderpartiets arroganse har tydeligvis ingen grenser. De overlot til oss en situasjon med en kraftig jordmormangel i kommunene. Vi har lovfestet krav om at kommunene skal ha jordmor, imot Arbeiderpartiets stemmer i Stortinget, sier Høie.

