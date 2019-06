arrow-left



















Kronprinsparet besøkte Pride park for aller første gang

OSLO (VG) – Det er en stor ære, sier lederen av FRI, Ingvild Endestad.

Sammen med ordfører Marianne Borgen ble kronprinsparet tatt med på en omvisning av parkområdet av festivalsjef i Oslo Pride, Fredrik Dreyer og Ingvild Endestad, leder for FRI.

– Vi synes det er veldig viktig å være her, og det er et veldig flott arrangement, sa kronprinsesse Mette Marit. Det er kronprins Haakon Magnus helt enig i.

– Alle de frivillige gjør en bra jobb, og besøket har vært veldig hyggelig, sier kronprinsen.

– Stor stas

Bassel Hatou, leder av Skeiv verden, var blant dem som fikk besøk av kronprinsparet på sin stasjon.

– Det er veldig stas at de kommer på besøk. Det var jammen på tide, sier han.

Kronprinsparet tok også en tur inn i frivillig-teltet, Her spiste de vafler, og drakk kaffe, mens de satt seg ned for å prate med de frivillige på hvert sitt bord.

MANGE FRIVILLIGE: I år har nesten 300 frivillige stilt opp for å skape Norges største pridefestival. Foto: Ola Vatn / NTB scanpix

Kronprinsparet fikk utdelt flere gaver underveis. En av gavene var en button med regnbueflagget som kronprinsessen festet på kjolen sin.

Endestad og Dreyer er svært fornøyde med at kronprinsparet valgte å ta turen.

– Dette er en stor ære, og det passer ekstra fint at de kommer nå som det er 50-års jubileum. Vi ser at det betyr veldig mye for dem som er inne på området, sier Endestad.

FESTIVALSJEF: Fredrik Dreyer er festivalsjef for Oslo Pride. Foto: Ola Vatn / NTB scanpix

– Det spiller ingen rolle om du er for eller mot kongehuset, dette er uansett en stor begivenhet, sier Dreyer.

Hatytringer

Så mye som en av fem LHBT-personer har blitt utsatt for hatytringer det siste året. I starten av juni opplevde et lesbisk par innbrudd og hærverk i boligen sin.

– Slike hendelser viser at vi må holde trykket oppe. Dette handler i bunn og grunn om menneskerettigheter. Det blir enda viktigere at vi står sammen i solidaritet, sier ordfører Borgen.

FORNØYD: Ordfører, Marianne Borgen, er storfornøyd med at kronprinsparet har tatt turen. Foto: Ola Vatn / NTB scanpix

Denne uken ble det kjent at flere KrF-topper velger å ikke gå i Pride.

–Jeg er mest opptatt av dem som velger å gå. Det er viktig for oss at de som går der er de som ønsker å gå der, og vi vil at de som velger å gå skal mene det med hele hjertet, sier Endestad.

STOR ÆRE: Leder av FRI, Ingvild Endestad, mener det er en stor ære å få besøk av kongehuset. Foto: Ola Vatn / NTB scanpix

