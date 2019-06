Foto: Lise Åserud / Scanpix

Avgått sykehusdirektør beholder millionlønn: - En provokasjon

– Det jeg opplever er at det ikke finnes noe politisk vilje til å endre dette, sier stortingspolitiker Kjersti Toppe (SP) om at den avgåtte sykehusdirektøren får beholde 80 prosent av direktørlønnen i ny jobb.

Administrerende direktør ved Oslo universitetssykehus, Bjørn Erikstein, fratrer sin stilling 1. juli og går direkte inn i en ny jobb som spesialrådgiver i Oslo sykehusservice.

I motsetning til sine to forgjengere hadde ikke Erikstein krav på etterlønn. Arbeidsavtalen gir imidlertid den avtroppende direktøren rett på å beholde 80 prosent av direktørlønnen i en annen stilling i helseforetaket, en såkalt retrettstilling. I 2018 hadde Erikstein en årslønn på 2,2 millioner kroner.

Helsepolitisk talsperson i Senterpartiet, Kjersti Toppe, forteller til VG at hun ikke er overrasket over at det foreligger en slik avtale.

– Jeg har tatt opp lignende avtaler mange ganger, men får til svar at det er avtaler som er inngått for lenge siden, og at det ikke kan gjøres noe med – det er fremforhandlede avtaler. Det jeg opplever er at det ikke finnes noe politisk vilje til å endre dette, sier Toppe.

– Slike lukrative avtaler, der direktører får omtrent samme lønn uten å ha det samme ansvaret, er veldig vanskelig å forsvare, mener hun.

Toppe mener at slike avtaler ofte dukker opp i lyset når toppledere går av, og kaller det en ukultur.

KRITISK: Kjersti Toppe (SP) er ikke overrasket over lønnsavtalen til den avgåtte direktøren ved Oslo universitetssykehus. – Jeg har ingen tro på at dagens regjering vil sette ned foten, sier hun. Foto: Hallgeir Vågenes

– Helt uakseptabelt

I fjor vår omtalte VG en av disse avtalene, der avtroppende direktør for Universitetssykehuset i Nord-Norge fikk beholde 85 prosent av årslønnen i ny jobb, etter å ha trukket seg som følge av trusselanklager.

Mellom 2009 og 2013 byttet Oslo universitetssykehus direktør tre ganger på fire år. Totalt ble det utbetalt i overkant av 2,3 millioner i etterlønn i perioden. To av de avtroppende direktørene fikk 12 måneder etterlønn.

– For dem som jobber ved sykehusene er dette en provokasjon, sier Toppe.

Hun tror imidlertid det vil være vanskelig å endre praksisen.

– Jeg mener at det må endres, og det er helt uakseptabelt, men jeg har ingen tro på at dagens regjering vil sette foten ned på denne praksisen. Jeg har allerede tatt det opp så mange ganger, sier hun.

VG har sendt en henvendelse til helseminister Bent Høie (H) om en kommentar, men har tirsdag kveld ikke fått svar.

– En hån mot de ansatte

SVs Karin Andersen mener at argumentet for høye lederlønninger faller gjennom når direktørene opprettholder lønnsnivået selv etter å ha gått av.

– Begrunnelsen for å ha så høy lønn i utgangspunktet er risikoen ved å være leder, men det er jo ikke noe risiko når man selv velger å gå av, med nesten like høy lønn. Avtalen og måten den er håndtert på er en hån mot de ansatte ved sykehuset, og en ukultur vi ikke kan leve med, sier Andersen til VG.

– Jeg tror at foretaksmodellen, gjør det lett for denne typen kultur. Dersom vi får fjernet den vil statsråden være ansvarlig for de vedtakene som gjøres på overordnet nivå, og da kan noen stilles til ansvar, sier hun.

