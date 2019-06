Svein Ludvigsen løy i åtte politiavhør

Så kom rettssaken. Nå snakker han sant og de fornærmede lyver, hevder Ludvigsen. Avlyttede samtaler, tekstmeldinger og et sex-bilde kan bli fellende for den tidligere fylkesmannen.

Hanna Haug Røset

Ådne Husby Sandnes

Sondre Nilsen (grafikk)

Bjørn Reitzer Johannessen

NORD-TROMS TINGRETT (VG) Det er to vidt forskjellige historier retten har fått høre. Begge inneholder en mann som har gått langt ut over det som er ventet av en mann i hans stilling.

Den ene skildrer et usedvanlig engasjement; for barn og unge generelt, og asylsøkere spesielt. Det er en historie om en fylkesmann som har engasjert seg personlig i enkeltsaker og som har tatt med seg engasjementet også utenfor arbeidstid.

Den andre historien skildrer en mann som systematisk har misbrukt sin posisjon til å skaffe seg seksuell omgang. En mann som har tatt kontakt med unge, sårbare menn. Som senere har fortalt mennene at han kan hjelpe dem her i Norge; med opphold, bolig, arbeid. Som også har sagt at han kan ta fra dem statsborgerskapet om de skulle fortelle om den seksuelle omgangen.

Mandag morgen starter statsadvokat Tor Børge Nordmo sin prosedyre. Her skal han gjøre rede for hvorfor han mener Ludvigsen må straffes – og hvor lang han mener straffen bør være.

MANN (25)

Klokken 22.22 den 26. november 2017 fanger et overvåkningskamera i Oslo sentrum opp Svein Ludvigsen og den fornærmede 25-åringen.

Foto: Politiet

De er på vei til et hotell. På hotellrommet mener Ludvigsen at de hadde frivillig seksuell omgang. Den fornærmede mener han ble utsatt for et overgrep som var så fælt at han bestemte seg for at han måtte gjøre noe.

I forkant hadde de sendt tekstmeldinger til hverandre.

Like etter klokken 21 tar fornærmede et bilde med sin mobiltelefon. Det er en «selfie» tatt i et speil. På kne foran ham sitter en mann. Ludvigsen har erkjent at bildet viser ham selv som utfører en seksuell handling.

HYTTA: Dette er hytta til Svein Ludvigsen hvor flere av overgrepene skal ha skjedd. Foto: Stein Wilhelmesen

Fire dager senere tar den unge mannen kontakt med en person i hjelpeapparatet. Hans håp er at vedkommende kan ringe til Svein Ludvigsen og bruke bildet som et pressmiddel for å få Ludvigsen til å avslutte overgrepene, har fornærmede forklart.

Men det ble ikke slik. I stedet ble saken anmeldt til politiet fordi fagpersonen oppfattet at han hadde avvergingsplikt.

Før Ludvigsen ble pågrepet, ringte 25-åringen ham to ganger. Begge samtalene ble avlyttet.

I avhør forteller den fornærmede at Ludvigsen har forgrepet seg på ham på en rekke ulike steder: Hjemme, på hytta, på Fylkeshuset i Tromsø og på ulike hoteller i Oslo.

HYTTEBOK: Ludvigsen har skrevet flere innlegg i hytteboka om 25-åringen. Fornærmede har også selv skrevet i boka. Foto: POLITIET

Et av stedene vet han ikke hvor er, men han beskriver det et bygg der det finnes en garderobe med dusj, og det ligger en kort kjøretur fra Ludvigsens hytte.

Under en rekonstruksjon kjenner mannen igjen bygget. Ifølge Kripos – etterforskeren som har vitnet i retten stemte hans forklaring om hvordan det så ut på Skogbrukets hus på Andselv overens med realitetene.

REKONSTRUKSJON: Dette bildet tok Kripos da de besøkte Skogbrukets hus på Andselv sammen med den fornærmede 25-åringen i mai 2018. Pilen viser en kran der det er mulig å fylle ferskvann. Foto: POLITIET

Inne i bygget fant de igjen de gule dusjforhenget i plast mannen hadde forklart at skulle være der. Nøkkelen til døren hang på en krok under en liten trapp, akkurat slik fornærmede hadde fortalt dem at den skulle gjøre.

Svein Ludvigsen har forklart at han noen ganger brukte dusjen på Skogbrukets hus da han besøkte hytta der det ikke var dusjmuligheter. Han mener fornærmede kan ha vært med ham dit, men det de gjorde var ikke seksuelt: De dusjet, hentet vann og slipt økser.

MANN (26)

Ludvigsen er også tiltalt for å ha skaffet seg seksuell omgang med en 26-åring ved å ha utnyttet fylkesmann-stillingen, et opparbeidet tillitsforhold eller at mannen er lettere psykisk utviklingshemmet.

Ifølge tiltalen skal de to ha hatt seksuell omgang på et hotellrom i Oslo i slutten av mai eller begynnelsen av juni 2014.

Etter å ha sendt meldinger med hverandre, skal de to ha møttes på et hotell.

26-åringen hevder at Ludvigsen sa at han kunne gi ham penger hvis han ble med på seksuell omgang. Mannen trengte penger fordi han var blakk.

– Han begynte å ta på meg. Han sa at han ønsket å ligge med meg, jeg sa at ingen skal ligge med meg, har mannen, som hevder at han skal ha gått med på å utføre oralsex på Ludvigsen, forklart.

I et tilrettelagt avhør som ble spilt av i retten hevder mannen at han fikk utenlandske kontanter tilsvarende 15.000 kroner i betaling for den seksuelle kontakten – og for å holde tett om hva som hadde skjedd.

Påtalemyndigheten mener det er av betydning at det var Ludvigsen som seremonielt overleverte statsborgerskapet til mannen, og at han skal ha forledet ham til å tro at han hadde mulighet til å ta det fra ham igjen.

Påtalemyndigheten har ført flere vitner som har forklart seg om hvorvidt Svein Ludvigsen besøkte den fornærmede da han som mindreårig bodde på en barnevernsinstitusjon.

Vitnene har forklart at de reagerte på at Ludvigsen personlig kom på besøk, også på kveldstid og i helger.

Ludvigsens forsvarere har gjennomgående utfordret vitnene på hvor mange ganger Ludvigsen faktisk var på besøk? Var de selv til stede? Eller var det noe andre har fortalt?

Ingen av vitnene hadde selv vært vitne til at Ludvigsen kom på besøk mer en noen få ganger, men flere viste til at det «var noe som ble snakket om».

Flere av vitnene nevnte den fornærmedes 26-åringens navn som en av to personer Svein Ludvigsen spesielt kom for å besøke. Ludvigsen mener det først og fremst var en annen beboer han var der for å besøke.

MANN I 30-ÅRENE

Når politiet startet etterforskning mot Ludvigsen like før jul i 2017 var det ikke første gang. En anmeldelse mot den tidligere fylkesmannen for lignende forhold ble henlagt på bevisets stilling i september 2016.

Denne SMS-utvekslingen ble lagt frem i retten:

Da Ludvigsen ble anmeldt igjen ble saken gjenopptatt. Den fornærmede, en mann i starten av 30-årene, forklarte i retten at han først møtte Svein Ludvigsen på fylkesmannen kontor der han som ansatt på huset hadde et ærend.

MØTTES HER: Ludvigsen og mannen i 30-årene skal ha møttes her på Fylkeshuset i Troms. Foto: Terje Mortensen

– Han spurte på kontoret om jeg hadde oppholdstillatelse. Jeg svarte at jeg hadde ikke oppholdstillatelse. Han sa «okei, vi kan snakke om dette senere», forklarte mannen i retten.

Ludvigsen skal deretter ha bedt om mannens e-postadresse.

– Han sa han ville kontakte meg og hjelpe meg med å få oppholdstillatelse, fortalte mannen.

Han forklarte seg om flere kjøreturer med Ludvigsen hvor det skal ha skjedd seksuell omgang. Ifølge mannen bar den seksuelle kontakten preg av press og tvang. Ludvigsen er ikke tiltalt for voldtekt.

– Hvorfor gjorde du det seksuelle, spurte aktor Tor Børge Nordmo.

– Han skulle hjelpe meg med oppholdstillatelse, og å få jobb og plass å bo.

– Sa han det i bilen?

– Han sa det hele tiden.

PARKERINGSPLASS: På denne parkeringsplassen like ved Universitetet i Tromsø mener påtalemyndigheten av Ludvigsen skal ha forgrepet seg mot mannen i 30-årene. Foto: Terje Mortensen

Påtalemyndigheten mener Ludvigsen utnyttet mannens sårbare situasjon til å skaffe seg seksuell omgang ved tre tilfeller sommeren 2014 og frem til 7. september 2014.

To av overgrepene skal ifølge fornærmede ha skjedd i en bil, det tredje på et hotell i sentrum av Tromsø.

Ludvigsen har forklart at han ved to tilfeller tok med mannen på kjøretur, men han mener det var fornærmede som tok initiativ. Han sier han bare hadde gode intensjoner med kontakten og at han tror fornærmede overvurderte hva han rent faktisk kunne hjelpe fornærmede med.

LUDVIGSENS FORKLARING

– Han lyver, sa Svein Ludvigsen om alle de tre fornærmede fra vitneboksen.

I åtte politiavhør nektet han blankt for å ha gjort noe straffbart. Det gjorde han også i retten, samtidig var forklaringen hans endret.

Han erkjente å ved tre tilfeller ha hatt seksuell omgang med 25-åringen – en 47 år yngre mann, som kom til Norge som asylsøker. Ifølge Ludvigsen skjedde dette etter at han gikk av som fylkesmann sommeren 2014.

– Men alle tre gangene har vært frivillig og uten tvang eller trusler på noen som helst slags måte, i så henseende, sa Ludvigsen.

I RETTEN: Svein Ludvigsen lot seg ikke avfotografere under rettssaken. Foto: Ane Hem / NTB scanpix

På sine eldre dager har Ludvigsen måttet erkjenne at han i sitt liv har hatt seksuell interesse for både kvinner og menn, forklarte han.

– Jeg er 73 år om få dager. Jeg tilhører en generasjon, hvor sånt er sterkt skambelagt. Vi snakker ikke om sånt. Jeg hadde knapt hørt om det før jeg var voksen.

Ludvigsens historie er at det tok tid for ham å innrømme dette for seg selv. Han beskrev også pågripelsen som et sjokk.

Han forklarte at han følte seg «malt inn i et hjørne».

– Jeg kom meg ikke ut. Jeg innser at jeg ble min egen verste fiende.

Ludvigsen beskrev seg selv som en «utradisjonell fylkesmann» som var opptatt av å engasjere seg i enkeltsaker og som ville gjøre en forskjell.

– Til slutt dommer – det kan godt hende dette bare blir oppfattet som selvskryt. Men det jeg sier nå forteller noe om mitt verdigrunnlag og det jeg har gjort mot medmennesker, sa en gråtkvalt Ludvigsen mot slutten av sin frie forklaring.

FORSVARET

Svein Ludvigsen mener de tre fornærmede lyver.

Spørsmålet er hvorfor?

Selv sa Ludvigsen i retten at han ikke ønsker å spekulere i mennenes mulig motiv for å lyve om han. For forsvarerne hans blir det helt sentralt å peke på mulige årsaker til hvorfor de skulle ønske å beskylde Ludvigsen for overgrep dersom de ikke stemmer.

De to fornærmede som forklarte seg i retten fikk begge spørsmål fra forsvarerne Kai Vaag og Per Zimmer om sin seksuelle legning. De har forklart at de er heterofile.

FORSVARERNE: Kai Vaag (til høyre) og Per Zimmer forsvarer Ludvigsen. Foto: Terje Mortensen

Alle de tre fornærmede forteller at det i deres kultur og hjemland er uakseptabelt å være homofil, og at det i verste fall straffes med døden.

Ludvigsen har samtidig forklart at den ene av de fornærmede uoppfordret skal ha fortalt ham at han tidligere hadde hatt et seksuelt forhold til en mann.

Den lettere psykisk utviklingshemmede mannen har pekt ut et hotell der han mener den seksuell omgangen skjedde. Samtidig har Ludvigsen beviselig bodd på andre hoteller i den aktuelle tidsperioden. Den sakkyndige som har utredet 26-åringen sier at han gjennomgående har problemer med hukommelsen.

TINGRETTSDOMMER: Harald Tore Roaldsen ledet rettsforhandlingene i Nord-Troms tingrett. Foto: Terje Mortensen

To av de fornærmede er også tidligere straffedømte. En av dem for bedrageri.

Det hele koker ned til om forklaringene til de fornærmede kan anses som troverdige. Er informasjonen de har gitt presis? Kan man stole på de sier? Og kan retten se bort fra Ludvigsens forklaring?

Publisert: 24.06.19 kl. 06:12