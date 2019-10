SNART BUDSJETTKLARE: Regjeringen og justisminister Jøran Kallmyr (Frp) under åpningen av Stortinget. Mandag legges statsbudsjettet for 2020 frem. Foto: Ole Berg-Rusten / NTB scanpix

Folketrygden: Regjeringen vil fjerne særordninger for flyktninger

Flyktninger som får opphold i Norge har i dag krav på rettigheter som ellers krever 40 års medlemskap i folketrygden. Dette vil regjeringen endre.

I forslaget til statsbudsjett for 2020, som regjeringen legger frem mandag morgen, kommer det frem at regjeringen vil avvikle folketrygdlovens særskilte bestemmelser for flyktninger i folketrygden.

VG erfarer at regjeringen vil fjerne retten til pensjon fra første dag etter oppholdstillatelse, samt heve botidskravet fra tre til fem år for arbeidsavklaringspenger og uføretrygd for flyktninger.

I dag har flyktninger som får opphold i Norge krav på rettigheter som ellers krever 40 års medlemskap i folketrygden – fra første dag i måneden etter at de har fått oppholdstillatelse. Dette gir dem rett til full alderspensjon og andre trygde- og velferdsytelser uten opptjeningstid.

Dette kravet skal ifølge forslaget fjernes, og disse må følge de samme opptjeningsreglene som andre.

Regjeringen ville tilbake i 2016 innføre en minimums-ytelse på samme nivå som minstepensjonen, men VG er ikke kjent med om regjeringen opprettholder dette forslaget i statsbudsjettet.

– Meningsløst at flyktninger skal ha bedre ordninger

Leder av arbeids- og sosialkomiteen på Stortinget Erlend Wiborg (Frp) peker på at man først vet hva som ligger i statsbudsjettet mandag klokken 10, men sier at kampen mot særfordeler for flyktninger er viktig for Frp.

– Jeg blir veldig glad hvis vi får gjennomslag og regjeringen har lagt inn dette i budsjettet. Det er meningsløst at flyktninger skal ha bedre ordninger enn innbyggere i Norge, sier Wiborg.

Forslaget om å fjerne de særskilte bestemmelsene har tidligere blitt nedstemt.

– Det er for meg uforståelig at Ap, Sp og flere andre partier mener at flyktninger skal få bedre trygderettigheter enn nordmenn, sier Wiborg.

«VIKTIG»: Leder av arbeids- og sosialkomiteen på Stortinget, Erlend Wiborg (Frp), sier han har spilt inn dette som en viktig sak til statsbudsjettet 2020. Foto: Trond Solberg, VG

Øker botid fra tre til fem år

For andre stønader i folketrygden, som arbeidsavklaringspenger, uføretrygd og støtte til enslig mor eller far, har flyktninger måttet bo i Norge i tre år for å ha krav på disse ytelsene.

Nå hever regjeringspartiene botiden fra tre til fem år. Dette vil spare staten for store utgifter på sikt, ifølge VGs regjeringskilder.

Hverken Arbeiderpartiet eller Kristelig Folkeparti ønsket å kommentere saken søndag.

