MOTVIND: Ulriken i Bergen var ett av stedene det flammet fra en varde tirsdag kveld. Foto: Vibeke Sommerset

Tenner varder Norge rundt mot vindindustri

Nordmenn mot vindkraft mobiliserte tirsdag kveld til vardetenning fra Finnmark til Agder. Ifølge organisasjonen Motvind Norge skal 130 varder være tent.

– Folk har vært veldig frustrerte, irriterte og har sittet på sosiale medier og fyrt hverandre opp uten å få gjort noe. Vi ville få den motstanden synliggjort og la folk være med og bidra fysisk. Det å samle 130 varder i hele Norge skal symbolisere motstanden mot vindkraft, sier talsperson for Motvind Norge, Eivind Salen, til VG tirsdag kveld.

NESSADALEN: I Nessadalen på Frøya tirsdag.

Selv har han ikke vært på vardetenning, da han har vært på Stortinget og holdt appell i forbindelse med markeringen av at det er 40 år siden sultestreiken under Alta-aksjonen. Det er også på grunn av dette at dagens dato ble valgt.

– Det begynte som en idé og modnet i et lite miljø i Rogaland. Underveis har vi knyttet kontakter og organisert aksjonen gjennom sosiale medier, sier Salen.

På gruppen «Nei til vindindustri i norsk natur», med nesten 85.000 medlemmer, har aksjonen spredd seg. Tirsdag deles det bilder fra rundt om i landet.

– Folk har omfavnet initiativet som viser motstand mot vindkraft, samhold og fellesskap. Vi har fått veldig positive tilbakemeldinger, og folk sender bilder og meldinger, forteller talsmannen.

TALSPERSON: Eivind Salen i Motvind Norge. Foto: Privat

Fra Ulriken i Bergen har Vibeke Sommersten (68) delt et bilde av en varde i brann over byen.

– Jeg er så frustrert, så sint og så lei, sier hun da VG ringer tirsdag kveld.

Hun forteller at hun skrev til samtlige partier før valget, uten å få svar.

– Det er en arroganse fra politikerne, men dette finner vi oss ikke i, rett og slett!

Selv om hennes nærområder ikke står i fare for vindkraft-utbygging, støtter Sommersten aksjonen fullt ut.

– Det er gitt altfor mange konsesjoner. Det er urørt natur som berøres, og det er helt hodeløst. Man går løs på flotte naturområder. Vi må bare håpe vi klarer å stoppe noe av det, sier hun og legger til:

– Dette gjelder ikke min bakhage, men jeg reagerer på vegne av Norge. På vegne av mine barn, mine barnebarn og kanskje oldebarn en gang.

ENGASJERT: Vibeke Sommersten trosset dårlig vær for å støtte vardeaksjonen på Ulriken i Bergen. Foto: Privat

Kristoffer Salvesen (33) fra Liarvåg har delt bilder fra fjellet Hest i Tysvær i Rogaland.

– Det var rundt 40 stykker som møtte opp her for å vise samhold med dem som opplever at naturen rundt blir ødelagt. Det er viktig å verne naturen, men ikke på tross av naturen. Vi vil verne om de flotte vestlandske heiene, sier Salvesen til VG.

Han forteller at de fra fjellet Hest kan se over fjorden mot Hervik der det er gitt konsesjon, og at vardebrenningen også er en sympatiaksjon med den andre siden av fjorden.

På Frøya i Trøndenlag var Stine J. Nordskag (45) fra aksjonsgruppa mot vindkraft på Frøya til stede og bygget dagens vardebål. Hun anslår at rundt 100 stykker møtte opp i Nessadalen, utenfor ferdselsforbudet politiet har innført rundt konsesjonsområdet der. VG har fått tillatelse til å publisere bildene hennes.

Irene Gjellestad i Motvind Sørvest opplyser at det var planlagt flere enn 130 vardebål fra Finnmark i nord til Agder i sør, fra Bjørnsund og Hornkjølberget i øst til Runde i vest.

