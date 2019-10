Forsvarer: Eneste formål var å ikke bli pågrepet

Den siktede 32-åringens forsvarer sier at formålet var å ikke bli pågrepet, at haglen han hadde med ikke var ladd og at maskinpistolen var en replika.

Oppdatert nå nettopp







Den 32 år gamle mannen, som er siktet etter ambulansekapringen i Oslo tirsdag, har gitt en kort redegjørelse for det som har skjedd, ifølge hans forsvarer Øyvind Bergøy Pedersen.

– Han har ikke formelt blitt forbeholdt siktelsen, men er tydelig på at han ikke har hatt hensikt om å skade andre. Hans eneste formål var å ikke bli pågrepet, og han tok ambulansen for å oppnå det, sier Pedersen til pressen onsdag.

les også Ambulansekapringen: Derfor oppsto mistanken om terror

Han omtaler ambulansekapringen som en «vill og farlig flukt».

– Det var en svært dramatisk biljakt. Han traff folk og det ble skutt mot bilen, men hans plan var å sette fra seg ambulansen og komme seg vekk, utdyper Pedersen til VG.

Les også: Dette vet vi om ambulansekapringen

På spørsmål om siktede er lei seg, svarer forsvareren «ja, selvsagt». Han vil ikke gå nærmere inn på hva han har forklart i avhør.

En 25 år gammel kvinne er siktet for besittelse av våpen. Relasjonen mellom de to siktede har ifølge Pedersen ikke vært tema i avhør.

les også Kvinnens forsvarer: – Hun fikk sjokk, panikk og ble redd

– Beklager sterkt

To tvillinger på syv måneder er lettere skadet, etter at barna, moren deres og et eldre ektepar ble påkjørt eller måtte hoppe unna ambulansen.

På spørsmål om hvordan den siktede mannen ser på å ha påført to spedbarn skade, svarer forsvareren av han ikke vet noe om skadeomfanget, og at det ikke har vært et tema da det ikke er en del av siktelsen.

– Men selvfølgelig, de personene som er rammet av dette, det beklager han sterkt, sier Pedersen.

Han vil ikke svare på om siktede var ruset da han kapret ambulansen.

les også PST om ambulansesaken: – Ser ikke ut som terror

BILEN: Da denne bilen havnet på taket ved en rundkjøring på Rosenhoff i Oslo tirsdag, stakk en 32 år gammel mann fra stedet til fots og skal ifølge politi og vitner ha siktet på folk med våpen. Foto: Gisle Oddestad / VG

Forsvarer: Maskinpistol en replika

Ifølge Pedersen var ikke haglen siktede hadde med seg ladd, og maskinpistolen av typen uzi var en replika.

VG har vært i kontakt med politiet angående denne opplysningen, og politiet sier de undersøker våpnene.

Politiets sikkerhetstjeneste (PST) har hittil konkludert med at saken ikke faller under deres ansvarsområdet, ettersom de ikke ser på ambulansekapringen som en terrorhendelse.

Publisert: 23.10.19 kl. 14:34 Oppdatert: 23.10.19 kl. 14:47







Mer om